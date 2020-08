Joonas Korpisalo ei voinut kuin nauraa 85 torjunnan ennätyspelin jälkeen – erätauolla lipitettiin erikoismehua: ”Kyllä siinä töihin joutui”

Joonas Korpisalo torjui 85 kertaa NHL:n historian neljänneksi pisimmässä ottelussa, mutta Columbus joutui lopulta taipumaan.

Tampa Bay ja Columbus avasivat NHL:n ensimmäisen pudotuspelikierroksen hurjalla maratontaistolla, jonka ennakkosuosikki Tampa Bay voitti lopulta viidennessä jatkoerässä 3–2.

Brayden Pointin viimeistelemä voittomaali syntyi ajassa 150.24.

Ennen sitä Columbuksen Joonas Korpisalo ehti torjua 85 kertaa, mikä on NHL:n kaikkien aikojen ennätys. 26-vuotias suomalaisvahti rikkoi aiemman, vuodelta 1987 peräisin olleen ennätyksen 12 torjunnalla.

Kahdeksannen erän puoliväliin asti venynyt ottelu oli pisin NHL:ssä 20 vuoteen ja toiseksi pisin 1930-luvun jälkeen.

Tappiosta huolimatta käsittämätön torjuntamäärä sai Korpisalon naurahtamaan yli kuusituntiseksi venyneen ottelun jälkeen.

– Kyllähän siinä tuli vähän kuteja. Huhhuh, mikä peli! Ei ole tuollaista pelattu aikaisemmin. Mutta ei se voittoon asti sitten riittänyt tällä kertaa, Korpisalo kertasi IS:lle puhelimitse.

– Kyllä siinä keskittyminen pysyi ihan hyvin. Mikähän se oli, toinen jatkoerä vai mikä, kun alkoi kramppailemaan. Mutta siitä kun pääsin yli, niin loppu menikin sitten aika sumussa. Ei siinä hirveästi mitään mietitty. Pelasin vain ja tein parhaani.

Tampan Andrei Vasileveskille torjuntoja kirjattiin 61.

Kun 88:n maalia kohti suuntautuneen laukauksen lisäksi mukaan lasketaan blokatut ja ohi menneet laukaukset, Tampa laukoi ottelussa uskomattomat 188 kertaa. Columbuksella laukauksia oli kaikkiaan 111.

– Joo kyllä siinä töihin joutui. Mutta katselin, että jätkät blokkasivat yli 60 laukausta. On sekin ihan älytön määrä, Korpisalo naurahti.

– Kyllähän sen rasituksen huomasi, mutta siinä jaksoi sitten vain painaa. Ei se sitten vaikuttanut hirveästi mihinkään tekemiseen. Niin kauan kun kuteja tuli, niin aina vain keskityin seuraavaan.

Korpisalo on ollut pudotuspeleissä ilmiömäinen. Toronto-sarjassa hän torjui neljästä ottelustaan kaksi nollapeliä.

Kaikkiaan ottelussa vietettiin seitsemän erätaukoa. Varsinkin viimeisten aikana runsaan vartin tauko piti käyttää tehokkaasti hyödyksi.

– Erätauolla yritettiin vain saada kroppa viritettyä. Levättiin, ja siellä oli suolamehua ja kaikenlaista syötävää, mikä sopi siihen hetkeen. Tankattiin vain ihan hemmetisti, että jaksettiin painaa.

– Suolamehu oli kaikista tärkein, että sai nestettä takaisin kroppaan. Sen lisäksi oli banaaneja ja muita hedelmiä ja kaikkea tällaista, mistä sai energiaa.

Korpisalo ei urakoinut ensimmäistä kertaa maratonottelussa, sillä hän oli Ilveksen tolppien välissä SM-liigahistorian pisimmässä, 134-minuuttisessa taistossa HIFK:ta vastaan maaliskuussa 2015.

Kyseinen viiden ja puolen vuoden takainen ottelu on myös ainakin tällä erää Korpisalon uran viimeinen kotimaan kaukaloissa.

– Se HIFK:ta vastaan käyty matsi tuli erätauolla mieleen. Että onhan tässä ennenkin oltu samanlaisessa tilanteessa, Korpisalo kertoo.

Korpisalo on pelannut nyt 134- ja 150-minuuttiset ottelut. Kuva kevään 2015 maratonottelusta, jonka HIFK voitti lopulta 2–1.

Columbus urakoi NHL:n pudotuspeliturnauksessa rajuun tahtiin.

Se päätti viisipeliseksi venyneen karsintasarjansa Torontoa vastaan vasta Suomen aikaa maanantaiaamuna, ja sarjan kolme viimeistä peliä pelattiin neljän päivän sisään.

Suomen aikaa viime perjantaiaamuna kolmelta alkaneesta karsintasarjan kolmannesta pelistä lähtien Columbus tahkosi hivenen yli viiden vuorokauden sisään neljä ottelua, joissa pelattiin yhteensä 362 minuuttia eli täydet kuusi normaalia kolmen erän peliä.

Nytkään se ei ehdi kauan hengähtää, sillä neljästä voitosta pelattavan Tampa-sarjan toinen osa on ohjelmassa heti huomenna torstaina Suomen aikaa kello 22 alkaen.

– Nämä ovat pleijareita. Kyllä näitä vaan jaksaa pelata. Toki se edellinen sarja meni viiteen peliin, muttei se mielestäni vaikuttanut meihin millään tavalla. Jaksoimme painaa tämäkin pelin ihan koko ajan.

– Nyt vain lepoa ja sitten taas takaisin askiin. Tietenkin tuon maratonpelin olisin halunnut voittaa, mutta se oli loppujen lopuksi vain yksi peli, ja nyt katsotaan jo seuraavaa kohti, Korpisalo sanoo.

Korpisalo on ollut toistaiseksi pudotuspeleissä ilmiömäinen, vaikka pudotuspelikarsintasarjaan Torontoa vastaan mahtui lyhyt penkkikomennuksin. Viidestä ottelustaan Korpisalo on torjunut kaksi nollapeliä, torjuntaprosentti on hurja 96 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,34.