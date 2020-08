Jatkuuko Sebastian Ahon huippuvire? Mikko Rantasen Coloradolle povataan murskavoittoa – tässä asetelmat NHL:n pudotuspeleihin

IS ennakoi ja ennustaa alkavat pudotuspelisarjat.

NHL:n ensimmäinen varsinainen pudotuspelikierros alkaa Suomen aikaa tiistai-iltana, kun karsintakierroksen jälkeen jäljellä on 16 joukkuetta.

IS ennakoi kaikki kahdeksan ottelusarjaa. Lisäksi arvionsa sarjojen lopputuloksista antavat IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru, kiekkotoimittaja Sami Hoffrén ja jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen.

Alkavasta vaiheesta lähtien sarjat pelataan normaaliin tapaan paras seitsemästä -järjestelmällä. Nyt käytössä ei kuitenkaan ole viime vuosilta tuttua valmista pudotuspelikaaviota, vaan toisen varsinaisen pudotuspelikierroksen otteluparit määräytyvät konferenssittain siten, että parhaalla sijoituksella oleva jatkoonmenijä kohtaa heikoimman.

Itäinen konferenssi

(1.) Philadelphia Flyers–Montreal Canadiens (12.)

Suomalaiset:

Philadelphia: -

Montreal: Jesperi Kotkaniemi, Joel Armia, Artturi Lehkonen

Viimeksi parivaljakko tanssi samalla lattialla pudotuspeleissä vuonna 2010, jolloin Flyers jyräsi konferenssifinaalista jatkoon.

Kumpikaan ei ole viime vuosina päässyt maistamaan minkäänlaista menestystä. Philadelphia on voittanut viimeksi pudotuspelisarjan 2012, ja jos päättynyttä karsintasarjaa ei lasketa, Montreal 2015.

Philadelphia oli jo runkosarjan lopussa NHL:n kovavireisin joukkue ja sama rata jatkui sijoitusottelusarjassa. Vielä toistaiseksi Philadelphia on päässyt takomaan hurjaa tulosta hieman tutkan ulkopuolella, mutta nyt sillä on kaikki paineet. Liki vuosikymmenen menestyskirous on nyt murrettava ja voittokulun jälkeen odotukset ovat katossa.

Huippuvalmentaja Alain Vigneuault’n ryhmä on hurjan monipuolinen ja sitoutuneesti yhteen pelaava joukkue, jota on tällä hetkellä vaikea horjuttaa. Se ei ole yhden tai kahden ketjun ihme, vaan neljän sylinterin väkivahva voittokone.

Flyersin on hyvin organisoitu ja todella monipuolinen ryhmä, jota vastaan on lauottu tällä kaudella keskimäärin vähiten kaikista joukkueista.

Venäläistimantti Ivan Provorovin johtaman puolustuksen takana nuori ykkösvahti Carter Hart on noussut kovia odotuksia vastaavalle tasolle. Nyt 21-vuotias kuitenkin testataan ensi kertaa kovassa paikassa.

Vuosia ilman menestystä tahkonnut Philadelphia on pudotuspeleihin lähdettäessä NHL:n kuumin joukkue.

Karsintakierroksella suurena altavastaajana Pittburghin yllättäneelle Montrealille asetelma on jälleen herkullinen. Se pääsee nyt kovalla itseluottamuksella iskemään jälleen isona altavastaajana.

Canadiensilla ei ole näissä pudotuspeleissä mitään hävittävää. Montreal oli jo maaliskuussa haudannut pudotuspelihaaveensa, mutta etenikin lopulta runkosarjan 24. sijalta näihin peleihin.

Montreal kaatoi Pittsburghin uhrautuvan yhtenäisellä taistelulla – tekemättä yhtäkään ylivoimamaalia.

Vanhan jäärän maineessa oleva Claude Julien ansaitsi sulan hattuunsa rohkeasta ratkaisusta, joka käänsi karsintasarjan sen kolmannessa osaottelussa. Pittsburghin johtaessa kolmospeliä 3–1, Julien rikkoi liki koko kauden yhdessä pelanneen ykkösketjunsa Brendan Gallagher–Philip Danault–Tomas Tatar ja asetti kärkiketjujen senttereiksi 20-vuotiaat Nick Suzukin ja Jesperi Kotkaniemen, joiden tasonnosto oli ratkaisevassa roolissa sarjavoitossa.

Montrealin tärkein pelaaja on kuitenkin jälleen maalivahti Carey Price, jonka täytyy olla ilmiömäinen antaakseen joukkueelleen mahdollisuuden haastaa Flyersin.

Ville Touru: Philadelphia jatkoon 4–3.

Sami Hoffrén: Philadelphia jatkoon 4–1.

Ismo Lehkonen: Montreal jatkoon 4–2.

(2.) Tampa Bay Lightning–Columbus Blue Jackets (9.)

Suomalaiset:

Tampa Bay: -

Columbus: Joonas Korpisalo, Markus Nutivaara (GM Jarmo Kekäläinen)

Kutkuttava uusinta viime kaudelta, jolloin Columbus shokeerasi Tampan avauskierroksella suoraan neljässä pelissä.

Tampa lähtee jälleen sarjan ennakkosuosikkina, mutta tällä kertaa Columbuksen vaarallisuus on kaikkien tiedossa. John Tortorellan miehistö hyydytti Toronton tähdet karsintasarjassa tutuilla aseillaan: hurjan yhtenäisellä ja uhrautuvalla viisikkopuolutuksella sekä loistavalla maalivahtipelillä.

Vasta Suomen aikaa maanantaiaamuna päättynyt täysi viiden pelin sarja sarja vei kuitenkin bensaa tankista, kun taas Lightningin sijoituspeleissä ei vielä ollut täyttä puristusta.

Joonas Korpisalo nollasi Toronton kahdesti karsintasarjassa. Nyt haaste kasvaa entisestään.

Vuoden takainen tappio oli Tampalle jättimäinen shokki, ja se janoaa nyt revanssia. Materiaaliltaan koko sarjan terävimpään kärkeen kuuluva nippu hallinnee pelitapahtumia alkavassa sarjassa, mutta löytääkö Nikita Kutsherovin johtama hyökkäystähdistö keinot Columbuksen puolustuksen murtamiseen?

Tampalla yllä on myös kysymysmerkkejä ennen sarjan alkua. Steven Stamkos ei ollut pelikunnossa edellispelissä, ja puolustuksen johtaja Victor Hedman jätti siinä kaukalon loukattuaan nilkkaansa. Etenkin Norris-finalisti Hedmanin vamman vakavuus on massiivinen kysymys Tampalle.

Ville Touru: Tampa Bay jatkoon 4–3.

Sami Hoffrén: Columbus jatkoon 4–3.

Ismo Lehkonen: Tampa Bay jatkoon 4–2.

(3.) Washington Capitals–New York Islanders (7.)

Suomalaiset:

Washington: -

NY Islanders: Leo Komarov (varalla Otto Koivula)

Capitals ja Islanders iskevät yhteen pudotuspeleissä viiden vuoden tauon jälkeen.

Venäläisten johtamalla Capitalsilla ei ollut vielä kaasu pohjassa sijoituspeleissä, mutta tosipelien alkaessa toissa kauden mestarilta voi odottaa toisenlaista näytöstä.

Sen peli tosin yski myös runkosarjan loppupuolella, joten ylikävelyä tästä sarjasta on turha odottaa.

Washingtonin kannalta jopa kriittistä on sen puolustuksen liiderin John Carlsonin pelikunto. Tämän kauden Norris-finalisti loukkasi jalkaansa harjoitusottelussa eikä pelannut sijoituspeleissä.

Kun Aleksandr Ovetshkinin aisapari puuttui viivasta, myös ylivoimapeli yski pahasti. Washingtonin materiaali on kuitenkin sitä luokkaa, että se lähtee sarjaan ennakkosuosikkina.

Kapteeni Ovetshkin johtaa Capitalsin joukkoja. Tällä kertaa hänen rinnallaan kannujahdissa on myös Ilja Kovaltshuk.

Karsintakierroksella Floridan neljässä pelissä niistänyt Barry Trotzin Islanders vannoo tiiviin viisikkopelaamisen nimeen. Puolustus edellä pelaava joukkue ei koreile nimimiehillä, mutta pelitapansa ansiosta se kykenee panemaan minkä tahansa joukkueen ahtaalle.

Näihin pudotuspeleihin on myös panostettu, sillä siirtorajalla se hankki kaivattua leveyttä hankkimalla monien seurojen tavoitteleman, erinomaisen pudotuspelipelaajan Jean-Gabriel Pageuan tärkeäksi syvyyssentteriksi.

Islanders näytti jo viime kaudella hauista paiskomalla Pittsburghin kanveesiin ensimmäisellä pudotuspelikierroksella 4–0, joten aivan ensimmäistä kertaa se ei ole näissä hommissa.

Ville Touru: Washington jatkoon 4–3.

Sami Hoffrén: Washington jatkoon 4–2.

Ismo Lehkonen: Washington jatkoon 4–2.

(4.) Boston Bruins–Carolina Hurricanes (6.)

Suomalaiset:

Boston: Tuukka Rask (varalla Urho Vaakanainen)

Carolina: Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Sami Vatanen

Boston ei vielä syttynyt karsintakierrokselle. Joukkueen pelaajat Tuukka Raskin johdolla vähättelivät sijoituspelien arvoa, ja siltä pelaaminen myös näytti. Presidents Trophyn voittajan kohdalla viime viikon peleille ei kuitenkaan kannata antaa suurta painoarvoa.

Mutta ei tilanne ole optimaalinen Bruinsin kannalta. Eri vaihde löytyy varmasti, kun peleillä on merkitystä, mutta kun vastaan asettuu hurjan lennon heti karsintakierroksella Rangersia vastaan löytänyt Carolina, suksi ei saa lipsua yhtään.

Bostonin pudotuspeleissä on tietynlaista vielä kerran pojat -henkeä. Kärkisentterien Patrice Bergeronin, 35 ja David Krejcin, 34, sekä yhä puolustuksessa isännän ottein luutivan Zdeno Chara, 43, urakäyrät alkavat pian vääjäämättä osoittaa kohti etelää.

NHL:n runkosarjan paras ketju Brad Marchand–Bergeron–David Pastrnak on ratkaisevassa roolissa Bostonin menestyshaaveissa. Sijoituspeleissä ketju teki yhteensä tasan nolla tehopistettä.

Jos tulikuuman ykkössentterin Sebastian Aho Hurricanes saa pidettyä hirmuketjun aisoissa, Bruinsin taival on kivikkoinen.

Sebastian Ahon, Teuvo Teräväisen ja Andrei Svetshnikovin muodostama Carolinan ykkösketju oli tuhoisa karsintakierroksella.

Carolina saattaa saada ottelusarjaan massiivisen avun jo ennestään väkevään puolustukseensa, sillä ennen talven loukkaantumistaan jopa Norris-kisassa mukana ollut Dougie Hamilton on lähellä pelikuntoa.

Ville Touru: Carolina jatkoon 4–2.

Sami Hoffrén: Carolina jatkoon 4–3.

Ismo Lehkonen: Carolina jatkoon 4–2.

Läntinen konferenssi

(1.) Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks (12.)

Suomalaiset:

Vegas: -

Chicago: Olli Määttä (varalla Kevin Lankinen)

Lännen ääripäiden kohtaamisessa on vain yksi suosikki.

Kuten sijoitussarjan kärkipaikkakin kertoo, Vegasilla on realistiset mahdollisuudet aina päätyyn asti. Tulivoimainen hyökkäys terästyy alkavassa sarjassa entisestään, sillä joukkueen paras maalintekijä Max Pacioretty on palaamassa kaukaloon.

Monipuolinen, syvä ja riittävän karhea Vegas lähtee sarjaan suurena ennakkosuosikkina. Se teki siirtorajalla merkittäviä peliliikkeitä juuri pudotuspelejä ajatellen. Joukkueeseen liittyivät puolustusspesialisti Alec Martinez ja nyt viime talven seuransa kohtaava maalivahti Robin Lehner, joka täydentää Marc-Andre Fleuryn rinnalla yhden NHL:n parhaista maalivahtitandemeista.

Vegas Golden Knights on yksi suurista mestarisuosikeista.

Viimeisenä lännen joukkueena pudotuspeliturnaukseen selvinnyt Chicago kaatoi karsintakierroksen maalirikkaimmassa ottelusarjassa isäntäjoukkue Edmontonin voitoin 3–1.

Blackhawksin peli ailahteli koko kauden. Rohkeasti pelaamaan pyrkivä ryhmä luo paljon hyökkäyspäässä, mutta myös omissa kolisee.

Karsintakierroksella eritoten tulikuuma Jonathan Toews näytti, ettei kolmen mestaruuden konkareita sovi aliarvioida. Toews, Patrick Kane, Duncan Keith ja Corey Crawford tietävät, miten pudotuspeleissä kuuluu pelata.

Chicagon karsintasarjan ehdoton hahmo oli myös 19-vuotias tulokas Kirby Dach. Taitava ja härkämäinen hyökkääjä pelasi hämmästyttävän kypsästi yli 20 minuutin ottelukeskiarvolla.

Chicagon ja Edmontonin välinen karsintasarja oli todellista hurlumheita, jossa molemmissa päissä olivat avoimet ovet. Vegasia vastaan vastaava kostautuu armotta.

Ville Touru: Vegas jatkoon 4–0.

Sami Hoffrén: Vegas jatkoon 4–1.

Ismo Lehkonen: Vegas jatkoon 4–0.

(2.) Colorado Avalanche–Arizona Coyotes (11.)

Suomalaiset:

Colorado: Mikko Rantanen, Joonas Donskoi (mv-valmentaja Jussi Parkkila)

Arizona: Antti Raanta

Ensi kertaa sitten kevään 2000 toisensa pudotuspeleissä kohtaavien Coloradon ja Arizonan välisessä sarjassa on vain yksi suuri suosikki.

Luisteluvoimainen Colorado luottaa äärimmäisen nopeaan pystysuunnan vauhtikiekkoon, ja siltä löytyy nyt syvyyttä pitkään pudotuspelisyksyyn. Supertähti Nathan MacKinnonin johtaman hyökkäyskaluston takana peliä johtaa sensaatiomainen tulokaspakki Cale Makar, mutta kiekollisen huippuosaamisen lisäksi alakerrasta löytyy myös kokoa ja voimaa.

Colorado kärsi runkosarjassa valtavasta loukkaantumissumasta, mutta oli silti lännen kärkisijoilla. Nyt kaikki ovat terveinä, mikä lupaa hyvää.

Colorado on palannut huipulle lähes kahden vuosikymmenen tauon jälkeen. Tuulennopeat Cale Makar (vas.) ja Nathan MacKinnon ovat isossa roolissa menestyshaaveiden takana.

Ennen karsintasarjan Nashville-voittoa Coyotes oli voittanut vuonna 1996 alkaneen seurahistoriansa aikana pudotuspelisarjan vain vuonna 2012, jolloin niitä kertyi vyöllä kaksin kappalein.

Rick Tocchetin alaisuudessa Arizona on tiiviisti organisoitu ja hyvin puolustava joukkue, joka nojaa ennen kaikkea pelitapaansa. Talven suurhankinta Taylor Hall tuo hyökkäykseen myös ratkaisuvoimaa, mutta suurena altavastaajana sarjaan lähtevän joukkueen mahdollisuus piilee vain siinä, että saa hyydytettyä Coloradon vauhdin – ja Darcy Kuemper on unelmavireessä maalillaan.

Arizona saanee pientä helpotusta, sillä Nashville-sarjasta puuttunut kärkisentteri Nick Schmaltz on palaamassa pian kaukaloon.

Ville Touru: Colorado jatkoon 4–1.

Sami Hoffrén: Colorado jatkoon 4–1.

Ismo Lehkonen: Colorado jatkoon 4–0.

(3.) Dallas Stars–Calgary Flames (8.)

Suomalaiset:

Dallas: Miro Heiskanen, Roope Hintz, Esa Lindell, Joel Kiviranta

Calgary: (varalla Juuso Välimäki)

Dallas ja Calgary kohtaavat ensi kertaa historiassaan pudotuspeleissä.

Starsin pelaaminen perustuu tiiviiseen puolustuspelaamiseen, mutta vaikka puolustus onkin pitänyt, hyökkäys on tökkinyt pahanpäiväisesti läpi kauden. Sama jatkui myös sijoituspeleissä.

Joukkue on rakennettu pudotuspelejä varten, mutta tykistön täytyy herätä, jos Dallas mielii pitkälle syksyyn. Joukkueeseen hankittiin täksi kaudeksi juuri näiden pelien takia Corey Perryn ja Joe Pavelskin kaltaisia konkareita Tyler Seguinin, Jamie Bennin ja Aleksandr Radulovin taakse.

Toistaiseksi kukaan tähdistä ei kuitenkaan ole yltänyt odotetulle tasolle koko kauden aikana. Sulavilla nousuillaan ja avauksillaan joukkueen peliä johtava Miro Heiskanen ei yksinään kanna Dallasia.

Heiskasen ohella myös Roope Hintz on isossa roolissa Starsissa.

Paperilla joukkueessa on kaikki tarvittava, mutta toistaiseksi kaukalossa meno ei ole ollut nimilistan veroista. Siltä löytyy tiiviin viisikkopelaamisen lisäksi tarvittavaa kokemusta, karheutta, syvyyttä ja erikoisosaamista.

Maalinteko on kuitenkin ollut Dallasille todellista tervanjuontia ja elleivät hanat ala pian aueta, puristus mailasta kasvaa entisestään.

Jos Dallas ei ole esittänyt parastaan, yhtä lailla kysymysmerkki on myös Calgary. Viime kaudella lännen ykkösenä pudotuspeleihin lähtenyt Flames romahti heti avauskierroksella altavastaaja Coloradoa vastaan, ja tämän turnauksen karsintasarja Winnipegiä vastaan ratkesi ennen kaikkea Jetsin loukkaantumisiin. Voitostaan huolimatta Flames oli vielä karsintakierroksella monin paikoin lepsu ja kuriton.

Väriläiskä Matthew Tkachuk hämmentää ja taistelee henkensä edestä, mutta ykkösketjun kärkinimet Johnny Gaudreau ja Sean Monahan eivät ole vielä todistaneet tasoaan kovassa paikassa.

Ville Touru: Dallas jatkoon 4–2.

Sami Hoffrén: Dallas jatkoon 4–3.

Ismo Lehkonen: Calgary jatkoon 4–2.

(4.) St. Louis Blues–Vancouver Canucks (7.)

Suomalaiset:

St. Louis: (varalla Niko Mikkola ja Ville Husso)

Vancouver: Olli Juolevi

St. Louis ja Vancouver kohtaavat pudotuspeleissä 11 vuoden tauon jälkeen.

St. Louis oli runkosarjan keskeytyessä lännen ykkösjoukkue, mutta sijoituspeleissä hallitseva mestari oli kaukana tasostaan.

Puolustavalla mestarilla on varmasti eri vaihde pykälässä tosipelien alkaessa, mutta raskastekoista diesel-joukkuetta ei ole varustettu kaikista ärhäkämmällä rakettipolttoaineella, joten saako se lennon heti päälle?

Nuorten tähtien, Elias Petterssonin ja varsinkin sensaatiotulokaspakki Quinn Hughesin johtama Canucks kaatoi karsintakierroksella Minnesotan 3–1. Joukkueen neljän vuoden takainen kärkivaraus Olli Juolevi debytoi NHL-tasolla sarjan päätösottelussa.

Pystyvätkö Vancouverin nuoret tähdet horjuttamaan hallitsevaa mestaria?

Nuorten miesten johtama Canucks on vaarallinen hyökkäyspäässä, mutta etenkin runkosarjassa myös omaan päähän paketti vuoti välillä liiaksi, ja huippukauden pelannut Jacob Markström joutui venymään illasta toiseen paraatipelastuksiin.

Kokenut, raavas ja tyly St. Louis lähtee sijoituspelien mahalaskusta huolimatta sarjaan ennakkosuosikkina, mutta ei Vancouver täysin vailla mahdollisuuksia ole – vaikkakin sen ydinpelaajat ovat vielä täysiä keltanokkia pudotuspeleissä.

Ville Touru: St. Louis jatkoon 4–3.

Sami Hoffrén: St. Louis jatkoon 4–2.

Ismo Lehkonen: St. Louis jatkoon 4–1.

Ensimmäiset ottelut

Tiistai–keskiviikko-yö: Klo 22 Tampa Bay–Columbus, 00.30 Dallas–Calgary, 03.00 Boston–Carolina, 05.30 Vegas–Chicago

Keskiviikko–torstai-yö: Klo 22 Washington–Islanders, 00.30 Colorado–Arizona, 03.00 Philadelphia–Montreal, 05.30 St. Louis–Vancouver