Aleksander Barkovin Florida Panthers etsii uutta pomoa

Florida Panthers ei ole edennyt pudotuspelien ensimmäistä kierrosta pidemmälle yli kahteen vuosikymmeneen.

NHL-seura Florida Panthers tiedotti maanantania, että Dale Tallon ei jatka enää seuran GM:nä.

Tallonin sopimus Panthersin kanssa päättyi tähän kauteen. Tiedotteen mukaan 69-vuotias Tallon sekä seura päättivät yhteisymmärryksessä, ettei sopimusta jatketa, vaan Panthers aloittaa uuden GM:n etsinnät.

– Viimeisen vuosikymmenen aikana Dale nosti joukkueen profiilia, houkutteli avainpelaajia Etelä-Floridaan ja loi organisaatiolle luonnetta, kiittelee Panthersin omistaja Vincent Viola.

Florida lähti kauteen suurin satsauksin, sillä esimerkiksi veräjänvartijaksi hankittiin kaksinkertainen Vezina-voittaja Sergei Bobrovski. Kausi päättyi kuitenkin pettymykseen, kun suomalaissentteri Aleksander Barkovin kipparoima joukkue hävisi pudotuspelien karsintakierroksella New York Islandersille otteluvoitoin 3–1.

Florida Panthers ei ole edennyt pudotuspelien ensimmäistä kierrosta pidemmälle 24 vuoteen.

– Kun hankimme Panthersin vuonna 2013, teimme sen ainoana tavoitteenamme voittaa Stanley Cup. Emme ole kuitenkaan nähneet pyrkimystemme kantavan hedelmää. Niinpä aloitamme nyt etsinnät uuden GM:n löytämiseksi, Viola sanoi Panthersin tiedotteessa.

Vasemmalta lukien GM Dale Tallon, kapteeni Aleksander Barkov sekä Joel Quenneville keväällä 2019 lehdistötilaisuudessa, jossa tiedotettiin Quennevillen nimityksestä päävalmentajaksi.

Tallon aloitti Panthersin managerina vuonna 2010. Hän toimi seurassa muissa johtotehtävissä kauden 2016–17, mutta palasi GM:ksi jo seuraavalle kaudelle.

– Haluan kiittää Floridan faneja ja yhteisöä kymmenestä vuodesta sekä Violan perhettä viimeisimmästä seitsemästä vuodesta. Minulla on ollut mahdollisuus työskennellä ensiluokkaisten henkilöiden kanssa, mukaan lukien mentorini, edesmennyt William A. Torrey. Minulla on ollut etuoikeus seurata organisaation nuoria lupauksia, joista on tullut hienoja pelaajia ja jopa parempia ihmisiä, Tallon lausui ajastaan Floridassa.

24-vuotiaan Barkovin lisäksi suomalaispelaajista Panthersia edustivat Islanders-tappioon päättyneellä kaudella Carolinasta siirtynyt Erik Haula, Henrik Borgström ja Aleksi Saarela. Saarelan sekä Borgströmin kausi sujui kuitenkin pääosin AHL-joukkue Springfield Thunderbirdsin riveissä.