Joonas Korpisalo palasi maalille ilmiliekeissä – kertoo, mitä tapahtui katastrofin jälkeen: ”Ei se kivaa ollut siellä istua”

Joonas Korpisalo nollasi Toronton tähdet toistamiseen ja johdatti Columbuksen jatkoon.

Columbus kaatoi Toronton ratkaisevassa viidennessä osaottelussa 3–0 ja eteni karsintakierrokselta varsinaisiin NHL:n pudotuspeleihin otteluvoitoin 3–2.

Yksi ottelusarjan suurista hahmoista oli sekä ensimmäisessä että viimeisessä ottelussa nollapelin pelannut Joonas Korpisalo.

Tuoreimmassa taistossa 26-vuotias suomalaisvahti venyi kiekon tielle 33 kertaa, ja hänet valittiin ottelun ykköstähdeksi.

– No olihan hei hieno matsi kyllä! Korpisalo hihkaisee puhelimitse IS:lle todennäköisesti uransa toistaiseksi tärkeimmän pelin jälkeen.

– Hyvä sarja kokonaisuudessaan. Aloitimme hyvin. Toronto oli parempi muutamassa pelissä, mutta tähän viimeiseen saimme mielestäni parhaimman pelimme.

Meneillään olevat pudotuspelit ovat Korpisalon uran ensimmäiset NHL:ssä pelaavana maalivahtina. Vaikka kokemus isoista peleistä on vielä minimaalinen, Korpisalo kertoo, ettei ratkaiseva koitos hermostuttanut.

– Ennen matsia oli hyvä fiilis. Että sinne vaan! Oli todella kiva pelata, näistä peleistä aina nauttii.

Ratkaisevassa viidennessä ottelussa Korpisalo venyi muutamiin huipputorjuntoihin tärkeillä hetkillä.

Vaikka Korpisalo loisti Toronton supertähtiä vastaan kahdella nollapelillä, ottelusarjaan mahtui silti monenlaisia vaiheita.

Kun Columbus oli kolmannessa ottelussa tappiolla 0–3, ja vain yksi maaleista oli mennyt Korpisalon piikkiin, hänen tilalleen komennettiin Elvis Merzlikins.

Eikä huonosti pelannut ”Latvian-velikään”. Hän avitti ensin Columbuksen ylös kolmen maalin sillasta ja piti lopulta maalinsa puhtaana lähes puolentoista pelin ajan, kunnes Toronto takoi nelospelin viime minuuteilla kolme maalia pelatessaan ilman maalivahtia nousten sensaatiomaiseen voittoon.

– Hyvinhän se alkoi. Pari ensimmäistä peliä meni hyvin. Enkä mielestäni huonosti pelannut siinä missä vaihdettiin. Varmaan se kolmas maali meni vähän miten meni...

– Mutta noita tulee joskus. Sitten päätettiin ottaa mut pois maalilta, mutta voitettiin peli, niin eipä siinä.

Penkkikomennus ei kuitenkaan hetkauttanut Korpisaloa tai hänen itseluottamustaan.

– Tiesin, että mulla on peli tosi hyvin hanskassa. Jos yhden tuollaisen maalin jälkeen otetaan pois, niin siinähän sitten ottavat. Ei se mun peliin vaikuta.

– Totta kai haluan itse pelata tällaisia pelejä, ilman muuta. Ei se kivaa ollut siellä istua. Se on ihan fakta. Mutta sitten täytyi pitää itsensä valmiina koko ajan, ja tänään pääsin pelaamaan – ja valmiina oltiin.

Columbus kokosi itsensä loistavasti ratkaisevaan otteluun katastrofaalisen sulamisen jälkeen.

Penkiltä nelospelin dramatiikkaa seurannut Korpisalo aisti heti tappion jälkeen joukkueesta, että taisto ei ole ohi.

– Olihan se vähän erikoinen loppu. Mutta emme todellakaan lannistuneet vaan pääsimme heti rytmiin kiinni kohti seuraavaa peliä. Jos jossakin meidän jengi on ollut hyvä tällä kaudella, niin siinä, että olemme aina heti ponnistaneet takaisin omalle tasollemme. Siinä olemme tosi hyviä.

– Sellainen henkinen vahvuus näkyi sen matsin jälkeen. Katsoimme heti eteenpäin ja latasimme tuohon viimeiseen peliin. Ja tuossa on lopputulos taululla.

Iso osansa Columbuksen maalivahtien onnistumisessa on heidän edessään pelaavalla joukkueella. John Tortorellan miehistö ei anna vastustajalle tuumaakaan ilmaiseksi, ja koko joukkue puolustaa todella yhtenäisesti ja uhrautuvasti.

Toronto teki koko sarjassa tasakentällisin pelatessa 152 laukauksellaan vaivaiset kolme maalia.

– Jos noitakin pelejä katsoi, niin onhan tuo meidän viisikkopuolustaminen varmaan sarjan parhaimpia. Jengi sitoutuu siihen ihan täysillä, blokkailee vetoja, antaa veskarien nähdä kiekkoja. Ja sitten oikeaan paikkaan tekevät maalit. Siellä takana on hieno pelata, Korpisalo sanoo.

Maalivahtia ei jätetä koskaan yksin Blue Jacketsissa.

Voitolla Columbus lunasti paikkansa varsinaisiin 16 joukkueen pudotuspeleihin. Kauan se ei ehdi voitostaan nauttia, sillä normaaliin tapaan paras seitsemästä pelattava ottelusarja viime kauden pudotuspeleistä tuttua Tampa Bayta vastaan alkaa jo Suomen aikaa tiistai-iltana.

– Joo ei tässä saa mitään ulospuhaltaa. Nythän ne pleijarit vasta periaatteessa alkaa.

– Tuosta varmasti saimme loistavan hengen päälle. Tosi hyvä peli on nyt alla ja ei muuta kuin täysiä eteenpäin!

Kuten Toronto-sarja osoitti, ilmiömäisistä nollapeleistään huolimatta Korpisalon asema aloittavana maalivahtina on kaikkea muuta kuin turvattu.

Tortorellalla on käytössään kaksi huippuvahtia, joiden nokkimisjärjestys saattaa vaihtua hyvinkin nopeasti.

Herkkä asetelma ei kuitenkaan rassaa Korpisaloa.

– Ei sitä niin mieti, että jos menee yksi helppo, niin sitten on penkillä. Sehän on päivittäinen duuni koko kauden mittaan, että totta kai haluaa olla parempi kuin toinen maalivahti, ihan sama kuka siellä on. Se puskee eteenpäin tekemään hyviä tuloksia.

– Mutta eipä tässä voi kuin keskittyä omaan duuniin ja siihen mihin voi itse vaikuttaa. Sen enempää en mieti.

Merzlikins (vas.) ja Korpisalo käyvät hurjaa taistoa pelaavan maalivahdin paikasta.

Poikkeuksellisen kovasta kilpailuasetelmasta huolimatta Korpisalo ja ikätoveri Merzlikins ovat keskenään hyvää pataa.

– Hyvä meininki meillä on kahdestaan ja sellainen positiivinen fiilis. Ei se missään nimessä mitään kyräilyä ole. Puskemme toisiamme eteenpäin. Ja onhan se joukkueelle helvetin hyvä, että on kaksi hyvää maalivahtia.

– Molemmat menevät sinne ja tekevät parhaansa. Tuollaisen puolustuksen takana on hieno pelata, Korpisalo sanoo.