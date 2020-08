Hirmuvireinen Sebastian Aho odottaa vesi kielellä seuraavaa uhria – hotellihuonetta pitää nyt vältellä: ”Se tekee tästä paljon helpompaa”

Sebastian Aho oli pitelemätön NHL:n pudotuspelien karsintakierroksella. Seuraavaksi vastus kovenee monta pykälää, kun eteen tulee Boston tai Washington.

NHL:n pudotuspeliturnauksen avausviikon kuumimmasta suomalaispelaajasta ei ollut epäselvyyttä.

Jo runkosarjan jälkimmäisellä puoliskolla hurjaan lentoon yltynyt Sebastian Aho jatkoi siitä mihin lähes viisi kuukautta sitten jäi.

Aho raateli Carolinan ykköstähtenä New York Rangersin nippuun suoraan kolmessa ottelussa ja johdatti Hurricanesin tulevana tiistaina alkavalle ensimmäiselle varsinaiselle pudotuspelikierrokselle.

Carolinan ykkössentteri oli ottelusarjassa täysin pitelemätön. Koko joukkue teki 11 maalia, ja Aho kirjasi tehot 5+3.

– Pelasimme hyvin. Heti alkuun aloimme pelata niin kuin pitää. Oli intensiivistä, olimme aggressiivisia ja pelasimme kuten pleijarikiekkoa kuuluukin pelata, Aho kertaa IS:lle puhelimitse.

Oma pistetilasto ei enää tässä vaiheessa Ahoa kiinnosta.

– Voitot ovat ne joista pelataan. Se on fakta. Pudotuspeleissä vain voitolla on merkitystä, ja se on ainoa juttu, Aho paaluttaa.

– Mutta tietenkin tuntuu hyvältä, että pystyn itse tekemään tulosta ja auttamaan sitä kautta joukkuetta voittoon.

Yleensä monet runkosarjassa pisteitä mättäneet, etenkin nuoret tähdet hiipuvat taka-alalle pudotuspeleissä, mutta Aho, 23, on toista maata. Kun panokset nousevat, oululainen panee isompaa vaihdetta silmään.

Aho on pelannut NHL-urallaan nyt viime ja tämän kauden aikana 18 pudotuspeliottelua ja tehnyt niissä tehot 8+12=20.

– Niin haluan ajatella, että kun panokset ovat kovat ja peleillä on iso merkitys, pystyisin nostamaan tasoa ja pelaamaan hyvin.

– Onhan pudotuspelit parasta aikaa jääkiekkoilijalle. Täytyy koettaa nauttia näistä hetkistä ja ei stressata liikaa, vaikka kovia pelejähän nämä ovat.

Vaikka alla oli nyt normaalista poiketen useiden kuukausien tauko ennen pudotuspelejä, Ahon mielestä se ei näkynyt kaukalossa.

– Tuntui ihan pleijarilätkältä. Kovaa kamppailua, kumpikaan joukkue ei anna mitään ilmaiseksi ja tunne oli kova molemmin puolin. Kyllä se mielestäni täyttää pudotuspelijääkiekon merkit.

– Kun tuossa ei 4–5 kuukauteen ollut pelattu, niin tiedossa oli, että näissä peleissä voi oikeastaan käydä miten vain. Muutama ennakkosuosikkihan tuossa onkin jo tippunut. Mutta eipä tässä oikeastaan juuri muuta muutosta ole ollut aiempaan.

Aho kertoo seuranneensa televisiosta paljon myös muiden joukkueiden pelejä.

Silmä on kovana etenkin sunnuntaina Suomen aikaa kello 19 alkavassa Bostonin ja Washingtonin välisessä ottelussa. Siinä ratkeaa Carolinan vastus ensi viikolla alkavalle ensimmäiselle varsinaiselle pudotuspelikierrokselle.

Carolina kohtaa sunnuntai-illan pelin häviäjän eli sijoitusottelulohkon viimeiseksi jäävän joukkueen.

Vastus kovenee Rangers-sarjasta tuntuvasti, sillä tarjolla on toissa kauden mestari tai viime vuoden finalisti, joista molemmat Hurricanes kohtasi viime kauden pudotuspeleissä.

– Kaikki tietävät, että ne ovat ihan kärkijoukkueita koko liigasta. Kova vastus tulee, mutta kovia vastustajia sieltä olisivat olleet kaikki.

– Katsotaan kumpi tulee, ja reagoidaan sitten siihen. En vielä edes tiedä, koska se sarja alkaa.

Vailla mahdollisuuksia Carolina ei suinkaan ole. Vaikka joukkueen monet avainpelaajat ovat nuoria, mikään märkäkorvainen poikaporukka se ei enää ole.

Viime vuonna joukkue yllätti kaikki ja eteni lopulta aina konferenssifinaaleihin asti.

– Siitä kokemuksesta on paljon apua, ja se tuo itseluottamusta. Viime kevät oli monelle meistä ensimmäinen pudotuspelikevät, niin myös itselleni, Aho sanoo.

Carolina pani oman karsintasarjansa poikki ensimmäisenä joukkueena jo tiistaina. Se toi myös oman haasteensa, sillä joukkue viettää nyt viikon mittaista taukoa peleistä.

Pelaajat eivät luonnollisesti saa poistua tarkasti rajatusta kuplasta, vaan heidän on pitänyt keksiä tekemistä rajatulla alueella.

– Silloin kun oli ottelusarja käynnissä, aika meni tosi nopeasti, eikä siinä ollut mitään ongelmaa. Nyt kun on ollut vähän pidempi tauko, niin pitää yrittää keksiä kaikenlaista.

– Varmasti olisi helpompi tappaa aikaa, jos ei olisi tällaista kuplaelämää, mutta olemme koettaneet joukkueena pitää itsemme kiireisinä. Olemme tehneet paljon juttuja yhdessä ja yrittäneet saada elämistä mahdollisimman normaaliksi, ettei vain hotellihuoneessa maata.

– Ainakaan itselleni ei sovi se, että jään hotellihuoneeseen makaamaan, vaan pitää yrittää tehdä paljon kaikenlaista.

Aho ja muut Carolinan pelaajat ovat muun muassa lätkineet ahkerasti korttia ja käyneet pelaamassa tennistä.

– Lisäksi tuossa käytössä olevalla futisstadionilla voi pelata esimerkiksi futista, minigolfia tai sitten ihan vain hengailla pihalla.

Pisimmälle pudotuspeleissä etenevät joukkueet viettävät lopulta kuplassa yli kaksi kuukautta. Erikoisolosuhteissa Carolinan etu joihinkin muihin joukkueisiin verrattuna voi olla tiivis yhteishenki.

Raikas ja yhtenäinen meininki on huokunut nuorekkaasta joukkueesta jo pidemmän aikaa, ja kuplaelämä tiivistää Ahon mukaan joukkuetta entisestään.

– Se tekee tästä helpompaa, että meillä on todella hyvä joukkuehenki ja olemme todella hyvää pataa keskenämme. Helpottaa totta kai paljon, että porukassa on hyvä fiilis, kun olemme nyt niin paljon keskenämme, Aho sanoo.