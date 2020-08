Nyt jo Ruotsissakin ihastellaan Suomen NHL-tähtiä – Sebastian Ahon johtamalle unelmajoukkueelle povataan jopa olympiakultaa

Suomen NHL-tähdet Sebastian Ahon johdolla ovat tehneet vaikutuksen Ruotsissa.

Suomessa tiedossa on ollut jo vuosia, että nyt ja tulevina vuosina NHL:ssä mainetta niittävä suomalaissukupolvi on ennennäkemättömän kova. Viimeistään nyt asiaan on havahduttu myös länsinaapurissa.

Aftonbladetin konkarikolumnisti Mats Wennerholm otsikoi tuoreen kiekkokolumninsa sanoilla ”Suomi ei ole koskaan ollut parempi”.

– Suomi on lähempänä olympiakultaa kuin koskaan, Wennerholm julistaa katseltuaan käynnistyneen NHL:n pudotuspeliturnauksen alkua.

Wennerholmin mukaan Suomi lähtee Pekingin vuoden 2022 olympiaturnaukseen ennakkosuosikkina lajin mahtimaan Kanadan ohella.

NHL-pelaajien mukanaolo yhden väliturnauksen jälkeen viiden renkaan kisoissa sai käytännössä sinettinsä, kun NHL ja sen pelaajayhdistys kirjasivat olympiapykälän hiljattain laadittuun uuteen työehtosopimukseensa. Asia vaatii enää sopimuksen Kansainvälisen olympiakomitean ja Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kanssa.

NHL:n työehtosopimuksessa olympialaisiin osallistuminen on kirjattu paitsi Pekingiin myös vuoden 2026 Italian kisoihin.

Luonnollisesti Wennerholmin suurimman huomion on kiinnittänyt NHL:n pudotuspelien pistepörssiä johtava, Rangersin ruotsalaistähti Mika Zibanejadin ottelusarjassa totaalisesti varjoonsa jättänyt Carolinan Sebastian Aho.

– Suomella on valmiina jo ensimmäinen superketju Ahon ja Teuvo Teräväisen ympärillä, jotka yhdessä Andrei Svetshnikovin kanssa murskasivat New York Rangersin.

– Mutta eniten heistä loisti 23-vuotias Aho. Suomella on ykkössentteri, joka pystyy ratkomaan kokonaisia turnauksia. Olen istunut ja nauttinut Ahon neronleimauksista samalla tavalla kuin Peter Forsbergista aikanaan, Wennerholm kirjoittaa ja jatkaa Ahon suitsuttamista hekumallisin sanankääntein.

Hän nostaa Carolinan tutkaparin lisäksi esiin myös muun muassa Coloradon Mikko Rantasen, Winnipegin Patrik Laineen, Floridan Aleksander Barkovin ja Dallasin Miro Heiskanen, jotka ovat nuoresta iästään huolimatta kaikki johtavissa rooleissa joukkueissaan.

Puolentoista vuoden päästä pelattavassa olympiaturnauksessa liki kaikki Leijonien avainpelaajat ovat lähes parhaassa mahdollisessa iässä.

Miro Heiskanen on Leijonien puolustuksen kapellimestari Pekingissä 2022.

Wennerholm huomauttaa, että puolustuskalusto on ainoa, jossa Tre Kronor peittoaa paperilla Leijonat.

– Mutta puolustussuuntaan Suomella ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa, Wennerholm kuitenkin jatkaa.

Hän nostaa esiin myös perisuomalaisella taisteluhengellä ja selkärankaan iskostuneella pelitavalla viime vuonna voitetun sensaatiomaisen MM-kullan ja Suomen aiemman väkevän menestyksen NHL-olympialaisissa. Vuosina 1998–2014 pelatuissa viidessä turnauksessa Leijonat oli mitaleilla neljästi, kerran hopealla ja kolmesti pronssilla.

– Leijonat ei ole ikinä ollut niin hyvä, kuin mitä se on olympialaisissa 2022, Wennerholm päättää.