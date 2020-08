Miro Heiskanen yllättyi positiivisesti NHL-kuplasta – huomauttaa sijoitusotteluiden merkityksestä: ”Molemmat haluavat saada sen”

Miro Heiskanen on ehtinyt Edmontonissa katsomaan jo muiden joukkueiden pelejä.

NHL:n puolustajaeliittiin jo 21-vuotiaana kuuluva Miro Heiskanen on isossa roolissa Dallas Starsin menestyshaaveiden suhteen.

Kokeneilla sotaratsuilla ja muutamilla nuorilla pelimiehillä marinoitu Dallas ei ole vielä päässyt tositoimiin viikonloppuna alkaneessa NHL:n pudotuspeliturnauksessa.

Lännen kärkinelikkoon kuuluva joukkue on lunastanut jo paikkansa ensimmäisellä varsinaisella pudotuspelikierroksella. Se pelaa kolmen muun kanssa sijoitusottelusarjan samaan aikaan käynnissä olevien karsintasarjojen kanssa.

Dallas aloittaa urakkansa maanantain ja tiistain välisenä yönä Vegasia vastaan.

Vaikka yhtä aikaa kiihkeiden pudotuspelisarjojen kanssa pelattavat sijoitusottelut eivät välttämättä sytytä kaikkia katsojia, Miro Heiskanen muistuttaa, että niiden voittaminen voi nousta myöhemmin pudotuspeleissä vielä arvoon arvaamattomaan.

– Uskoisin, että aika lailla pudotuspelitempolla mennään heti. Molemmat haluavat varmasti pisteitä ja saada sen viimeisen vaihdon edun. Uskoisin, että kovaa lähtee heti, ja tulee kovia taklauksia, Heiskanen pohti sunnuntaina.

Sijoitusotteluita pelaavat kärkinelikot saavat automaattisesti kotiedun ensimmäiselle varsinaiselle pudotuspelikierrokselle, mutta myöhemmässä vaiheessa pudotuspelejä paremman sijoituksen joukkue merkitään sarjaan kotijoukkueeksi ensimmäiseen, toiseen ja mahdollisiin viidenteen sekä seitsemänteen peliin.

Vaikka kotiedulla ei tässä erikoisturnauksessa ole normaalia merkitystä, kotijoukkue saa vaihtaa pelaajiaan viimeisenä ja näin ollen määrittää NHL:ssä merkittävässä roolissa olevan peluutuksen eri ketjujen välillä varsinkin otteluiden ratkaisuhetkillä.

Dallas kärsi viime viikon harjoitusottelussaan 0–2-tappion Nashvillelle.

NHL-pelaajat ovat asustelleet turnauspaikkakuntien ”kuplissa” nyt viikon. Lännen tukikohdassa Edmontonissa majaileva Heiskanen kertoo yllättyneensä positiivisesti kuplaelämästä.

– Ensimmäinen viikko meni itse asiassa yllättävänkin hyvin. Ei ollut niin paha, mitä osasin odottaa.

– Ajan on saanut hyvin kulumaan, ja on ollut ihan tekemistäkin. Pleikan otin tänne mukaan, joten sitä on tullut paljon pelattua. Sen lisäksi olemme pelanneet myös pengistä. Nyt saa käydä myös muiden joukkueiden peleissä, niin kävin eilen katsomassa.

Heti ensimmäisissä pudotuspeleissä viikonloppuna intensiteetti oli kova, eikä ”kesähöntsästä” ollut tietoakaan. Sen pani merkille myös Heiskanen.

– Vauhti oli tosi kova. Peleissä, joita katsoin oli kovia taklauksia ja jopa tappeluita. Se oli kunnon pudotuspelikiekkoa ja näytti hyvältä.