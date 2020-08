Patrik Laineen tilasta lisätietoa – valmentaja tulistui toisen tähden teloneelle pelaajalle: ”Olisi voinut katkaista akillesjänteen”

Winnipegin Mark Scheifele loukkaantui rajun näköisesti pudotuspeliturnauksen ensimmäisessä ottelussa. Paul Maurice kertoi Laineen ja Scheifelen menevän sunnuntaina jatkotutkimuksiin.

NHL:n pudotuspelit polkaistiin käyntiin lauantaina Kanadan Edmontonissa ja Torontossa.

Kahdeksasta playoff-karsintakierroksen otteluparista Winnipeg Jetsin ja Calgary Flamesin ottelussa nähtiin synkkä alku, kun Winnipegin ykkössentteri Mark Scheifele loukkaantui heti avauserässä. Scheifelen, 27, jalka vääntyi epäonnisesti kamppailutilanteessa Calgaryn Matthew Tkachukia vastaan.

Jetsien kannalta tilanne synkkeni entisestään ottelun viimeisessä erässä, jonka loppupuolella koppiin talutettiin Patrik Laine. Suomalaishyökkääjä taklasi Calgaryn Mark Giordanoa päähän, jonka hermostunut kanadalainen kosti painavalla poikittaisella.

Winnipegin luotsi Paul Maurice kommentoi ottelun jälkeen sekä Laineen että Scheifelen pääsevän jatkotutkimuksiin sunnuntaina.

– Molemmat näkevät erikoislääkärin huomenna, Maurice tiivisti lauantai-iltana.

Etenkin Scheifelen tilanteesta tulistunut valmentaja oli samalla hyvin säälimätön Tkachukia kohtaan.

– Hän teki sen tahallaan. Se oli ala-arvoinen, suorastaan likainen temppu, joka olisi voinut katkaista Scheifelen akillesjänteen ja pilata tältä koko loppu-uran, Maurice tilitti Winnipeg Free Press -lehden kiekkotoimittaja Mike McIntyren mukaan.

McIntyre haastatteli Mauricea ottelun jälkeen. Hän kysyi tältä, mitä valmentaja oli sanonut ottelun tuomaristolle tilanteen jälkeen.

– En odota tuomareiden löytävän sitä (tilannetta). Tuollainen tapahtuu, he eivät hae sitä. Sellaista on katsottava jälkikäteen. Ja se on groteskia.

Scheifele talutettiin ulos kaukalosta, eikä hän pystynyt varaamaan lainkaan painoa jalalleen. Vammasta ei tuoreeltaan saatu lisätietoja, mutta ykköstykin elehdintä heti loukkaantumisen jälkeen ei vaikuttanut Jetsin kannalta lupaavalta.

Voit katsoa tilanteen alla olevasta Sportsnetin twiitistä tai tästä linkistä.

WFP:n toimittaja jakoi lisäksi Tkachukin antamia kommentteja tilanteen jälkeen. Tkachuk pahoitteli tapahtunutta ja kuvaili olleensa tilanteessa kovassa vauhdissa, jonka seurauksena hänen vasen luistimensa ja sen myötä liikkeensä muuttui epävakaaksi ennen yhteentörmäystä.

Tkachuk vakuutteli, ettei tuntenut luistinkontaktia Scheifelen kanssa ja valitteli tilanteessa ollutta epäonnea.

– Minusta tuntuu kamalalta. Hän on NHL:n kärkipelaajia ja henkilö, johon olen tutustunut menneinä kesinä. Loistava kaveri, ja aivan liigan kärkeä. Ei ole hyväksi pelille, että hänen kaltaisensa ei ole mukana.

– Se oli todellakin vahinko, ja se tuntuu minusta pahalta, mutta siinä ei ollut oikein muita vaihtoehtoja. Olin toteuttamassa taklaustani, ja kuten sanoin, painuin hieman alaspäin ja luistimessani oli vauhdin tuomaa epätasapainoa. Kuulin jotain, katsoin taakseni ja olin todella pahoillani hänen puolestaan, Tkachuk kommentoi ja toivoi Scheifelelle nopeaa toipumista.

Calgary voitti ottelun luvuin 4–1.

NHL:n pelit jatkuvat sunnuntaina Nashvillen ja Arizonan (kello 21.00), Bostonin ja Philadelphian (22.00), Coloradon ja St. Louisin (1.30), Toronton ja Columbuksen (3.00) sekä Vancouverin ja Minnesotan (5.30) välisillä otteluilla.