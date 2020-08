NHL-tähti piti keskiympyrässä vaikuttavan puheen ja polvistui kansallislaulun ajaksi sarjan ensimmäisenä pelaajana – ”Maailmamme heräsi siihen”

Minnesotan Matt Dumbasta tuli ensimmäinen Yhdysvaltain kansallislaulun aikana polvistunut NHL-pelaaja.

NHL:n pudotuspelikarsintaottelua Edmontonin ja Chicagon välillä edelsi tyylikäs seremonia, joka viestitti NHL:n kampanjoivan yhdenvertaisuuden puolesta.

Arjen sankareita ylistäneen alkuseremonian jälkeen jäälle asteli Minnesota Wildin puolustaja Matt Dumba, 26.

Kanadalaisfilippiiniläinen Dumba piti puheen keskiympyrässä, jonka ympärille Chicagon ja Edmontonin pelaajat olivat kokoontuneet.

– Vallitsevan pandemian aikana tapahtui jotakin, mikä oli odottamatonta, mutta silti kauan odotettua. Maailma heräsi siihen, että järjestelmässämme on rasismia, joka on juurtunut syvälle yhteiskuntaamme.

– Jotkut teistä ajattelevat, että tämä aihe on viime aikoina saanut liikaa huomioita. Mutta antakaa minun vakuuttaa, niin ei ole tapahtunut.

Video Dumban puheesta:

Dumba kertoi puhuvansa koko NHL:n ja tänä kesänä perustetun, nykyisistä ja entisistä NHL-pelaajista koostuvan rasismin ja eriarvoisuuden vastaisen Hockey Diversity Alliancen puolesta.

– Rasismia on kaikkialla, ja meidän on taisteltava sitä vastaan. Haluamme, että lapset ja nuoret tuntevat olonsa turvalliseksi ja mukavaksi joka kerta, kun he tulevat jäähalliin.

– Jääkiekko on mahtava peli, mutta se voisi olla vielä paljon mahtavampi. Muutos alkaa meistä kaikista, Dumba sanoi.

Puheensa jälkeen Dumba polvistui Yhdysvaltain kansallislaulun ajaksi. Hänen vierellään seisseet, tummaihoiset Chicagon Malcolm Subban ja Edmontonin Darnell Nurse asettivat kätensä polvistuneen Dumban olkapäille.

NHL on lanseerannut alkaneen pudotuspeliturnauksen oheen #WeSkateFor-kampanjan, jolla se tukee Black Lives Matter -liikettä ja muita sosiaalista oikeudenmukaisuutta ajavia kampanjoita.

MM-kultaa Kanadan paidassa voittanut ja koko vuonna 2013 alkaneen NHL-uransa Minnesotaa edustanut Dumba on hyvä kaveri nykyään Nashvilleä edustavan Mikael Granlundin kanssa.

Dumba muun muassa vieraili entisen joukkuekaverinsa häissä Helsingissä heinäkuussa 2019.

Myös Dumban Minnesota on mukana alkaneessa pudotuspeliturnauksessa. Se aloittaa kolmesta voitosta pelattavan sarjansa Vancouveria vastaan Suomen aikaa varhain maanantaiaamuna.