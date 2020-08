NHL:ssä alkamassa kaikkien aikojen pudotuspelit? Yksi avauskierroksen häviäjistä palkitaan ruhtinaallisesti

NHL-kausi jatkuu lauantaina täydellä höyryllä. Edessä on kahden kuukauden Stanley Cup -turnaus. IS nostaa esiin mielenkiintoisimmat pointit.

Maaliskuussa keskeytynyt NHL-kausi huipentuu viikonloppuna alkavaan 24 joukkueen pudotuspeliturnaukseen. Pelit käynnistyvät täydellä höyryllä Suomen aikaa lauantai-iltana.

Ensin vuorossa on 16 joukkueen eli kahdeksan otteluparin paras viidestä -järjestelmällä pelattava karsintakierros varsinaisiin 16 joukkueen pudotuspeleihin. Samaan aikaan molempien konferenssien kärkinelikot pelaavat keskenään sarjakierroksen, jossa ne ratkaisevat keskinäisen järjestyksensä pudotuspelikaavioon.

Karsintakierros saadaan pakettiin viimeistään ensi viikon sunnuntaina. Stanley Cupia on määrä nostella viimeistään lokakuun 4. päivänä.

Ilta-Sanomat nostaa esiin viisi pointtia alkavasta Stanley Cup -turnauksesta.

1. Kaikkien aikojen pudotuspelit?

Käsillä oleva tilanne on kaikille uusi. Takana on neljän ja puolen kuukauden tauko peleistä, ja vain yhden harjoitusottelun jälkeen pitäisi hypätä kiivaaseen taisteluun kiekkomaailman himoituimmasta pokaalista.

Pudotuspelit ovat perinteisesti oma maailmansa, jossa pelin intensiteetti ja fyysisyys ovat eri tasolla puuduttavan pitkään runkosarjaan verrattuna. Yleensä parasta ja viihdyttävintä jääkiekkoa pelataankin ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Sen jälkeen alla oleva, jo sataa peliä lähestyvä fyysinen rasitus alkaa väistämättä näkyä.

Nyt pelituntuma on kaikilla kaukana optimaalisesta, mutta samaan aikaan asetelma on herkullinen: vammat on saatu paranneltua ja bensatankit ovat piripintaan täynnä. Odotettavissa onkin, että normaalista poiketen pelin taso vain nousee pudotuspelien edetessä, ja kaukalossa ryskätään kovempaa kuin koskaan.

Pelätty maalitykki Aleksandr Ovetshkin (kesk.) väläytti jo harjoitusottelun kahdella maalillaan olevansa iskussa.

Pelilliseltä viihdearvoltaan nyt voidaankin nähdä kaikkien aikojen tasokkaimmat pudotuspelit. Joskin yksi peliin liittyvä huolenaihe on, miten jää saadaan kestämään huippukuntoisena helteisessä säässä, kun samalla areenalla tahkotaan kolmea peliä päivässä.

2. Ei aikaa käynnistellä koneita

Koska valmistautuminen tiivistahtiseen pudotuspelirypistykseen on minimaalinen, hitaasti lämpenevien dieselkoneiden sijaan kierrosten on oltava heti tapissa. Varsinkin kolmesta voitosta pelattavalla karsintakierroksella syysloma koittaa harvinaisen nopeasti, jos suksi lipsuu vielä ensi metreillä.

Heti tämän viikonlopun ensimmäisten osaotteluiden merkitys onkin valtava.

NHL:n suola on, että käytännössä mikä tahansa joukkue voi voittaa kenet tahansa. Normaalisti pudotuspelien kynnyksellä runkosarjan lopun perusteella pystyy vetämään jonkinasteisia johtopäätöksiä joukkueiden iskukyvystä, mutta nyt pöytä on totaalisen puhdas. Karsintakierroksen kahdeksasta otteluparista yhteenkään ei pysty nimeämään selvää suosikkia.

Nathan MacKinnonin (vas.) ja Mikko Rantasen johtama Colorado tunnettiin jo runkosarjassa rämäpäisen nopeasta pelityylistä. Avalanche lukeutuukin nyt mielenkiintoisimpien joukkueiden joukkoon.

Aiemmin tällä viikolla pelatuista harjoituspeleistä ei kannata vetää johtopäätöksiä joukkueiden voimasuhteista. Kun peleillä on oikeasti merkitystä, pykälään isketään aivan uusi vaihde. Harjoituspeleissä osallisina olivat myös kärkijoukkueet, joilla on edessä vielä kolme ”ei niin tärkeää” valmisteluottelua ennen tosipelien alkua.

3. Penkkiurheilijan paratiisi

Vaikka pelit pelataan tyhjille katsomoille, – tai juurikin sen takia – alkava NHL-kauden huipennus on penkkiurheilijoille taivas. Pelit pelataan kahdella paikkakunnalla, Torontossa ja Edmontonissa, joissa kiekko on jäässä heti paikallista aikaa iltapäivästä alkaen.

Varsinkin pudotuspelien alkuvaiheessa molemmissa kaupungeissa pelataan jopa kolme peliä päivässä. Koska Toronton ja Edmontonin aikaero on kaksi tuntia, pelit on porrastettu alkamaan siten, ettei päällekkäisyyksiä juuri tule. Kiekko on lähes tauotta jäässä parhaimmillaan yli 12 tuntia putkeen.

Ainakin alkuun tarjolla on joka päivä myös Suomessa parhaaseen katseluaikaan alkavia otteluita.

Areenat ovat saaneet uuden ilmeen käynnistyvään Stanley Cup -turnaukseen.

NHL on panostanut rutkasti tv-tuotteeseen, jotta tyhjinä kumisevat katsomot eivät latistaisi katselukokemusta. Tv-kuvissa näkyvät alimmat penkkirivit on verhoiltu paremmin kuvaan istuvaksi ja katsomoihin on rakenneltu massiivisia näyttöjä. Lähetyksiin ajetaan myös yleisöääntä, ja musiikki pauhaa pelikatkoilla taustalla normaaliin tapaan.

4. Koronapeikko

Kaikki pudotuspeleissä osallisena olevat elävät tiukaksi rajatuissa ”kuplissa” piilossa koronavirukselta, ja ihmiset kuplan sisällä testataan päivittäin. Alkuviikolla saatiin lupaavia uutisia, kun NHL tiedotti, ettei yli 4 000:ssa tuoreessa testissä ollut löytynyt ainuttakaan tartuntatapausta.

Vaikka NHL-kuplat ovat tarkkaan suunniteltuja, ja Kanadassa koronatilanne on kuin eri planeetalta etelänaapuri Yhdysvaltoihin verrattuna, koronaviruksen uhka on yhä läsnä.

Koko uljas pudotuspelikonsepti voi romahtaa äkisti, jos virus luikertelee jostakin kuplien sisään. NHL on ilmoittanut, ettei yksittäinen koronatartunta romahduta korttitaloa, mutta jos tauti pääsisi leviämään esimerkiksi useampaan yhden joukkueen pelaajaan, sormi voisi mennä jopa Gary Bettmanin suuhun.

5. Tappiosta jättipotti

Lisämausteensa tuo jonkun karsintakierroksen kahdeksan häviäjän ottelusarjatappiossa piilevä hopeareunus.

Heidän kesken nimittäin arvotaan keväällä jumbojoukkueiden arvontatilaisuudessa jakamatta jäänyt ensimmäinen varausvuoro syksyn varaustilaisuuteen. Sen saava seura pääsee poimimaan riveihinsä superlupaus Alexis Lafrenieren.

Quebecistä kotoisin oleva kanadanranskalainen Lafreniere numerolla yksi Montrealiin? Siinä olisi monen kiekkoromantikon päiväuni. Canadiens kohtaa karsintakierroksella Pittsburghin.

Useimmiten ykkösvuoron saa joku pohjakerroksen rupusakki, mutta vallitseva erikoistilanne mahdollistaa senkin, että lokakuun 9. päivälle kaavaillussa tilaisuudessa ensimmäisenä pääsee varaamaan joku jo ennestään varsin kilpailukykyinen joukkue.