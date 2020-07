Poliisilippis vei Tuukka Raskin keskelle kohua – NHL-tähti selitti nyt valintaansa

Tuukka Rask puolustautui median edessä.

Boston Bruinsin suomalaisvahti Tuukka Rask joutui somemyrskyn keskelle tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kun hän puki NBC:n haastattelussa päälleen Boston Police -lippalakin.

Raskilta, 33, kysyttiin ensimmäisen kerran asiasta Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä, kun Bruins oli pelannut viimeisen valmistavan harjoitusottelunsa ennen tulevia pudotuspelejä.

– Laitoin vain lippalakin päähän aamulla. Se ei ollut kannanotto. Ehdottomasti kunnioitan sitä, mitä maailmalla tapahtuu tällä hetkellä, ja seison kaikkien kanssa samassa rintamassa rasisminvastaisessa työssä. Lippalakki ei ollut kannanotto, Rask sanoi medialle.

Bruins oli aiemmin tiistaina julkaissut tiedotteen, jossa seuran pelaajat ilmaisivat tukensa Black Lives Matter -liikkeelle.

Tiedotteen julkistamisen jälkeen Raskin haastattelu näytettiin NBC-kanavalla.

– Se oli itseasiassa nauhoitettu haastattelu, vaikka he sanoivat sen olevan suora, Rask tarkensi.

– Lippalakki ei ollut kannanotto. Minun ei todellakaan ollut tarkoitus loukata ketään. Joten se siitä. Se oli nauhoitettu haastattelu, ja laitoin vain hatun aamulla päähäni. Se siitä.

Raskin joukkuekaveri Brad Marchand puolusti myöhemmin Raskia tiukkasanaisesti, ja kritisoi samalla Boston Globen toimittajaa Matt Porteria.

Räväköistä mielipiteistään tunnettu Marchand poisti myöhemmin twiittinsä. Myös Marchand antoi kommenttinsa torstaina harjoitusottelun jälkeen.

– En poistanut twiittiä siksi, että olisin katunut sitä. Poistin sen siksi, että en halunnut tuoda lisää huomiota Porterille. Joten en kadu sitä, miten vastasin, Marchand perusteli.

Marchand korosti, että koko joukkue seisoo Raskin takana.

Brad Marchand puolusti joukkuekaveriaan Tuukka Raskia.

– ”Tuuks” sai ystävältään lippalakin, jota hän käytti haastattelussa ennen joukkueen tiedotteen julkistamista. Ei ole mitään pahaa tukea ystävää ja pitää lippalakkia, Marchand kommentoi.

– Se ei muuta sitä tosiasiaa, että seisomme kaikki yhdessä ja yritämme lopettaa rasismin ja olla osa ratkaisua, ja ”Tuuks” on osa sitä. Hän on tässä mukana, kuten kaikki me muutkin.