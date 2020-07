Kommentti: Nurinat pois, NHL-kautta on pakko jatkaa – mutta pian liiga on taas valtavan ongelman edessä

NHL palaa eetteriin määrätietoisten peliliikkeiden ansiosta, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Mitä järkeä on väkisin jatkaa kautta? Eikö vain kannattaisi suosiolla panna pillit pussiin ja aloittaa ensi kaudella uudestaan?

Näitä kysymyksiä on näkynyt jonkin verran sosiaalisessa mediassa, kun NHL:n komissaari Gary Bettman on kertonut NHL:n paluusuunnitelmista viime kuukausien aikana.

Koronapandemia rehottaa Yhdysvalloissa pahana, eikä valonpilkahduksia ole hetkeen näkyvissä, mutta samaan aikaan NHL on suunnitelmallisesti runtannut paluuoperaatiotaan käytäntöön.

Pohjois-Amerikasta ongittujen tietojen perusteella NHL on tehnyt määrätietoisesti paljon oikeita peliliikkeitä, jotta kautta saadaan jatkettua poikkeusoloissa. Paluuta on suunniteltu dollarinkuvat silmissä kuukausien ajan, mutta samalla NHL on tuntenut vastuunsa.

Taalapainokoneet on saatava uudestaan käyntiin, mutta ei laiminlyömällä pelaajien terveyttä.

Vaiheittain etenevän paluuoperaation kriittisin vaihe oli niin sanottu kolmas vaihe eli harjoitusleirien aloitus. Pelaajat matkustivat eri puolilta Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa takaisin asemapaikoille, mikä nosti tartuntariskiä.

NHL eittämättä onnistui tässä hyvin, sillä kolmosvaiheen aikana todettiin vain kaksi tartuntatapausta. Harjoitusleirien jälkimmäisessä vaiheessa tehtiin yli 4 200 covid-19-testiä, joista kaikki olivat negatiivisia.

NHL otti tärkeän erävoiton. Nyt kausi jatkuu tarkasti organisoidussa NHL-kuplassa, kun joukkueet siirtyivät viime sunnuntaina Edmontoniin ja Torontoon.

Chicago Blackhawksin pelaajat saapuivat Edmontoniin sunnuntaina.

Mitä jatkopeleiltä sitten uskaltaa odottaa? On selvää, että neljän kuukauden tauolla on vaikutusta pelin laatuun, mutta tilanne ei ole vertailtavissa perinteiseen kauden aloitukseen.

Takana ei ole harjoituskuukausia, joiden aikana pelaajat olisivat rakentaneet uusia pohjia kausimaratonia varten, vaan pelaajat ovat nuolleet haavojaan ja pitäneet kuntoaan yllä kauden jatkumista varten. Näistä lähtökohdista on optimaalisempi hypätä liikkuvaan junaan.

Siksi voi olla, että pelin laatu saattaa yllättää monet skeptikot, vaikka laadullisesti ei päästäisi samaan kuin normaaleissa pudotuspeleissä.

Edessä on ennennäkemätön parin kuukauden rykäisy.

Perinteisesti NHL-kauden sähköisintä ja parasta aikaa on pudotuspelien ensimmäinen kierros. Pitkän ja osin puuduttavan runkosarjan jälkeen 16 joukkuetta aloittaa kannujahdin puhtaalta pöydältä kirkkain silmin.

Nyt pakkotauon jälkeen tankit ovat joka ukolla täynnä. Sähäkkä paras viidestä -systeemillä pelattava karsintakierros tuo vielä oman pikantin mausteensa. Jatkopelien ensimmäinen viikko vedetään läpi yliopistokoriksesta tutulla March Madness -tyyppisellä turnaustykityksellä.

Joka päivä ja joka ilta tulee, 5–6 ottelua päivässä. Tuhti alkukattaus takaa, että NHL näkyy ja kuuluu enemmän kuin normaalisti.

Jos Stanley Cup saadaan jaettua suunnitelmien mukaisesti viimeistään 2. lokakuuta, se on valtava imagollinen ilmaveivi NHL:lle.

Kokonaan toinen juttu on ensi kauden aloitus.

Pudotuspelien pelaaminen kanadalaisissa kuplissa vielä onnistunee, mutta NHL joutuu täysin uudenlaisen dilemman eteen siinä vaiheessa, kun kausi 2020–21 on tarkoitus aloittaa joulukuussa. Matkustelu ympäri Pohjois-Amerikkaa ei näytä erityisen hyvältä vaihtoehdolta.

Läntisen konferenssin joukkueet aloittavat jatkopelit Rogers Placessa.

Tämän kauden puitteissa NHL:llä ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Kausi on ”pakko” jatkaa loppuun. Raha on syy numero yksi, mutta ei ainoa.

On syytä korjata vääriä olettamuksia, joiden mukaan kauden jatkuminen sataisi vain seurojen omistajien taskuun ja NHL:n kassaan. Kyse on kokonaisuudesta.

Kauden jatkaminen hyödyntää myös pelaajia, vaikka osa pelaajista saattaakin kokea, että heidät on nyt vain määrätty töihin.

Dollarivirtojen pikainen elvyttäminen on oleellista tulevia kausia varten. Jos kalenterista höylätään otteluita pois, se näkyy myös pelaajien palkkapussissa, ja sen seurauksena seurojen toimintatavoissa markkinoilla.

Erään pelaaja-agentin arvion mukaan tällä hetkellä viisi miljoonaa kaudessa tienaavan pelaajan kausipalkka putoaisi ainakin miljoonalla, jos tämän kauden jatkopelit jäisivät pelaamatta.

Siihen päälle vielä verot ja massiiviseksi paisuva escrow-rahastomaksu, jolla katetaan NHL:n mahdollista alijäämää ja tasataan omistajien ja pelaajien välisiä tuloja. Vaikutukset NHL:n markkinatilanteeseen olisivat järisyttäviä.

Tämä raaka bisnesnäkökulma on hyvä muistaa, jos ihmettelee NHL:n motiiveja tai jatkopelien pelillinen anti ei miellytä.