Neljän Stanley Cupin voittaja menehtyi syöpään – ”Eddie Shack opetti minulle kaksi tärkeää asiaa”

Eddie Shack muistettiin muun muassa rajuista yhteenotoista Geordie Howen kanssa.

Nelinkertainen Stanley Cup -voittaja Eddie Shack on menehtynyt. 83-vuotias kiekkolegenda sairasti kurkkusyöpää. Hän kuoli sunnuntaina sairaalassa Torontossa.

Toronto Maple Leafs twiittasi Shackin muistolle. Shack pelasi Torontossa kaudet 1960–1967 ja myöhemmin vielä kaudet 1973–1975. Stanley Cupit hän voitti 1962, 1963, 1964 ja 1967.

– Maple Leafs suree syvästi Eddie Shackin poismenoa. Kolminkertainen all star -pelaaja ja nelinkertainen Stanley Cupin voittaja, joka viihdytti Leafsin faneja yhteensä yhdeksän kautta, torontolaisseura kirjoitti.

Shack pelasi urallaan NHL:ssä 1047 runkosarja- ja 74 pudotuspeliottelua.

Kanadalaiskanava CBC kertoo, että Shack tunnettiin NHL:ssä pelityylinsä ja värikkään persoonansa vuoksi lempinimellä ”The Entertainer” eli ”Viihdyttäjä”. Hänen tavaramerkkejään olivat muun muassa viikset ja cowboyn hattu.

– Eddie Shack opetti minulle kaksi tärkeää asiaa – näe huumoria kaikessa ja elä kuin mestari. Neljä Stanley Cupia ja elämää suurempi persoonallisuus. Menetys on surullinen, mutta oli ilo tuntea hänet, twiittasi Toronton legendaarinen sentteri Doug Gilmour.

Kovaotteinen Shack muistettiin lisäksi muun muassa rajuista yhteenotoista ”Mr. Hockeyn” eli Geordie Howen kanssa.

Shackin kunniaksi julkaistiin vuonna 1966 jopa biisi nimeltä Clear the Track, Here Comes Shack, joka nousi parin viikon ajaksi Kanadan listaykköseksi.

Shack edusti NHL:ssä Toronton lisäksi New York Rangersia, Los Angeles Kingsiä, Buffalo Sabresia ja Pittsburgh Penguinsia.