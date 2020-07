NHL:n paluu lähenee - myös HockeyGM:n kausi jatkuu

Valmentajapeli HockeyGM:n pelit jatkuvat NHL:n pudotuspeleissä.

HockeyGM:ssä jokainen pääsee kokeilemaan omia taitojaan NHL-joukkueen valmentajana. Omaan joukkueeseen valitaan maalivahti, kaksi puolustajaa ja kolme hyökkääjää. Joukkue menestyy sen mukaan miten valitut pelaajat pärjäävät taalaliigan otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.

Eniten HockeyGM-pisteitä kauden aikana on toistaiseksi kerännyt John Carlson. Washington Capitalsin puolustaja on nakuttanut tauluun pyöreät 800 HockeyGM-pistettä. Tilaston kakkonen on Bostonin David Pastrnak, joka on vain kaksi pistettä Carlsonia perässä. Tehokkaimmat suomalaisvalinnat HockeyGM:ssä ovat olleet Sebastian Aho sekä Patrik Laine. Molemmat ovat tuottaneet HockeyGM-valmentajille lähes 600 pistettä.

Koronapandemian vuoksi NHL:n tavoin seisahtunut HockeyGM:n kausi saa nyt jatkoa pudotuspeleillä. HockeyGM:n ohjelmassa ovat kaikki NHL:n pudotuspelien ottelut heti 1. päivä elokuuta alkavista ensimmäisistä peleistä alkaen.

Oman HockeyGM-joukkueen pääsee kasaamaan täällä.