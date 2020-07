NHL-maalivahti palasi harjoituksiin ja paljasti sairastaneensa koronaviruksen: ”Vaikeinta oli ensimmäisten päivien aikana”

Corey Crawfordin paluu tarkoittaa sitä, että Kevin Lankinen saa tuskin peliaikaa NHL:n pudotuspeleissä.

Jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspelien alla monen joukkueen maalivahtiosastolla kuhisee. Chicagon veräjänvahti Corey Crawford palasi harjoituksiin lauantaina. Myös aivotärähdyksistä kärsinyt kanadalainen paljasti poissaolonsa syyksi koronavirustartunnan.

– Olen ollut karanteenissa kotonani Chicagossa viime viikot. Sen takia olin pois harjoitusleiriltä, ja olen innoissani paluustani, Crawford kommentoi harjoitusten jälkeen Blackhawksin Twitter-tilillä julkaistussa videossa.

– Vaikeinta oli ensimmäisten päivien aikana, kun minulla oli oireita. Pari viime viikkoa olivat helpommat, mutta en voinut tehdä paljoa ennen kuin saimme varmistettua, ettei keuhkoissani tai sydämessäni ollut mitään vikana.

Crawfordin paluu tarkoittaa sitä, että Suomen maajoukkueen kultavahti Kevin Lankinen saa tuskin peliaikaa pudotuspeleissä. Lankinen lähtee pudotuspeleihin lähtökohtaisesti Chicagon kolmosveskarina. Chicago aloittaa pudotuspelit Edmontonia vastaan 1. elokuuta.

Boston odottaa Tuukka Raskin kuntoutumista sormimurtumasta, kun samalla Bostonin päävastustajiin lukeutuva Washington sai maalivahtirintamalla ikävän takaiskun.

Washington Postin mukaan venäläismaalivahti Ilja Samsonov on loukkaantunut, eikä matkusta joukkueensa mukana pudotuspelien keskukseen Torontoon. Samsonov on nimellisesti Washingtonin varamaalivahti, mutta hän on torjunut tällä kaudella Braden Holtbya paremmilla tilastoilla. Washingtonin valmentaja Todd Reirdenin mukaan kyse ei ole koronavirustartunnasta, mutta hän ei myöskään ole suostunut tarkentamaan Samsonovin vamman nimikettä tai laatua.

– Hänen menettämisensä pudotuspeleistä on pettymys, mutta se on oikea päätös tässä kohtaa. Hän saa tarvitsemansa hoidon ja on valmiina sitten, kun seuraava kausi alkaa, Reirden sanoi Washington Postille.