Kaksi suomalaistähteä pääsi mukaan, kun NHL:n parhaat keskushyökkääjät listattiin: ”Hän on uskomaton”

Edmonton Oilersin Connor McDavid kruunattiin ykköseksi.

Suomalaissentterit Aleksander Barkov ja Sebastian Aho nousivat mukaan listalle, kun NHL Network arvioi NHL:n tämän hetken 20 parasta keskushyökkääjää.

Florida Panthersin kapteeni Barkov, 24, rankattiin jopa kymmenen parhaan joukkoon, sijalle 10. Carolina Hurricanesin Ahon, 22, sijoitus on 13:s.

Listan kärkisijalla ei ole yllätyksiä, vaan Edmonton Oilersin supertähti Connor McDavid otti oman paikkansa. Edmonton hallitsee kärkisijoja muutenkin, sillä saksalaistähti Leon Draisaitl kipusi kolmossijalle.

Kaksikon väliin mahtuu Mikko Rantasen ketjukaveri Coloradosta, Nathan MacKinnon. Viiden kärjen täydentävät Sidney Crosby ja Auston Matthews.

Barkov ehti takoa ennen koronataukoa NHL:n runkosarjassa 62 tehopistettä 66 ottelussa. Hän johdatti Panthersin mukaan pudotuspelikarsintoihin, joista joukkueella on mahdollisuus selvitä varsinaisiin pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016.

– Hänen tasonsa on heitellyt viime aikoina, mutta on kiistämätön fakta, että hän on iso ja taitava keskushyökkääjä. Tämä kaveri on erinomainen molemmilla puolilla kiekkoa. Hän on uskomaton. Tasaisuus on ainoa asia, jota toivoisimme näkevämme hieman enemmän, NHL Networkin asiantuntija Mike Rupp perusteli suomalaisen sijoitusta.

Sebastian Aho on ollut pian jatkuvalla kaudella hurjassa iskussa.

Aho ehti rikkoa oman yhden kauden maaliennätyksensä, vaikka runkosarja jäi kesken. Hän takoi 38 maalia ja 66 tehopistettä. Hän on myös tehnyt kahden edellisen kauden aikana eniten alivoimamaaleja sarjassa.

– Pystyisikö hän ylläpitämään viime kauden hurjan tasonsa? Vastaus on kyllä, niin hän teki tänä vuonna. Hän on todella erityinen. Hän ei ole iso kaveri, joten hänen on oltava luova. On keksittävä keinot tuloksen tekemiseen, ja hän todella keksii, Rupp hehkutti Ahoa.

Barkovin Florida karsii paikastaan varsinaisissa pudotuspeleissä New York Islandersia vastaan Torontossa. Sarjan ensimmäinen ottelu pelataan 1. päivä elokuuta. Aho ja Carolina aloittavat samana päivänä samassa paikassa oman sarjansa New York Rangersia vastaan.