Nämä suomalaiset jatkavat mestaruusjahtia NHL:ssä – mukana todellisia yllätysnimiä

NHL-joukkueiden harjoitusleirit alkoivat maanantaina.

Koronaviruksen takia keskeytyneen NHL-kauden jatkuminen on askeleen lähempänä, kun NHL-joukkueiden harjoitusleirit alkoivat kovalla tohinalla maanantaina.

Jäälle palasi 24 NHL-joukkuetta, joiden on tarkoitus jatkaa kautta elokuussa alkavilla jatkopeleillä.

Pudotuspelit pelataan Kanadassa kahdessa keskuskaupungissa, Torontossa ja Edmontonissa.

Poikkeuksellisesti paras viidestä -systeemillä pelattava karsintakierros alkaa 1. elokuuta. Varsinaisten pudotuspelien ensimmäinen kierros on tarkoitus aloittaa 11. elokuuta.

Kannujahtiin valmistautuvissa joukkueissa nähdään iso joukko suomalaispelaajia, yhteensä 46.

Sebastian Ahon (vas.) ja Teuvo Teräväisen tähdittämä Carolina Hurricanes kohtaa karsintakierroksella Kaapo Kakon edustaman New York Rangersin.

Mukana ovat eturivin suomalaistähdet, kuten Sebastian Aho, Aleksander Barkov, Mikko Rantanen, Patrik Laine, Tuukka Rask ja Miro Heiskanen.

Itäisen konferenssin puolella kautta jatkavat:

Columbus Blue Jackets: Markus Nutivaara, Joonas Korpisalo, Veini Vehviläinen

Toronto Maple Leafs: Kasperi Kapanen, Teemu Kivihalme, Kasimir Kaskisuo

Boston Bruins: Tuukka Rask, Urho Vaakanainen

New York Rangers: Kaapo Kakko

Carolina Hurricanes: Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Sami Vatanen

Montreal Canadiens: Joel Armia, Artturi Lehkonen, Jesperi Kotkaniemi

Pittsburgh Penguins: Juuso Riikola, Emil Larmi

Florida Panthers: Aleksander Barkov, Erik Haula, Aleksi Saarela, Eetu Luostarinen

New York Islanders: Leo Komarov, Otto Koivula, Christopher Gibson

Läntisen konferenssin puolella kautta jatkavat:

Minnesota Wild: Mikko Koivu, Kaapo Kähkönen

Vancouver Canucks: Olli Juolevi

Arizona Coyotes: Antti Raanta

Nashville Predators: Mikael Granlund, Pekka Rinne, Juuse Saros, Eeli Tolvanen

St. Louis Blues: Ville Husso, Niko Mikkola

Colorado Avalanche: Mikko Rantanen, Joonas Donskoi

Winnipeg Jets: Patrik Laine, Sami Niku

Calgary Flames: Juuso Välimäki

Chicago Blackhawks: Olli Määttä, Kevin Lankinen

Edmonton Oilers: Mikko Koskinen

Dallas Stars: Miro Heiskanen, Roope Hintz, Esa Lindell, Joel Kiviranta

Miro Heiskanen hakee menestystä Dallasin riveissä.

Laajat leiriryhmät

NHL-joukkueet ovat saaneet nimetä laajennetun ryhmän harjoitusleirille mahdollisten loukkaantumisten varalle, mikä avaa uusia näyttöpaikkoja.

Osa suomalaista kuuluu näihin niin sanottuihin reservipelaajiin.

Yksi yllättävimmistä suomalaisnimistä on 22-vuotias puolustaja Olli Juolevi, joka on etsinyt paikkaansa Vancouverin organisaatiossa viime vuodet. Kesällä 2016 varaustilaisuuden viidentenä varattu pelaaja on kärsinyt muun muassa leikkaushoitoa vaativista vammoista.

NHL:n ja NHL:n pelaajayhdistyksen tekemän sopimuksen mukaan jokaisella pelaajalla on mahdollisuus olla osallistumatta loppukauden otteluihin ilman sanktioita.

Toistaiseksi kuusi NHL-pelaajaa on päättänyt käyttää tämän mahdollisuuden.

He ovat Calgaryn puolustaja Travis Hamonic, 29, Dallasin puolustaja Roman Polak, 34, Vancouverin hyökkääjä Sven Bärtschi, 27, Edmontonin puolustaja Mike Green, 34, Bostonin puolustaja Steven Kampfer, 31 ja Montrealin puolustaja Karl Alzner, 31.

Karsintakierroksen otteluparit (paras viidestä):

Itäinen konferenssi (Toronto):

Pittsburgh–Montreal

Carolina–NY Rangers

NY Islanders–Florida

Toronto–Columbus

Läntinen konferenssi (Edmonton):

Edmonton–Chicago

Nashville–Arizona

Vancouver–Minnesota

Calgary–Winnipeg