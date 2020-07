Teemu Selänne vai Jari Kurri? Selänne heitti piikikkään kommentin asiantuntijoiden äänestystuloksesta – myös kansa on puhunut

Tuhannet Ilta-Sanomien lukijat äänestivät kaikkien aikojen suomalaiskiekkoilijasta.

Urheilulehti kysyi tuoreimmassa numerossaan 50 asiantuntijalta, kumpi kaksikosta Jari Kurri–Teemu Selänne on kaikkien aikojen suomalaiskiekkoilija.

Kurri voitti äänin 39–11.

Selänteeltä kysyttiin perjantai-iltana Twitterissä, harmittiko asiantuntijaäänin tullut tappio.

– Ei oikeestaan...mut nyt mulla on vaan 39 kaverii vähemmän, Selänne kuittasi nauruhymiöiden kera.

Lukijaäänestyksen tuloksen myötä Selänteellä taitaa olla vielä vähemmän kavereita.

66 prosenttia lukijoista valitsi nimittäin Kurrin kaikkien aikojen suomalaispelaajaksi ohi Selänteen Ilta-Sanomien verkkosivuilla järjestetyssä äänestyksessä. Perjantai-iltana ääniä oli annettu yli 7 000 kappaletta.

IS listasi oheen lukijoittensa parhaita perusteluja sille, miksi he päätyivät äänestämään toista jääkiekkolegendaa toisen sijaan.

Ääni Kurrille

– Molemmat ovat alansa ammatillista huippua. Valitsin Kurrin koska hän helpotti jälkipolvien ammatillista edistymistä maapallolla. Teemun tie oli sileämpi kun pohjaa oli rakennettu, nimimerkki Osaka kirjoitti.

– Kurri on NHL:n pudotuspelien plus/miinus-tilastossa koko NHL:n ykkönen. No contest, totesi Ribaldinho.

– Kurri monipuolisempi pelaaja. Tehokkaampi hyökkäyspäässä ja varma myös puolustuksessa. Maaleissakin onnistumisprosentti per pelattu peli Kurrilla korkeampi. Mestaruuksista pelataan, Jarilla sormuksia pussillinen. Jari on legenda ja ehdottomasti #1, väitti SM89.

Eräs kommentoija piti Jari Kurria monipuolisempana pelaajana kuin Teemu Selännettä.

– No eiköhän Kurrin saavutukset ole aivan omaa luokkaansa. Vähän kuin vertaisi kissanpentua ja tiikeriä..., paalutti Hassu Suomi.

– Kurri oli uranuurtaja, joka lähti Selännettä nuorempana taalakaukaloihin aikana, jolloin eurooppalaiset joutuivat päivittäin todistamaan pärjäämistään. Selänteen lähtiessä tie oli valmiimpi. Kurri voitti viisi Stanley Cupia ja Selänne yhden. Siinäkin on hirvittävä ero. Jostakin syystä media on jatkuvasti nostanut Selännettä jalustalle enemmän kuin Kurria, arvioi Nro 17 on nro 1.

Ääni Selänteelle

– Pistesaldo on Selänteellä kovempi. Vielä kun otetaan huomioon, miten paljon vähemmän maaleja tehtiin vuosituhannen alussa kuin 1980-luvulla. Oli yksi peruttu kausikin ja paha loukkaantuminen, mitkä veivät Selänteen pisteitä. Kurrilla kävi älytön munkki, että sai pelata suurimman osan urasta Wayne Gretzkyn rinnalla. Ilman sitä maalit ja pisteet olisivat vähintään kolmanneksen pienemmät. Kurrin eduksi on myönnettävä tienraivaajan rooli ja viisi Stanley Cupia. Mutta pelaajana Selänne oli vielä vähän Kurria parempi, nimimerkki kommentaattori kehui Selännettä.

Teemu Selänteen koettiin pelanneen NHL:ssä ammattimaisempana aikana.

– Selänne on yksilönä parempi. Tehot jo puhuvat puolestaan. Kurri pelasi aikana, jolloin maaleja sai puolesta kentästä, ja maalivahdit oli surkeita. Lisäksi Edmonton Oilers oli maailman ylivoimaisin joukkue tuohon aikaan. Selänne joutui pelaamaan jossain Ducksissa tai Winnipegissä, Teppowinnipeg alleviivasi.

– Selvästi Teemu. Hän oli huippu paljon ammattimaisempana aikana, tyytyi Asiantuntija kirjoittamaan.

Ääni jollekin muulle, kenelle?

Moni Ilta-Sanomien lukijoista päätti nimetä kaikkien aikojen suomalaispelaajaksi jonkun muun kuin Kurrin tai Selänteen.

Esimerkiksi Jere Lehtinen, Teppo Numminen ja Reijo Ruotsalainen nostettiin esiin.

Sekä tietenkin eräs Kärppien legenda:

– Itse antaisin ääneni Lasse Kukkoselle. Liiga ei tule enää ikinä näkemään yhtä suurta johtajasielua ja joukkueelle uhrautujaa, Kane88 suitsutti.