Listaus parhaista NHL-lupauksista julki – mukana kaksi suomalaista!

The Athletic laittoi järjestykseen nuoret lupaukset, jotka eivät vielä ole saaneet peliaikaa NHL:ssä.

Arvostettu urheilumedia The Athletic teki listan kymmenestä parhaasta nuoresta maalivahdista. Listalle ylsi kaksi suomalaisveskaria.

Listalle pääsemiseksi oli kaksi rajoitetta. Maalivahdin tuli olla 25-vuotias, eikä maalivahti saanut kuulua tällä hetkellä NHL-joukkuidensa pelaavien maalivahtien joukkoon. Sellaiset nuoret tulokasmaalivahdit, jotka ovat jo päässeet säännöllisesti maalinsuulle NHL:ssä, rajattiin siis pois.

Sijalle seitsemän maalivahtien listalla ylsi oululaislupaus Justus Annunen. 20-vuotias Annunen torjui viime kaudella SM-liigassa mahtavasti Oulun Kärppien riveissä. Torjuntaprosentti (92,88) ja päästettyjen maalien keskiarvo (1,77) nostivat kempeleläisen SM-liigassa eliittimaalivahdiksi.

– Annunen oli viime kaudella yksi Euroopan parhaista nuorista maalivahdeista. Hän on isokokoinen ja luottaa voimaan päästäkseen torjuntoihin, mutta hän on myös yllättävän nopea kokoisekseen, The Athleticin jutussa kuvaillaan.

Justus Annunen teki viime kaudella SM-liigassa myös nollapeliennätyksen pidettyään maalinsa koskemattomana yhtäjaksoisesti 302 minuuttia ja viisi sekuntia.

Annunen kirjoitti vappuna kolmivuotisen tulokassopimuksen Colorado Avalancen kanssa. On kuitenkin spekuloitu, että vielä ensi kauden Annunen pelaisi lainasopimuksella Kärpissä.

Viime vuodenvaihteessa Annunen toimi Nuorten Leijonien ykkösvahtina alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. 193-senttinen lupaus on ollut voittamassa Suomelle myös U18-kisojen MM-kultaa.

– Kärsivällisyys on avainasemassa, sillä hänen pelinsä on edelleen ailahtelevaa. Kaikki ominaisuudet ovat kuitenkin olemassa, The Athleticin toimittaja Scott Wheeler kirjoittaa.

Annusen vanavedessä, sijalla kahdeksan, Athleticin listalla on Ukko-Pekka Luukkonen.

Luukkonen, 21, oli torjumassa Nuoret Leijonat U20-kisojen huikaisevaan MM-kultaan Kanadassa tammikuussa 2019.

HPK:ssa SM-liigadebyytin tehnyt espoolaissyntyinen on pelannut jo pari kautta rapakon takana. Viime kaudella Buffalon NHL-varaukselle otteluita kertyi AHL-joukkue Rochester Americansissa sekä ECHL-sarjan Cincinnati Cyclonesissa.

Ukko-Pekka Luukkonen on torjunut Suomen nuoret sekä U20-kisoissa että U18-kisoissa maailmanmestariksi.

The Athletic kokosi vastaavan listan myös nuorista kenttäpelaajalupauksista, tosin kenttäpelaajien listauksessa nimiä oli peräti 50.

Listan sijalta 26 löytyy Juuso Välimäki. 21-vuotias puolustaja pääsi debytoimaan NHL-seura Calgary Flamesin joukkueessa jo kaudella 2018–2019 yhteensä 24 ottelun verran.

Koronaviruksen keskeyttämä runkosarja Välimäeltä sen sijaan jäi sivusuun kokonaan viime syksynä kärsityn vakavan polvivamman vuoksi. Nokian Pyryn kasvatin polven eturistiside repesi Flamesin harjoituksissa.

Kenttäpelaajien listauksen toinen suomalainen on sijalta 50 löytyvä Anttoni Honka.

19-vuotias Honka on pelannut viime kaudet SM-liigaa kasvattiseurassaan JYPissä. Hän on Carolina Hurricanesin varaus kesän 2019 draft-tilaisuudesta.