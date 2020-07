Riskiryhmään kuuluvien NHL-pelaajien tilanteesta uutta tietoa – Kaapo Kakon kausi ohi?

NHL:n pudotuspelit on määrä aloittaa elokuun alussa. Kaapo Kakkoa ei näillä näkymin kaukalossa nähdä.

Suomalaishyökkääjä Kaapo Kakon osallistuminen NHL:n pudotuspeleihin on vaakalaudalla.

NHL ja pelaajayhdistys NHLPA ovat määrittäneet koronaviruksen keskeyttämän kauden jatkamisen mahdollistamat tiukat turvatoimet.

Toimenpiteiden joukossa on myös lisäys riskiryhmään kuuluvien pelaajien peliluvasta.

Arvostettu TSN:n toimittaja Bob McKenzie twiittasi aiheesta varhain maanantain Suomen aikaan.

– Pelaajat, jotka määritellään joukkueen lääkärintarkastuksessa koronaviruksen riskiryhmään kuuluviksi, eivät saa osallistua paluusuunnitelmien kolmanteen tai neljänteen vaiheeseen.

McKenzien mukaan kielteisen päätöksen saaneilla pelaajilla on vielä oikeus vaatia toista mielipidettä ennen kuin heidän pelaamisensa evätään lopullisesti.

19-vuotias Kakko sairastaa ykköstyypin diabetesta ja kuuluu täten koronaviruksen riskiryhmään.

Kakon edustaman New York Rangersin presidentti John Davidson kommentoi suomalaisen tilannetta jo toukokuussa.

Hän painotti, ettei viime kesän kakkosvarauksen kanssa haluta ottaa pienintäkään riskiä.

– Jos hän ei voi pelata, hän ei pelaa. Huolehdimme hänestä, sillä hän on iso osa joukkuetta. Jos hän voi pelata, hän pelaa. Hän varmasti haluaa pelata, mutta kuuntelemme lääketieteen ammattilaisia. He tietävät, mikä on viisainta, Davidson sanoi tuolloin.

Paluusuunnitelman kolmas vaihe eli harjoitusleirit ovat määrä käynnistää maanantaina 13. heinäkuuta. Pudotuspelien ensimmäinen kierros pyritään aloittamaan 1. elokuuta.

Rangers kohtaa avauskierroksella Carolina Hurricanesin.