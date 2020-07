NHL:n suurseuran nimi ja logo tulenaran keskustelun kohteena: ”Pitävät kiinni rasistisista kuvista”

Amerikan alkuperäiskansojen keskus Chicagossa pitää Blackhawksin logoa ja nimeä rasistisina.

Yhdysvaltalaisten urheiluseurojen nimet, jotka viittaavat maan alkuperäiskansoihin, ovat juuri nyt erityisen arka keskustelunaihe. Nimiä pidetään rasistisina.

NFL-seura Washington Redskinsiä vaaditaan voimakkaasti vaihtamaan nimeään. Baseball-joukkue Cleveland Indians puolestaan tiedotti käyvänsä keskustelua oman nimensä vaihtamisesta.

Nyt keskustelua käydään myös NHL-seura Chicago Blackhawksin nimestä ja logosta, jotka jääkiekkoseuralla on ollut käytössään vuodesta 1926.

The Athletic kirjoitti aiheesta laajan artikkelin, josta käy ilmi, että mielipide Blackhawksin nimestä ja logosta vaihtelee myös alkuperäiskansojen edustajien keskuudessa.

Chicagon alkuperäiskansojen keskus, American Indian Center of Chicago eli AIC, lopetti yhteistyönsä Blackhawksin kanssa vuosien 2015 ja 2017 välillä. AIC:n johtajalla Heather Millerillä ei ole aikomustakaan jatkaa yhteistyötä, sillä hän vastustaa sitä, että Chicagon jääkiekkojoukkue käyttää alkuperäiskansoihin viittaavaa nimeä ja logoa.

– AIC piti aiemmin yllä suhteita Chicago Blackhawksin säätiöön, koska tarkoituksena oli sivistää yleisöä alkuperäiskansoista ja logojen sekä maskottien käyttämisestä. Sittemmin AIC on päättänyt lopettaa suhteen. Jatkossa AIC ei solmi ammatillisia siteitä Blackhawksiin tai mihinkään muuhun organisaatioon, joka ylläpitää haitallisia stereotypioita ”intiaanimaskoteilla”. Näemme päätöksen pakollisena, jotta voimme säilyttää turvallisen ympäristön yhteisömme jäsenille sekä suojella kulttuurista identiteettiämme ja perinteitämme, AIC tiedotti viime vuonna.

AIC:n johtaja Miller selittää, miksi hän näkee maskotit ja Blackhawksin logon niin ongelmallisina.

– Kun urheilujoukkueet alkoivat käyttää maskotteja, meidän kansaamme estettiin harjoittamasta perinteitämme ja uskontojamme reservaateissa ja Chicagon kaltaisissa kaupungeissa. Emme saaneet puhua kieliämme. Lapsemme siirrettiin systemaattisesti pois reservaateista. Kulttuurimme pyyhittiin pois. Silti urheiluseurat ja yliopistot pystyttivät kuvia meistä sanoen, että käyttäydymme niin. Siksi en osta ideaa, että maskotit osoittavat kunnioitusta, Miller, jonka lempilaji on jääkiekko, kertoi The Athleticille.

Patrick Kane (vas.) ja Henri Jokiharju tuulettivat maalia vuonna 2018.

Blackhawks tiedotti ESPN:n mukaan vuonna 2013 organisaation olevan ylpeä siitä, että seuran nimi symboloi Sauk- ja Fox-intiaanien johtajaa Mustaa Haukkaa (1767–1838).

Seura kertoi käyvänsä jatkuvaa dialogia alkuperäiskansojen edustajien kanssa oppiakseen ja ymmärtääkseen heidän näkökulmansa kiistanalaiseen kysymykseen ja traditioon.

Miller ei ottanut jääkiekkojoukkueen tiedotetta hyvin vastaan.

– Minusta on järjenvastaista, että nämä joukkueet tukevat George Floydin kuolemaan liittyviä mielenosoituksia, mutta pitävät kiinni rasistista kuvista. Se on hullua, ällöttävää ja rasisitista, mikä tekee heidän tiedotteistaan pelkkää roskaa, Miller kommentoi The Athleticille.