Korona iski NHL:n mestariseuraan – joukkueessa ”monia” tartuntoja

St. Louisin tartunnoista ei ollut lauantaiaamuna ilmennyt lisätietoja. Niko Mikkola on Bluesin listoilla, mutta pelasi kuluneella kaudella AHL:ssä.

The Athleticin lähteiden mukaan joukkueen perjantain harjoituksia ei järjestetty, ja sen harjoitustilat suljettiin viikonlopuksi.

The Athletic uutisoi lähteisiinsä vedoten, että NHL-seura St. Louis Bluesissa on todettu ”monia” koronatartuntoja. Kyse on ainakin osittain pelaajista, joiden nimiä media ei saanut tietoonsa.

Viime kaudella Stanley Cupin voittanut Blues oli järjestämässä harjoituksiaan normaalisti perjantaina, mutta ne jouduttiin perumaan ilmenneiden tartuntojen myötä. The Athletic kertoo, että seura on sulkenut harjoituskeskuksensa kaikilta viikonlopun ajaksi ja suunnittelee jatkavansa joukkueharjoituksia tulevana maanantaina.

NHL salli paluusuunnitelmassaan joukkueiden aloittavan kuuden hengen jääharjoitukset 8. kesäkuuta. Blues avasi treenikeskuksensa 22. kesäkuuta.

Seuran listoilla on kaksi suomalaista: maalivahti Ville Husso ja puolustaja Niko Mikkola, jotka viettivät kauden AHL:n puolella.

NHL tiedotti maanantaina 15 pelaajan antaneen positiivisen testituloksen. Kesäkuussa ilmeni tartuntoja myös Arizona Coyotesin, Tampa Bay Lightningin ja Toronto Maple Leafsin joukkueissa.