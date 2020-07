NHL-legenda Teppo Numminen osti sijoittajaryhmän kanssa jättimäisen ja vanhan kuntoutumiskeskuksen

Nummeinen on osa Harri Oeschin vetämää sijoittajaryhmää.

Reumaliitto myi Kangasalla sijaitsevan kuntoutumiskeskuksen pirkanmaalaiselle sijoittajaryhmälle

Suomen Reumaliitto ry on myynyt Kangasalan Rikun kylässä sijaitsevan entisen kuntoutumiskeskus Apilan. Kiinteistö Oy Reumaharjun osti viisihenkinen pirkanmaalainen sijoittajaryhmä, johon kuuluu NHL-legenda Teppo Numminen. Asiasta uutisoi ensin Kangasalan Sanomat.

Vesijärven rannalla luonnonkauniilla mäntykankaalla neljän kilometrin päässä Kangasalan keskustassa sijaitseva iso keskus on alunperin rakennettu 1960-luvulla, ja sitä on myöhemmin laajennettu useaan otteeseen. Tontilla on rakennuskantaa 8 500 neliömetrin verran ja käyttämätöntä rakennusoikeutta vielä 4 500 neliömetriä.

Tilat osti Harri Oeschin vetämään sijoittajaryhmään kuuluvat Nummisen ja Oeschin lisäksi myös Jouni Huura, Jori Paatsjoki ja Markku Simanainen.

Kuntoutumiskeskuksen toimintaa pyörittävä Ikifit Oy:n toimitusjohtaja Leena Harjanne kertoo, että uudet omistajat remontoivat tilat uuteen uskoon. Tiedotteen mukaan remontti toteutetaan seuraavan puolentoista vuoden kuluessa.

– Teimme pitkän vuokrasopimuksen ja voimme nyt kehittää toimintaa entisestään. Meillä on ennestään Apilassa hoivakoteja, ravintola- sekä kuntoutumistoimintaa, Harjanne kommentoi Ilta-Sanomille puhelimitse.

Kiinteistöyhtiön omistuksesta luopunut Reumaliitto on puheenjohtajansa mukaan tyytyväinen Teppo Nummisen sijoittajaryhmän kanssa syntyneeseen kauppaan.

– Reumatautien lääkehoidon kehittyessä vuosikymmenten aikana on laitoskuntoutuksen tarve merkittävästi vähentynyt, mutta sen tarve ei missään tapauksessa ole loppunut. Tämän ymmärtävät ja tätä arvostavat myös uusi omistajataho sekä tiloissa toimiva yrittäjä, Reumaliitto ry:n puheenjohtaja Satu Gustafsson sanoo.

Kuntoutumiskeskuksen toiminta on toisteiseksi keskeytetty koronaviruksen vuoksi.

Tampereen Tapparan kiekkokoulun kasvatti Teppo Numminen pelasi komeat 20 kautta maailman kovimmassa kiekkoliiga NHL:ssä edustaen Winnipeg Jetsiä, Phoenix Coyotesia, Dallas Starsia ja Buffalo Sabresia. Hän pelasi yhteensä 1 372 NHL:n runkosarjaottelua tehoin 117+520=637 ja pudotuspeleissä 82 ottelua (9+14=23).

Nummiselta löytyy lisäksi kaksi olympiahopeaa (Calgary 1988 ja Torino 2006) sekä yksi -pronssi (Nagano 1998).