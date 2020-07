Puolustajalegenda Bobby Orr antoi Sidney Crosbylle suurimman mahdollisen tunnustuksen: ”Hän on juuri niin poikkeuksellinen pelaaja”

Puolustajalegenda hyväksyy Pittsburghin hyökkääjätähden itsensä, Gretzkyn, Lemieux'n ja Gordie Howen rinnalle.

Pittsburghin tähtihyökkääjä Sidney Crosby sai torstaina hivelevän tunnustuksen kiekkolegenda Bobby Orrilta. Puolustajaroolin 1960- ja 1970-luvuilla mullistanut Orr kertoi laskevansa Crosbyn NHL:n kaikkien aikojen parhaiden pelaajien viisikkoon.

Orr ylensi Crosbyn itsensä, Wayne Gretzkyn, Mario Lemieux'n ja Gordie Howen rinnalle. Suurempaa kunniaa Crosbylle on vaikea kuvitella.

– Haluan, että Crosbyn nimi on helppo mainita meidän kanssa samassa yhteydessä. Luottakaa arviooni, että hän on juuri niin poikkeuksellinen pelaaja, Orr ylistää Crosbya NHL:n nettisivuilla.

– Uskon, että kaikki tämän listan pelaajat sanoisivat samat sanat, jos asiaa kysyttäisiin heiltä. Sid kuuluu tähän listaan.

Orr valittiin aikoinaan kahdeksan kertaa NHL:n parhaaksi puolustajaksi, vaikka hän kärsi urallaan pahoista polvivaivoista. Hän näkee Crosbyssa samanlaista sisukkuutta ja taistelutahtoa kuin itsessään.

– Kyse on lahjakkuudesta ja vimmasta menestyä. Ja mitä kaikkea hän onkaan kokenut, Orr luettelee Crosbyn erityispiirteitä.

– Häntä on murjottu, hän on loukkaantunut vaikka kuinka moneen kertaan, ja hänellä on silti Stanley cupin voittoja, olympiakulta, maailmancupin voitto.

Crosby on Pittsburghin ykkösvaraus vuodelta 2005. Hän on tehnyt NHL:n runkosarjassa 1 263 tehopistettä vain 984 ottelussa ja 186 pistettä 164 pudotuspeliottelussa. Stanley cupin Crosby on voittanut 2009, 2016 ja 2017.

Orrin arvion mukaan Edmontonin Connor McDavid voisi nykypelaajista kasvaa Crosbyn mittoihin.

– McDavid voi jonain päivänä nousta tähän joukkoon, mutta Sid jo kuuluu tähän ryhmään. Kunnioitan häntä valtavasti, Orr tunnustaa.