Olli Jokinen riitaantui katkerasti pitkäaikaisen seuransa kanssa – yhteistyö sujui hyvin, kunnes Panthers pudotti pommin

Olli Jokinen on Florida Panthersin suurimpia seuralegendoja.

Olli Jokisen hyvin menestynyt kiekkoakatemia häädettiin tylysti Florida Panthersin harjoitushallista.

Olli Jokisen välit entiseen NHL-seuraansa Florida Panthersiin ovat koetuksella.

– Tai oikeastaan poikki, Jokinen sanoi IS:lle perjantaina.

Taustalla on Jokisen ja kahden muun Panthersin legendapelaajan, ex-maalivahti Tomas Vokounin ja ex-hyökkääjä Radek Dvorakin menestyksekkäästi jo usean vuoden ajan pyörittämä kiekkoakatemia Floridassa.

South Florida Hockey Academy on muutamassa vuodessa kehittynyt alueen johtavaksi nuorten pelaajien hautomoksi. Kun akatemian toiminta alkoi muutama vuosi sitten toden teolla kasvaa, entisille Panthersin suurpelaajille oli luontevaa hakeutua yhteistyöhön paikallisen NHL-seuran kanssa.

Panthers otti akatemian avosylin vastaan. Akatemia solmi reilut kaksi vuotta sitten nelivuotisen vuokrasopimuksen Panthersin harjoitushallin.

Kaikki näytti hyvältä: seuralegendat pyörittävät henkisesti Panthersin logon alla akatemiaa, joka parhaimmillaan pyöritti neljää 13–18-vuotiaiden juniorijoukkuetta ja pystyi tarjoamaan joka ryhmälle 5–7 harjoituskertaa viikossa.

– Sitten, kun olimme saaneet akatemian muutamassa vuodessa toimimaan hyvin, Panthers halusi ostaa meidät kokonaan ja sulauttaa sen itseensä, Jokinen kertoo.

– Tarjous oli vain niin luokaton. Numerot eivät kohdanneet, joten kauppaa ei syntynyt. He sanoivat, että tämä on kuin kahvila, joka ei omista omaa liiketilaansa, Jokinen kertaa.

Akatemian vuosibudjetti on nyt yli kaksi miljoonaa euroa.

– Meille luvattiin vähän yli viiden tonnin vuosipalkkaa valmentamisesta. Kun valmentaa 15 tuntia viikossa, siitähän tulee tuntipalkaksi sentti!

Jokinen pelasi Floridassa vuosina 2000–2008.

Joulukuussa 2019 Panthers pudotti pommin. Se irtisanoi vuokrasopimuksen, jolloin akatemialta suli jää alta.

– Vuokrasopimukseen kuului kahden vuoden jälkeen molemminpuolinen irtisanomismahdollisuus. Panthers käytti sen, ja meiltä katosi paikka jatkaa toimintaa täysimääräisesti.

Akatemia sai vuokrattua jäätä sieltä täältä, mutta ei lähellekään samaa määrää kuin oli saanut Panthersin harjoitushallista.

Floridassa jääkiekkoharrastuksen kallein elementti on jää, jonka määrä hyvin pitkälle määrittää akatemian toiminnan laadun. Niinpä monet pelaajat lähtivät etsimään itselleen lisää jääaikaa muista akatemioista.

Osa on jäänyt, eikä Jokinen on ole huolissaan akatemian maineesta. Sitä pidetään yhtenä parhaista koko Yhdysvalloissa, ja Floridassa se on selvästi arvostetuin.

Jokisella on jo varasuunnitelma. Akatemia on tehnyt kymmenvuotisen vuokrasopimuksen Floridaan huhtikuussa 2021 nousevan uuden jäähallin kanssa.

– Olemme saaneet suunnitella sinne pukuhuoneet ja muuta systeemit. Urakoitsija on saanut luvat, ja rakentamisen pitäisi alkaa heinäkuussa.

Panthersin toiminta on jättänyt Jokisen ja ex-pelaajien suuhun pahan maun.

– Aina ollaan pyytämässä alumnin tapahtumiin jakamaan nimmareita ja muuta. Aiomme kertoa muillekin entisille pelaajille, miten hyvin täällä entisten pelaajien asioita oikeasti hoidetaan.

Jokinen, Vokoun ja Dvorak kuuluvat Panthersin vuonna 1993 alkaneen NHL-taipaleen suurimpien pelaajien joukkoon.

Jokinen on seurahistorian paras maalintekijä (188) sekä tehnyt eniten voittomaaleja (38), Dvorak on pelannut toiseksi eniten otteluita (613) ja Vokoun on maalivahtitilastoissa kolmantena sekä otteluiden että voittojen määrässä.