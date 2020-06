Korona esti satojen vieraiden jättihäät – NHL-tähti avioitui Lapissa erikoismenoin: ”Taianomaista”

Nashville Predatorsin puolustaja Mattias Ekholm sanoi tunnetun tv-persoonan kanssa tahdon.

Ruotsalainen NHL-tähti Mattias Ekholm, 30, on mennyt naimisiin keskellä länsinaapurissa vallitsevaa koronapandemiaa. Ruotsalaismediat ovat uutisoineet tällä viikolla, kuinka länsinaapurin julkkispariskunta sanoi toisilleen tahdon juhannusaattona, vain lähimpien sukulaisten läsnä ollessa.

Pariskunnan oli tarkoitus juhlia häitä kesäkuun puolivälissä satojen juhlavieraiden kanssa, mutta Ruotsissa jylläävä koronatilanne laittoi suunnitelmat uuteen uskoon.

Nashville Predatorsin 193-senttisen puolustajan ja Ruotsissa tunnetun tv-persoona Ida Björnstadin, 34, häitä vietettiin Storumanin kunnassa Ruotsin Lapissa, josta Björnstad on kotoisin. Paikalla oli vain lähimpiä sukulaisia ja harvoja ja valittuja ystäviä.

– Se oli täysin taianomaista, Björnstad sanoi Aftonbladetille.

Nashville Predators onnitteli paria viikonloppuna seuran virallisella Instagram-tilillä.

– Olemme Mattiaksen kanssa pohjimmiltaan yksinkertaisia ihmisiä, joten näin jälkikäteen tämä tuntuu täysin oikealta, että meillä oli tällaiset häät. Juhla tuntui aidoilta ja erityiseltä, Björnstad kommentoi erityisjärjestelyin toteutettua juhlaa.

– Tuntuihan se oudolta, ettei läheisiään voinut halata, mutta elämme erikoisia aikoja ja tilanteesta piti yrittää tehdä paras mahdollinen, hän jatkaa.

Nashville Predators varasi ruotsalaisseura Mora IK:ssa pelanneen Mattias Ekholmin NHL:ään vuonna 2009 vasta neljännen kierroksen varausvuorolla 102. Ekholm onnistui kuitenkin kampeamaan itsensä country-musiikistaan tunnetun Nashvillen NHL-joukkueen pelaavaan kokoonpanoon ja on viihtynyt Predatorsin organisaatiossa vuodesta 2011 alkaen.

Jääkiekko yhdistää tuoretta avioparia, koska tv-kasvo Ida Björnstad, joka nyt häiden jälkeen käyttää sukunimeä Ekholm Björnstad, on työskennellyt muun muassa länsinaapurissa TV4- ja C More -kanavien jääkiekkolähetysten ohjelmajohtajana.

– Olen aina tiennyt, että minut tullaan vihkimään juuri tässä kirkossa, Björnstad kertoo hieman Storumanin ulkopuolella sijaitsevasta, vihkipaikkana toimineesta Stenselen kirkosta.

Parilla on entuudestaan yhteinen kaksivuotias William-poika.