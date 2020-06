Isän jalanjäljissä – Aleksandr Ovetshkinin 1-vuotias poika latoo maaleja hellyttävällä videolla

Aleksandr Ovetshkin on tunnettu räjähtävästä rannelaukauksestaan.

Aleksandr Ovetshkin julkaisi Instagram-tilillään hellyttävän videon pojastaan Sergeistä.

Aleksandr Ovetshkin on yksi NHL:n historian kovimmista maaliruiskuista. Venäläisen supertähden tuoreimman Instagram-julkaisun perusteella maalintekovietti on periytynyt myös seuraavalle sukupolvelle.

Hellyttävällä videolla Ovetshkinin elokuussa kaksi vuotta täyttävä poika Sergei latoo kiekkoja maaliin kuin liukuhihnalta.

Isä-Aleksandr tunnetaan erityisesti hurjan tehokkaasta rannelaukauksestaan, mutta Sergein tavaramerkki vaikuttaa videon perusteella olevan rystypuolen laukaus.

Taapero on myös huolellinen: Sergei toimittaa kaikki kiekot perille asti, aivan maalin perukoille. Videon lopuksi nähtävä tuuletus on riehakkuudessaan taattua Ovetshkin-laatua.

Ovetshkinit saivat juhlia perheenlisäystä toukukuun 27. päivä, kun NHL-tähden vaimo Anastasia Ovetshkina synnytti Sergeille Ilja-pikkuveljen.

Aleksandr Ovetshkin on tehnyt NHL-urallaan huimat 706 maalia. Määrä on koko kiekkoliigan historian kahdeksanneksi suurin. Listan kärjessä olevan Wayne Gretzkyn lukemiin 34-vuotiaalla Ovetshkinilla on matkaa 188 osuman verran.

Koronaviruksen tauolle laittaman kauden 2019–2020 aikana Ovetshkin ehti tekemään 68 ottelussa 48 maalia. Venäläinen on pelannut koko NHL-uransa Washington Capitalsin riveissä. Capitals ja Ovetshkin juhlivat Stanley Cupin voittoa keväällä 2018.