HS: Suomalaiset NHL-pelaajat vuokraavat yksityiskoneen ja lentävät Pohjois-Amerikkaan

Leo Komarov kertoi lehdelle, että kaikki halukkaat suomalaiset NHL-pelaajat ovat päässeet mukaan koneeseen.

New York Islandersin hyökkääjä Leo Komarov apunaan Mikael Granlund on järjestämässä NHL-pelaajien lentoa, joka on tarkoitus nosta ilmaan Helsingistä tulevana perjantaina määränpäänään New York, Helsingin Sanomat kertoo.

– Näillä näkymin, joo. Vähän on tullut puuhattua. Kukaan ei tiedä mitään varmaa. Kukaan ei oikein tiedä mistään mitään, karanteeneista ja muista, Komarov kertoi lehdelle.

Komarov ilmoitti, että kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan koneeseen, jonka NHL-miehet vuokraavat Finnairilta.

HS:n selvitysten mukaan charter-lennolle ovat lähdössä järjestelijäkaksikon lisäksi Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Markus Nutivaara, Jesperi Kotkaniemi, Roope Hintz ja Esa Lindell.

NHL on ollut keskeytettynä koronaviruspandemian takia maaliskuun 12. päivästä lähtien.

NHL-seurojen harjoitusleirien on määrä alkaa 10. heinäkuuta. Kausi jatkuu 24 joukkueen pudotuspeleillä aikaisintaan elokuun alussa. Pudotuspelit pelataan kahdessa kaupungissa tyhjille katsomoille.

Joukko suomalaisia ja ruotsalaisia NHL-pelaajia vuokrasi maaliskuussa yhteiskoneen, jolla he lensivät Atlantin yli kotimaisemiinsa.

Suomalaispelaajista kyydissä olivat tuolloin Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Mikko Rantanen ja Rasmus Ristolainen.

Patrik Laine puolestaan lensi Pohjois-Amerikasta Suomeen ”ihan perusreittejä” Saksan kautta.