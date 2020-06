NHL-seuran ilmoitus oli helpotus Sebastian Aholle – juhannuksena ehtii vielä nauttia vaatimattomasta kesäherkusta

Juhannusta Lapissa viettävä Sebastian Aho valmistautuu jo lähtemään takaisin Yhdysvaltoihin.

Tuuli kohisee taustalla, kun Sebastian Aho vastaa puhelimeensa tiistaina puoliltapäivin. Viime talven kirkkain suomalainen NHL-tähti on sotkemassa Oulussa polkupyörällä kotiin viimeisistä harjoituksista ennen mökkireissua.

Ennen kuin NHL:n paluusuunnitelmat etenevät, Aho ehtii viettää juhannusta Lapissa, Rovaniemen-mökillään. Siellä hän on käynyt rentoutumassa jo joinakin viikonloppuina kuluneen kevään aikana.

– Laitetaan ruokaa, saunotaan, uidaan... Ei mittään sen ihmeellisempää. Perusmökkeilyä, Aho kertoo.

– Ei tässä varsinaisesti mitään lomaa ole ollut. Viikot olen treenannut kovaa, mutta viikonloppuisin olen koettanut olla rauhassa, nähnyt kavereita ja perhettä.

Aho kertoi taannoin innostuneensa korona-aikana ruuanlaitosta. Kevään edetessä treenaaminen on vienyt aikaa keittiöstä, mutta grillaus kuuluu tietenkin olennaisena osana mökkeilyyn.

Aivan timojutilamaiseksi grillimestariksi Aho ei kuitenkaan tunnustaudu.

– Ihan siihen kategoriaan en itseäni laske, Aho naurahtaa.

– Mutta sanotaanko näin, että tykkään grilliruuasta, ja kyllähän mökillä aina grillataan.

Aho tunnetaan vaatimattomana tähtenä. Myöskään juhannuksen ykkösherkkua kysyttäessä hän ei sen suuremmin pröystäile.

– Jos ihan vain nuotiolla paistaa makkaran, niin eikös se ole aika hyvä? Perinteinen, Aho tuumaa hetken miettimisen jälkeen.

Golf on Ahon mieliharrastuksia kesällä.

NHL-kausi keskeytyi jo maaliskuun alkupuolella, ja Aho saapui Suomeen pian sen jälkeen. Jääkiekkomaailman mahtisarja yrittää kuitenkin vielä raivoisasti jatkaa kauttaan dollarinkiilto silmissä.

Edessä on vielä monta mutkaa ennen kuin kiekko putoaa seuraavan kerran jäähän, mutta nyt ilmoilla on sentään jotakin konkreettista: 24 pudotuspelijoukkueen harjoitusleirien on määrä alkaa 10. heinäkuuta.

Tällä tietoa itse kausi jatkuisi aikaisintaan elokuun alussa kahdella pelipaikkakunnalla tyhjien katsomoiden edessä.

– Nyt on pitänyt jo alkaa miettiä takaisin lähtöä. Harjoitusleirin on tarkoitus alkaa 10. heinäkuuta. Sen enempää ei ole tullut infoa.

– Näillä näkymin tuossa kuunvaihteessa pitäisi lähteä. Tarkkaa päivää ei ole vielä tiedossa.

Niin Aholle kuin monille muillekin NHL-pelaajille tuskaisin asia tänä keväänä on ollut epätietoisuus. Ilmoitus harjoitusleirin alkamisesta helpotti.

– Olen vain toivonut koko ajan, että tulisi joku päätös. Että olisi helpompi suhtautua asioihin. Olisin tietenkin toivonut, että heti alusta asti olisin tiennyt, mitä tapahtuu, mutta ymmärrän toki, että nämä ovat vaikeita päätöksiä.

– Nyt kun tiedetään, milloin harjoitusleiri alkaa, niin tähtään siihen, että olisin jo sen alkaessa hyvässä kunnossa. Ettei tarvitsisi sitten kuroa hirveästi eroa kiinni.

Aho oli viime talven tehokkain suomalaispelaaja NHL:ssä.

Jos kautta päästään jossakin vaiheessa jatkamaan, Ahon Carolina kohtaa paras viidestä -järjestelmällä pelattavalla varsinaisten pudotuspelien karsintakierroksella New York Rangersin.

– Tämä on totta kai erikoinen tilanne, mutta aika näyttää, miten se kauden jatkuminen toimii. Nyt fokus on harjoitusleirissä.

Aho on hionut viime viikot pelituntumaansa jäällä yhdessä muiden huippukiekkoilijoiden kanssa. Hän on osallistunut myös kasvattajaseuransa Kärppien harjoituksiin.

– Nyt pari viikkoa olen ollut Kärppien kanssa. Sitä ennen pääsimme pienellä ryhmällä treenaamaan Kempeleen hallissa.

– Joukkuetreeneissä saa aina vähän erilaista harjoitusta kuin pienryhmässä. Se on toiminut ainakin itselläni. On hienoa, että Kärpissä ovet ovat olleet aina avoinna. Nyt kun Kärpät jää juhannuksesta tauolle, jatkamme taas pienemmällä porukalla.

Ahon treeniryhmään ovat kuuluneet muun muassa junioriaikojen ketjukaverit Jesse Puljujärvi ja Arttu Ruotsalainen sekä Pekka Rinne, Markus Nutivaara, Niko Mikkola, Joonas Kemppainen, Sakari Manninen, Ville Pokka ja Jani Hakanpää.

Keväällä Aho keskittyi enemmän etenkin voimaharjoitteluun, mutta NHL:n paluusuunnitelmien edetessä harjoittelua on täytynyt muuttaa.

– Jos pelit alkavat vaikka heinä-elokuun vaihteessa, niin nyt pitää yrittää päästä pelikuntoon. Kierroksia ylös, eikä niinkään pitkiä treenejä, Aho kertoo.

– Täytyy tajuta se, että nyt pitää palautellakin ja hakea pelikuntoa. Nyt jäätreeni on pääosassa. Sitä kautta yritän saada pelikunnon takaisin.

Vastapainoa jääkiekolle ovat tuoneet etenkin mieluisa kesäharrastus golf ja Puljujärven kanssa tiuhaan käydyt tennisottelut.

– On ollut tosi tiukkoja pelejä. Viime aikoina olemme voittaneet ihan vuorotellen.

Puljujärvi ja Aho mittelevät tiuhaan voimiaan tenniskentällä.

– On ollut mukava päästä nauttimaan kesästä ja tekemään ulkonakin kaikenlaista.

Puljujärven ensi kauden osoite ei vielä ole tiedossa, mutta ainakin Aho on vakuuttunut treenikaverinsa työskentelystä.

– Hyvältä näyttää. Jesse laittaa kaiken likoon sen eteen, että olisi kovassa fyysisessä kunnossa. Siitä ei jää ainakaan kiinni.