NHL-miljonääri hukkasi kaiken ja asuu nyt kadulla – Christian Ruuttu näki ketjukaverissaan pahaenteisiä merkkejä Chicagon-vuosinaan

Christian Ruuttu yllättyi nähdessään uutiset kodittomana elävästä Joe Murphystä. Huolestuttavia merkkejä oli kuitenkin nähtävissä jo uran aikana.

Ilta-Sanomat julkaisee juhannuksena uudelleen alkuvuoden aikana puhuttaneita artikkeleja. Alla oleva artikkeli on julkaistu IS:n nettisivuilla alunperin 21. huhtikuuta.

Entisen NHL-kiekkoilijan ja Stanley Cupin voittajan Joe Murphyn karu tarina levisi julkisuuteen vuonna 2018.

TSN jäljitti kodittomana eläneen Murphyn kanadalaisesta pikkukaupungista. Entinen NHL-miljonääri oli menettänyt omaisuutensa ja yöpyi milloin missäkin: metsissä, yömajoissa ja ihmisten asuntoautoissa.

Murphyn, 52, rankka syöksykierre järkytti tuolloin, eikä hänen elämäntilanteensa ole muuttunut kahdessa vuodessa miksikään.

Murphy etsimässä vaatteita vuonna 2019.

Myös entinen NHL-kiekkoilija Christian Ruuttu huomasi tuolloin hätkähdyttävät uutiset. Hänen järkytyksekseen kuvissa näkyi hyvinkin tuttu kaveri.

– Tulihan se aikamoisena yllätyksenä silloin, kun huomasin, että kuvissa oli Joe. En ollut lainkaan tietoinen, miten kaverin elämä oli edennyt sen jälkeen, kun olimme nähneet viimeisen kerran vuonna 1995.

Ruuttu ja Murphy pelasivat vuodet 1992–94 Chicago Blackhawksissa. Toisinaan kaksikko oli jopa samassa ketjussa.

– Ei minulla ollut aavistustakaan. Ei siitä nuoresta miehestä olisi pystynyt näkemään, mihin tie lopulta vie, puhelimitse tavoitettu Ruuttu hämmästelee.

Murphy on jäänyt Ruutun mieleen pysyvästi. Kanadalainen erottui massasta.

– Joe oli vähän erilainen nuorimies. Siis hauska ja iloinen jätkä, mutta aika usein kopissa saimme pyöritellä päätä sen juttuja kuunnellessa. Joe oli Joe, hän naureskelee.

Murphyn alamäki alkoi heti uran päättymisen jälkeen vuonna 2001.

Traagiseen tarinaan liittyi päihteiden ja rötöstelyn lisäksi holtitonta taloudenpitoa: Murphy oli menettänyt vuosien varrella suuria määriä rahaa uhkapeleihin.

Ne ongelmat olivat nähtävillä jo Chicagon-vuosina.

– Muistan, että Joella oli hirveät pelihimot jo silloin, kun tunsin hänet. Hän tykkäsi lyödä vetoa kaikesta ja istua kasinoilla pelaamassa. Se puoli hänessä on ollut aina.

Suomalainen tähdentää, että Murphy oli kuitenkin täysverinen urheilija, vaikka uhkapelaaminen kiinnostikin häntä turhan paljon.

– En nähnyt mitään päihteiden käyttöä Joelta vielä silloin. En tiedä missä vaiheessa ne sitten tulivat mukaan.

Kentälläkin kulki, sillä kanadalaislaituri pelasi kaksikon yhteisinä vuosina lähes piste per peli -tahdilla.

– Ihan loistava luistelija.

Murphyn romahduksen taustat ovat ikävän tutut.

TSN:n dokumentissa epäiltiin, että vuoden 1986 ykkösvaraus oireili urallaan saamista lukuisista pääosumista, joita oltiin hoidettu väärin ja puutteellisesti. Tilanne on tuttu monen muunkin entisen NHL-kiekkoilijan kohdalla.

Ruutua se ei yllätä.

– Meillä kaikilla oli siihen aikaan hirveä määrä pääosumia, ja olimme kaikki enemmän tai vähemmän sekaisin. Kyllähän minullakin aivotärähdyksiä oli, mutta siihen aikaan ne eivät olleet yhtään mitään.

Murphy (vas.) teki NHL-urallaan 233 maalia.

Päävammoja ei osattu Ruutun mukaan hoitaa vielä tuolloin – eikä niiden toteamiseen ollut yhteneväisiä testejä.

– Jos meni vintti pimeäksi, penkillä kysyttiin vain mikä päivä on? Sanoit maanantai ja he vastasivat siihen, että close enough: nyt on keskiviikko.

Murphyn on epäilty kärsivän aivorappeuma CTE:stä, joka on tuttu monilla muillakin uransa jälkeen vaikeuksiin joutuneilla NHL-pelaajilla.

CTE:n uskotaan aiheuttavan Alzheimerin tautia ja altistavan muistihäiriöille sekä alkoholi- ja lääkeriippuvuudelle, joista Murphykin on tiettävästi kärsinyt.

Ruuttu tunnistaa takavuosien NHL:n vähättelevän suhtautumisen päävammoihin, mutta hän ei usko huolimattomuuden olleen tahallista tai tarkoituksenmukaista.

– Ei se ollut mitään äijämaailmaa tai sellaista. Se oli vain sitä aikaa: kulttuuri oli niin erilainen silloin eikä niistä jutuista tiedetty tarpeeksi.

Pelaajat olivat puun ja kuoren välissä.

– Silloin piti näyttää, ettei tuntunut missään, kun sai hirveän niitin. Aika usein sitä oli jo seuraavassa vaihdossa jäällä, vaikka oli aivan sekaisin.