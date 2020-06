Nämä kaupungit ovat ehdolla NHL:n pudotuspelien ottelupaikoiksi

Taistelua Stanley Cupista on tarkoitus jatkaa 24 joukkueen voimin. Kuvassa Aleksandr Ovetshkin juhlimassa kesällä 2018.

NHL:n suunnitelmissa on kymmenen eri kaupunkia, joista playoff-pelien keskukset valittaisiin.

NHL on uutisoinut viime aikoina tiiviisti suunnitelmistaan päästä jatkamaan kautta 2019–2020.

Keskiviikkona NHL.com kertoi, että kolme kanadalaiskaupunkia – Vancouver, Edmonton ja Toronto – ovat ehdolla keskuskaupungeiksi, joissa playoff-otteluita voitaisiin pelata.

NHL on jo aiemmin ilmoittanut, että kausi jatkuu 24 joukkueen pudotuspeleillä.

Suunnitelmissa on myös, että pudotuspelit miteltäisiin turnausmuotoisesti kahdella tarkoin valitulla paikkakunnalla.

Kasperi Kapasen (24) edustaman Toronto Maple Leafsin kotiareena Air Canada Center on yksi mahdollisista pelipaikoista NHL-kauden jatkuessa.

– Olemme ilmoittaneet, että meille sopii NHL:n jatkuminen yhdessä näistä kolmesta Kanadan kaupungista. On selvää, että NHL:n ja kyseessä olevien provinssien on tehtävä päätös. Kanada on sille avoin, kunhan se sopii paikallisille terveysviranomaisille, sanoi Kanadan pääministeri Justin Trudeau NHL:n verkkosivujen mukaan.

Kanadaan saapuville on tällä hetkellä voimassa 14 päivän karanteenivaatimus.

Karanteeni ei kuitenkaan koske NHL-pelaajia. Joka tapauksessa on selvää, että mikäli NHL-kausi jatkuu, pelaajia testataan säännöllisesti koronaviruksen varalta.

– NHL arvostaa Kanadan hallituksen merkittäviä ponnisteluja tässä asiassa. Liiga jatkaa yhteistyötä kunkin provinssin hallituksen ja terveysviranomaisen kanssa tulevina päivinä, kun harkitsemme keskuskaupunkipäätöstämme, NHL:n komissaari Gary Bettman sanoi lausunnossaan.

Kolmen kanadalaiskaupungin eli Edmontonin, Vancouverin ja Toronton lisäksi NHL harkitsee keskuskaupungiksi jotain seitsemästä USA:n kaupungista: Chicago, Dallas, Columbus, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis / St. Paul tai Pittsburgh.

NHL:n paluusuunnitelman kolmannen vaiheen on tarkoitus käynnistyä 10. heinäkuuta. Silloin kauttaan jatkavien joukkueiden on määrä aloittaa harjoitusleirit.

Neljäs vaihe eli 24 joukkueen pudotuspelien alku olisi nykysuunnitelmien mukaan mahdollista elokuun alkupuolella.