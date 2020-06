Patrik Laine nostettiin korkealle arvostetun urheilumedian rankkauksessa – ”Monella tavalla läpimurtokausi”

Winnipeg Jets tarvitsee Patrik Laineelta maaleja menestyäkseen tulevissa NHL:n pudotuspeleissä.

Suomalaishyökkääjä Patrik Laineen edustama Winnipeg Jets valmistautuu loppukesästä pelattavaksi tarkoitettuihin 24 joukkueen pudotuspeleihin jääkiekon NHL:ssä.

Arvostettu pohjoisamerikkalainen urheilumedia The Athletic rankkasi Jetsin pelaajat tärkeysjärjestykseen pudotuspelejä ajatellen. Media sijoitti Laineen joukkueen neljänneksi tärkeimmäksi pelaajaksi.

– Pandemian takia Laine jäi ensimmäistä kertaa urallaan alle 30 maalin, mutta 2019–20 oli monella tavalla hänelle läpimurtokausi. Hän teki syöttöpiste-ennätyksensä, eniten pisteitä ottelua kohden ja pääsi lähemmäs luotettavaa koko kentän peliä, media perustelee.

The Athletic kertoo sijoittavansa Laineen esimerkiksi huippuhyökkääjä Kyle Connorin edelle, koska Jetsin mahdollinen pudotuspelimenestys on kiinni ennen muuta maalivahti- ja erikoistilannepelaamisesta. Laineen raju laukaus on oleellinen ase joukkueen ylivoimapelissä.

Laineen edellä listalla olivat ykköseksi rankattu maalivahti Connor Hellebuyck, toiseksi sijoitettu sentteri Mark Scheifele ja joukkueen kapteeni Blake Wheeler.

Tamperelaislähtöinen hyökkääjä iski koronapandemian takia tyngäksi jääneessä runkosarjassa 63 tehopistettä (28+35) 68 ottelussa.

71 ottelussaan 80 pistettä kerännyt Jets sijoitettiin runkosarjassa läntisen konferenssin yhdeksännelle sijalle, kun joukkueet iskettiin järjestykseen ottelukohtaisen pisteprosentin perusteella. Pudotuspeleihin hyväksyttiin mukaan poikkeuksellisesti kummankin konferenssin 12 parasta joukkuetta.