NHL:n kulisseissa tehtiin historiaa

Arizona Coyotes ilmoitti historiallisesta nimityksestä.

Jääkiekkoliiga NHL:ssä aloittaa sarjan historian ensimmäinen latinalaisamerikkalainen toimitusjohtaja, kun Arizona Coyotes nimesi uudeksi toimitusjohtajakseen Xavier A. Gutierrezin.

– Tämä on historiallinen päivä Coyotesille ja koko NHL:lle. Hän on johtaja, jolla on valtava visio. Minulla on täysi luotto, että hän auttaa tekemään Coyotesista maailmanluokan organisaation jäällä ja se ulkopuolella, sanoi Coyotesin omistaja Alex Meruelo seuran verkkosivuilla.

Uusi toimitusjohtaja maalaili seuran tiedotteessa välittömästi tavoitteitaan.

– Olen todella kiitollinen. Haluan rakentaa taloudellisesti kestävän organisaation, jonka korkeimpana tavoitteena on tuoda Stanley Cup Arizonan upeille faneille, Gutierrez sanoi.