Jevgeni Malkinin vaimo avautui miehensä roolista Sidney Crosbyn varjossa: "Olenko ikinä miettinyt..."

Anna Kasterova kertoi Jevgeni Malkinin ja Sidney Crosbyn erityislaatuisesta suhteesta.

Pittsburgh Penguinsin supertähti ja kolminkertainen Stanley cupin voittaja Jevgeni Malkin, 32, on meriiteistään huolimatta varsin tuntematon hahmo, jonka suuruus on jäänyt usein toisten tähtipelaajien varjoon.

Läpeensä taitava venäläinen on ollut 2006 tapahtuneen debyyttinsä jälkeen NHL:n kolmanneksi tehokkain pelaaja. Edellä ovat vain joukkuetoveri Sidney Crosby sekä maanmies Alexander Ovetshkin – kaksi lajin suurinta soihdunkantajaa 2000-luvulla.

Penguins on leimallisesti kapteeni Crosbyn joukkue ja Ovetshkin on kantanut Venäjän ykköstähden viittaa vuotta ennen Malkinia alkaneen NHL-uransa alusta saakka.

Kaikki tuntevat Malkinin taidot, mutta huomio kiinnittyy pelkästään häneen vain hyvin harvoin.

Malkinin vaimo Anna Kasterova puhui venäläislehdelle avoimesti arjestaan ja miehensä urasta. Puhe kääntyi luonnollisesti myös Crosbyyn ja sivuttiinpa haastattelussa myös Ovetshkinin hiljattain syntynyttä Ilya-lasta.

Kasterova sanoi, että voisi puhua Crosbyn ja Malkinin suhteesta loputtomasti. Se on vaimon mielestä ”uniikki”.

– Heillä on tervehenkistä kilpailua. Kun Sid loukkaantuu, Jevgenistä tulee ykköstähti ja toisin päin. He ovat myös kaukalon ulkopuolella hyviä kavereita ja tukevat aina toinen toistaan, hän totesi haastattelussa DK Pittsburgh Sportsin mukaan.

Malkin onnittelee Ovetshkinia tämän tehtyä uransa 700. maalin tänä helmikuussa.

Vaimo ei malttanut olla spekuloimatta tilanteella, jossa hänen miehensä olisi joukkueensa kiistaton ykköshevonen ja alfauros.

– Olenko ikinä miettinyt, mitä tapahtuisi, jos Jevgeni olisi joukkueessa ilman Crosbyä? Luultavasti olen. Hän olisi koko maailman numero yksi poikkeuksellisten taitojensa, älykkyytensä ja monipuolisuutensa ansioista, hän hehkutti.

Kasterova vakuutti, että viime talvella huimassa pistetahdissa ollut Malkin on hänen puheistaan huolimatta tyytyväinen rooliinsa Penguinsissa, vaikka suurin valokeila kohdistuu vuodesta toiseen kansikuvamaiseen Crosbyyn.

– Myös Crosby on jättimäinen pelaaja ja he ovat voittaneet kolme mestaruutta yhdessä. Jos Jevgeni kysyisi minulta, haluaisinko muuttaa johonkin kauniiseen kaupunkiin, jossa hän johtaisi joukkuetta, sanoisin ei. Jos neljäs Stanley cup on tullakseen, hän voittaa sen Penguinsissa.

Malkin tehtaili keväällä tauolle jääneellä kaudella 74 pistettä pelaamassaan 55 ottelussa. Hänen sopimuksensa Penguinsin kanssa umpeutuu kesällä 2022.

Pittsburgh Penguins jatkaa kautta 24:n joukkueen pudotuspeleissä, jotka alkavat aikaisintaan elokuussa. Avauskierroksella vastaan asettuu Montreal Canadiens.