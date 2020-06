Parantumattomasta sairaudesta kärsivä tähti pelkää, että NHL:n paluu vaarantaa ihmishenkiä: ”Jos joku kuolee, kuka on vastuussa?”

818 NHL-ottelua pelannut Anton Strålman painottaa, ettei mieti asiaa vain omalta kantiltaan.

NHL tiedotti viime viikolla jatkavansa koronaviruksen takia keskeytettyä kautta suoraan pudotuspeleillä 24 joukkueen voimin. Erikoisjärjestelyitä vaativan pudotuspeliurakan aikatauluista ja aloittamisajasta ei vielä annettu lisätietoa.

Liigan komissaari Gary Bettman totesi tuolloin tiedotteessaan, että kauden jatkaminen loppuun olisi koko liigan tahto faneista aina pelaajiin ja seuroihin.

– Antakaa kun sanon, että syy, miksi teemme tämän, on se, että lukuisat fanit ovat lähestyneet meitä ja haluavat saada kauden loppuun. Ja pelaajamme ja joukkueemme selkeästi haluavat pelata ja saada kaudelle oikean päätöksen, Bettman totesi julkaisemallaan videolla.

Kaikki eivät kuitenkaan ole komissaarin kanssa samaa mieltä.

Florida Panthersin ruotsalaistähti Anton Strålman avasi sanaisen arkkunsa. Kotitilallaan Tibrossa, Ruotsissa korona-aikaa perheensä kanssa viettävä puolustaja puhui tilanteen epävarmuudesta The Athleticille.

– Onko se sen arvoista? hän sanoitti monien huolen.

Gary Bettmanin mukaan liigan paluu on valtaosan toive.

Strålman ei liene pelaajapuolelta asiansa kanssa yksin. 818 pelin konkari huomauttaa, että pelien jatkuessa monen ihmisen terveys vaarantuu, ei vain seurojen jäsenten. Etenkin huolta aiheuttavat pelaajat, joilla on perusterveyttä haittaavia ongelmia, kuten Strålmanilla itselläänkin.

– Tiedän, että kaikki haluavat jääkiekon palaavan, mutta turvallisuuden on oltava ensisijalla. Ja en voi kieltää, etteikö se ole huolestuttavaa. Vaikka valtaosa pelaajista on nuoria ja terveitä, olen varma, että on pelaajia kuten minä, joilla on taustalla terveysongelmia. En tiedä, miten kehoni reagoisi, jos saan tämän viruksen.

Strålmanilla todettiin 2010-luvun alkupuolella parantumaton bronkiektasiatauti, jolla tarkoitetaan keuhkoputkien pysyvää laajenemista ja keuhkoputkien seinämien sekä niitä ympäröivien rakenteiden pitkäaikaista tulehdusta. Hän pystyi lopettamaan lääkityksen vasta viime talvena, mutta tila vaikuttaa hänen terveyteensä yhä, Athletic kertoo.

Ruotsalainen kuitenkin painottaa, ettei mieti asiaa vain omalta kantiltaan. Tilanne on vakava eikä vastuunkantajaa ole.

– Olisi kamalaa, jos lentäisimme pelaamaan kohdekaupunkeihin, ja mahdollisesti joku työntekijä saisi tartunnan. Kyse ei ole vain 50 henkilöstä joukkueessa, vaan homman pyörimiseen tarvitaan enemmän väkeä. Jos joku sairastuu ja mahdollisesti kuolee, kuka on vastuussa? Ja onko se jotain, missä haluan olla osallisena?

Strålmanin Panthers tulisi näillä näkymin kohtaamaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella New York Islandersin.

Liigan paluu tarkoittaa pelaajien leirittämistä ennen varsinaisten otteluiden jatkamista. Joukkueiden leirien on arvioitu alkavan jopa heinäkuun alussa.

Panthersin kanssa pudotuspeleihin edennyt Strålman ei usko, että perheelliset pelaajat olisivat mielissään jättäessään puolisonsa ja lapsensa pelien takia jopa yli kuukaudeksi. Hänellä itsellään on vaimo ja neljä lasta.

– Tiedän ettei kaikilla ole perheitä, mutta en usko kenenkään pelaajan pitävän ajatuksesta, että lennämme pois perheidemme luota.

Joukkueet saavat matkustaa pelikaupunkeihin maksimissaan 50 henkilön kokoonpanolla mukaan lukien pelaajat, valmennus ja huoltajat. Liiga varautuu kokonaisvaltaisilla koronavirustestausjärjestelmillä kummassakin pelikaupungissa.

Strålman myös kyseenalaistaa, kuinka kalliiksi joukkueiden kulujen ja järjestelyiden hoitaminen tulee ja miten asiaa on edes laskelmoitu.

NHL jäi tauolle 12. maaliskuuta kesken runkosarjan. Tulevien pudotuspelien 1. kierros pelataan kahdessa eri kaupungissa, jotka valikoituvat Chicagosta, Columbuksesta, Dallasista, Edmontonista, Las Vegasista, Los Angelesista, Minneapolisin ja St. Paulin alueesta, Pittsburghista, Torontosta ja Vancouverista.