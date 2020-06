NHL-tähdeltä koskettava viesti keskellä USA:ta repiviä mellakoita: ”Se on ainoa vaihtoehto”

Chicagon kapteeni Jonathan Toews avautui tuntemuksistaan Instagramissa.

George Floydin, 46, kuolema ja sitä seuranneet mellakat ovat ravistelleet Yhdysvaltoja.

Viranomaisten julkaisemassa ruumiinavausraportissa kerrotaan, että Floyd kuoli tukehtumiseen, jonka aiheuttivat häntä pidelleet poliisit.

Poliisi on saanut syytteet muun muassa kuolemantuottamuksesta. Myös kolme muuta pidätystilanteessa mukana ollutta poliisia on saanut potkut.

Poliisiväkivaltaa vastustaneet protestoivat Minneapolisissa tapauksen jälkeen. Aluksi rauhanomainen mielenosoitus muuttui mellakaksi.

Levottomuudet ovat levinneet myös muihin Yhdysvaltojen kaupunkeihin. Poliisi on käyttänyt voimakeinoja kansalaisia hillitäkseen.

Chicago Blackhawksia edustava NHL-tähti Jonathan Toews, 32, avautui tuntemuksistaan Instagramissa.

– Monet ihmiset voivat väittää, että mellakat ja tuhoaminen ovat kauheita reaktioita. Tunnustan, että se oli myös minun, valkoisen miehen, ensimmäinen reaktioni, Towes aloitti tekstinsä.

– Mutta kuka minä olen kertomaan kenellekään, etteikö heidän tuskansa ole todellista. Varsinkin kiehumispisteessä, jota on enää mahdotonta pidätellä. Siinä piilee epäilemättä totuus. Tämä reaktio ei ole tule tyhjästä.

– En hyväksy ryöstelemistä, mutta istummeko todellakin tahoillamme sanomassa, että rauhanomainen mielenosoitus on ainoa ratkaisu? Siihen on ollut paljon aikaa. Jos se olisi vastaus, olisihan se saanut täyden huomiomme jo kauan sitten.

Toews kehottaa kuuntelemaan lataamaltaan videolta kahden miehen väittelyä ja kirjoittaa tuntevansa heidän tuskansa.

Towsin mielestä he ponnistelevat paremman huomisen puolesta, mutta vanhetessaan tajuavat, että heidän ponnistelunsa ovat turhia – eivätkä he tiedä, miten he voivat ratkaista mustien naisten ja miesten seuraavankaan sukupolven ongelmat.

– Se särkee sydämeni, Toews kirjoitti.

Toews kertoi, että Floydin kuolemaan johtaneen videon näkeminen ja sitä seuranneet väkivaltaiset levottomuudet saivat hänet itkemään.

– Se on saanut minut ajattelemaan, miten paljon tuskaa mustat ihmiset ja muut vähemmistöt todella tuntevat. Mitä alkuperäiskansalaiset ovat joutuneet kokemaan sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa.

– Covid on ollut ankara asia, mutta se on antanut meille mahdollisuuden olla aiempaa vähemmän kiinni kiireisessä elämänrytmissämme. Emme voi enää kääntää katseitamme pois totuudesta.

Toews ilmoitti, että hän ei kirjoittanut neuvoakseen tummaihoisia ihmisiä menemään eteenpäin.

– Viestini valkoihoisille on: avatkaa silmänne ja sydämenne. Se on ainoa vaihtoehto – muuten tällainen jatkuu. Taistellaan vihaa ja pelkoa vastaan rakkaudella ja tiedolla. En kysy, mitä voit tehdä minun hyväkseni, vaan mitä voit tehdä itsesi hyväksi. Ole se, joka ryhtyy tekoihin ensimmäisenä. Lopulta rakkaus voittaa.