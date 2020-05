Jääkö Kaapo Kakko pois NHL:n pudotuspeleistä? New York Rangersin johto on erittäin huolissaan suomalaistähdestä

New York Rangersin presidentti John Davidson on huolissaan Kaapo Kakosta.

New York Rangers on yksi 24 NHL-seurasta, joiden on määrä jatkaa kesken jäänyttä kauttaan loppukesällä koittavissa pudotuspeleissä.

Rangers voi joutua lähtemään pudotuspeliurakkaan ilman viime kesän ykkösvaraustaan Kaapo Kakkoa. Diabetesta ja keliakiaa sairastava suomalaisnuorukainen kuuluu koronaviruksen riskiryhmään.

THL on määrittänyt diabetesta sairastavat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin – etenkin silloin jos sairauteen liittyy elinvaurioita. Kakon kohdalla tätä lisäriskiä ei tiettävästi ole, mutta hänen pelaamisensa punnitaan siitä huolimatta tarkasti.

Seuran presidentti John Davidson totesi, että 19-vuotiaan suomalaisen kanssa ollaan varovaisia, vaikka tämä uhkuukin näyttöhaluja vaikean tulokaskauden jälkeen.

– Tiedän, että hän on luistellut ja muutenkin harjoitellut hurjasti ollakseen valmis palaamaan töihin. Olen varma, että hän haluaa pelata, mutta jokaisen terveydestä täytyy huolehtia, seurajohtaja muistutti NHL:n verkkosivujen mukaan.

Päätös peleihin ja harjoituksiin osallistumisesta tehdään seuran lääkintähenkilöstön kanssa.

– Jos hän ei voi pelata, hän ei pelaa. Huolehdimme hänestä, sillä hän on iso osa joukkuetta. Jos hän voi pelata, hän pelaa. Hän varmasti haluaa pelata, mutta kuuntelemme lääketieteen ammattilaisia. He tietävät, mikä on viisainta, Davidson sanoi.

Carolina vastassa

Kakko kertoi taannoin Keliakialiiton Gluteeniton Elämä –lehdessä, että hänellä kaksi pitkäaikaissairautta: keliakia ja diabetes. Molemmat huomattiin kuusi vuotta tehdyssä samassa verikokeessa.

Turkulaisnuorukainen totesi viime kevään MM-kisoissa, että on pärjännyt keliakian kanssa hyvin urheilijan ammatistaan huolimatta.

– Suomessahan se hoituu aina tosi hyvin, mutta joissain maissa ei ole niin selvää. Aina on kuitenkin selvitty, Kakko summasi tuolloin IS:lle.

Viime vuonna alle 20-vuotiaiden ja aikuisten maailmanmestaruuden voittanut Kakko valittiin NHL:n varaustilaisuuden toisena kesällä 2019.

Vaihtelevasti vastuuta NHL:n debyyttikaudella saanut laitahyökkääjä summasi 66 ottelussa tehot 10+13.

Itäisen konferenssin yhdenneksitoista sijoittunut Rangers kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Sebastian Ahon, Teuvo Teräväisen ja Sami Vatasen edustaman Carolina Hurricanesin.