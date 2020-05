Jukka Jalonen puhuu NHL-valmentajille – aikoo vakuuttaa heidät kertomalla Leijonien salaisuuden!

Jukka Jalonen on kutsuttu luennoimaan NHL-valmentajille.

Jukka Jalonen tietää, että NHL:n valmentajaseminaarissa puhuminen vie hänet askeleen lähemmäksi suurta haavetta.

Maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen on saanut harvinaisen kutsun puhujaksi NHL:n valmentajayhdistyksen NHLCA:n seminaariin kesäkuussa.

Kutsu arvokkaaseen seminaariin tarkoittaa Jaloselle mahdollisuutta astua askel lähemmäksi NHL-unelmaansa.

Jalonen on seminaarin ainoa eurooppalainen valmentajapuhuja eikä jääkiekon ulkopuoleltakaan mukana ole kuin NBA:n tuore mestarivalmentaja, Toronto Raptorsin Nick Nurse.

– On se kova juttu, turha sitä on kieltää, Jalonen sanoi.

– Pikkuisen jännittää, mutta toisaalta on myös niin, että mitä paremmin valmistautuu, sitä vähemmän jännittää.

Jalonen tiedostaa, että seminaari on hänen menestyksekkään uransa toistaiseksi paras mahdollisuus vakuuttaa tärkeitä viiteryhmiä omalla persoonallaan ja tietenkin pelin ymmärryksellään.

Nyt Jalonen on ensi kertaa samalla lavalla kovien NHL-nimien kanssa.

– Kyllä se varmaan niin on. Aika kovassa seurassa siellä saa puhua.

Seminaarissa puhuvat mm. Stanley Cup -voittajat Ken Hitchcock ja Barry Trotz sekä Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen valmentaja, Carolinan Rod Brind’Amour.

Kolme maailmanmestaruutta voittanut Jalonen on jo pitkään avoimesti puhunut haaveestaan päästä joskus NHL:ään. Hänellä on pohjoisamerikkalainen asianhoitaja, joka tekee taustalla koko ajan töitä raivatakseen Jaloselle jalansijaa hyvinkin suljetussa markkinassa, jossa valtavan olennaista on myös tuntea oikeat ihmiset.

Tällaiset seminaarit ovat tärkeitä kontaktien luomiseksi, mutta nyt tilaisuus jää koronapandemian vuoksi vähän torsoksi. Luennot tehdään etänä, eikä vapaalle keskustelulle ja epäviralliselle tutustumiselle jää paljon mahdollisuuksia.

– Se olisi ollut tietenkin tärkeä osa juttua, mutta nyt sille ei voi mitään. Mutta voihan tällainen luento pitkällä aikajänteellä joka tapauksessa asioita nytkäyttää eteenpäin, Jalonen sanoi.

Jalonen aikoo tyylilleen uskollisena avata avoimesti Leijonien menestysreseptin.

– Aion avata hyvin paljon maajoukkueen toimintafilosofiaa ja arvoja ja rehellisesti pelinkin periaatteita. En usko, että niiden asioiden kertomisesta koituu maajoukkueelle haittaa.

Jalonen on koko ajan valmis, jos NHL:stä tulee yhteydenottoja, mutta kauden eriskummallisuus tekee tilanteesta hankalan.

Jos 24 NHL-joukkuetta pelaavat heinä- ja elokuun aikana pudotuspelit, kuten on suunniteltu, ja heti perään alkaa uusi kausi, tuskin ainakaan yksikään näistä joukkueista hakee uutta valmentajaa pudotuspelien jälkeen.

Jäljelle jää seitsemän joukkuetta, joista yksikään ei ole tällä hetkellä ilman valmentajaa. Dallasilla, New Jeseyllä ja San Josella on väliaikainen valmentaja kesken kaudella tehtyjen vaihdosten jälkeen. Näistä vain Devils on ilmoittanut haastattelevansa kandidaatteja.

Jalosella on maajoukkuesopimus ensi kaudeksi, mutta siinä on NHL-pykälä. Mutta koska liiton kehitysjohtaja Rauli Urama siirtyi TPS:aan, eikä uutta saatu palkattua, lisättiin Jalosen tehtäviin iso osa Uraman vanhoista tehtävistä.

Näin ollen Jalonen ei olisi helposti edes valmis lähtemään vaikka tarjouksen saisikin.

– Olisi aika kova paikka lähteä kesken kauden.