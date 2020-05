NHL kyseli Patrik Laineen parrasta – suomalaistähdeltä tyhjentävä vastaus

Patrik Laine puhui NHL:n verkkosivujen haastattelussa ulkonäöstään ja koronatauon vaikutuksista pelaamiseen.

Patrik Laine tunnetaan ennen kaikkea hurjasta laukauksestaan, mutta kaudella 2017–2018 tamperelaiskiekkoilija nousi otsikoihin myös persoonallisen partansa johdosta.

Serkkunsa kanssa lyödyn vedon seurauksena koko kauden kasvanut naamakarvoitus ihastutti ja ihmetytti niin pelikavereita kuin jääkiekon seuraajia.

Laine, 22, ilmoitti, että kulttiparran aika on ohi, vaikka koronakaranteenissa sellaisen kasvattamiseen olisikin ollut oivallinen mahdollisuus.

– Kyllä se yksi kerta riittää minulle. Eikä se näyttänyt kovin hyvältä, joten parrankasvatus saa jäädä, hän totesi NHL:n verkkosivujen haastattelussa.

Laine ja maailmankuulu parta vuonna 2018.

Laine on ollut maaliskuun lopusta saakka Suomessa koronapaossa. Hän on ylläpitänyt virettään muun muassa golfin ja fysiikkatreenin avulla, mutta kaipuu kaukaloihin on kasvanut kovaksi.

Tesoman tykki epäili, että pitkäksi venynyt pelitauko ei voi olla näkymättä hänen otteissaan sitten kun pelit jatkuvat.

– Oma pelaaminen tuntuisi ainakin aluksi hirveältä, pitkälti sen takia, ettei tässä ole päässyt luistinten päälle moneen kuukauteen. Ylimääräinen harjoitusleiri tulisi varmasti monelle tarpeeseen. Mutta uskon tuntuman löytyvän pian, sillä pelaajat ovat saaneet levätä ja ladata akkujaan tosipelejä varten, hän tarinoi.

Laineen edustama Winnipeg Jets nousi ennen koronataukoa läntisen konferenssin villi kortti -pudotuspelipaikalle neljän ottelun voittoputken vauhdittamana.

Myös suomalaistykin oma peli oli uomissaan maaliskuun alussa, niin kuin se oli koko kauden ajan. 68 ottelussa tehot 28+35 pommittanut Laine oli matkalla kohti uutta piste-ennätystään, ja kehuja tuli myös kokonaisvaltaisen pelaamisen kehittymisestä.

Laine totesikin olevansa tyytyväinen totuttua tasaisempiin otteisiinsa.

– Pyrin olemaan itselleni aina rehellinen. Tällä kaudella pelaaminen on ollut parempaa, vaikka osumia ei ehkä ole tullutkaan samaan tahtiin. Kylmät jaksot kuuluvat joskus arkeen, mutta kuluvalla kaudella niitä on ollut huomattavasti vähemmän. Näin ollen kehitystä on kai tullut, hän summasi.

NHL-kauden jatkosta ei ole vielä varmuutta. Uusimpien tietojen mukaan NHL:n pelaajayhdistys ja liiga neuvottelevat suunnitelmista pelata kausi loppuun 24 joukkueen pudotuspeleillä.