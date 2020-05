NHL-seurat syynäävät lupauksia uudella tavalla – Sebastian Ahon teko kertoi pelaajatarkkailijalle paljon: ”Siitä tuli vahva olo”

NHL-seurat haluavat selvittää täsmällisesti, mitä nuoret pelaajat tekevät jääkiekon lisäksi.

– Melkein kaikki joukkueet ovat kysyneet, kuinka paljon pelaan pleikkaria. Että onko se ongelma.

Näin totesi tulevan NHL:n varaustilaisuuden kuumin suomalaisnimi Anton Lundell taannoin Ilta-Sanomien haastattelussa.

Lundell, 18, ei omien sanojensa mukaan kuulu niin sanottuun riskiryhmään, mutta liiallisesta videopelaamisesta on tullut aito huolenaihe NHL-seurojen silmissä.

Siksi NHL-seurat ovat ottaneet videopelien kulutustottumukset yhdeksi osaksi laajaa kysymyspatteristoa, jonka avulla seurat pyrkivät selvittämään nuoren pelaajan persoonaa, luonnetta ja ajatusmaailmaa.

– Se on osa normaalia haastatteluprosessia nykyisin. Seurat haluavat tietää, mitä pelaaja tykkää tehdä jääkiekon ulkopuolella. Jos se on videopelien pelaamista, sen jälkeen kysellään lisää, yhden NHL-seuran pelaajatarkkailija kertoi Ilta-Sanomille.

– Eri sukupolvilla on eri tottumukset. Ennen pelireissuilla pelaajat notkuivat kapakassa. Nyt pelaajat istuvat hotellihuoneessa tuntikausia pelaamassa videopelejä. Ajat muuttuvat, hymähti toisen seuran pelaajatarkkailija.

Videopelien parissa rentoutumisessa ei ole NHL-seurojen silmissä mitään pahaa niin pitkään kuin pelaaminen pysyy kohtuuden rajoissa.

– Pelaamisessa on omat hyvätkin puolensa, mutta jos se alkaa vaikuttaa yöuniin ja pelaaja istuu 12 tuntia putkeen paikallaan, ei siinä ole paljon järkeä, sanoi eräs pelaajatarkkailija.

– Toisaalta pystyykö joku ulkopuolinen seuraamaan oikeasti sitä, miten paljon joku pelaa tai mitä hän tekee jääkiekon lisäksi? Näissä haastatteluissa pitää aina olla päällä oikeanlaiset filtterit. Siksi jotkut seurat käyttävät ammatti-ihmisiä haastatteluihin, ja jotkut taas tekevät niitä oman talon ihmisillä. Joskus haastatteluista on hyötyä, joskus ei. Luotan enemmän siihen, mitä pelaajan ympärillä olevat ihmiset puhuvat hänestä.

Pari vuotta sitten Pohjois-Amerikassa julkisuuteen tuli tapaus, missä väitettiin erään NHL:n ykköskierroksen varauksen kohdalla videopeliriippuvuuden olevan sitä luokkaa, että jopa hänen NHL-uransa olisi vaakalaudalla.

– Muutaman vuoden ajan videopelaamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota seurojen suunnalta, koska niistä puhutaan paljon ja kuulee kaikenlaisia juttuja. Piirit ovat pienet, joten jutut myös leviävät äkkiä, totesi yksi pitkän linjan pelaajatarkkailija.

– Aina välillä kuulee pelaajista, jotka hakkaavat pleikkaria aamuneljään asti myös kauden aikana, mikä väistämättä heijastuu pelaamiseen ja treenaamiseen. Ravinto ja lepo ovat elintärkeä osa elämänhallintaa. Jos se kivijalka on huono, on vaikea kuvitella, että voisi kehittyä todelliseksi huippupelaajaksi, sanoi toisen seuran pelaajatarkkailija.

Nuori pelaaja voi myös erottautua edukseen NHL-seurojen silmissä kaukalon ulkopuolisella toiminnallaan ja asenteellaan.

– Muistan kun olin Sebastian Ahoon yhteydessä ennen kuin he voittivat mestaruuden keväällä 2015. Lensin Ouluun ja laitoin hänelle viestiä kahdeksalta illalla. Hän vastasi viestiin vasta aamukahdeksalta. En tiedä varmaksi, mutta hän oli ilmeisesti laittanut puhelimen kiinni tai äänettömälle, jotta pystyy valmistautumaan unille, muisteli pelaajatarkkailija.

– Siitä tuli vahva olo, että kyse on pro-tason nuoresta pelaajasta, joka tekee kaikkensa tullakseen huippupelaajaksi. Kun nykyisin katsoo Ahoa, niin ei tarvitse yhtään arvuutella miksi hän on NHL:n huipulla.

Sebastian Aho on noussut Carolina Hurricanesin ykköstähdeksi.

Ongelmatapausten välttämiseen voi vaikuttaa osaltaan seurassa vallitsevan varausfilosofian kautta.

– Se on pitkälti organisaatiokysymys. Millaisia pelaajia halutaan varata ja mikä toleranssi pelaajiin on. Ollaanko valmiita katsomaan tiettyjä juttuja läpi sormien vai jätetäänkö kokonaan varaamatta. Nuorten, kehitysiässä olevien pelaajien varaaminen on vähän kuin veteen piirretty viiva, yksi pelaajatarkkailija huomautti.