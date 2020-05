NHL-joukkueet pommittavat Suomen ykköslupausta nyt päivittäin – sama kysymys toistuu lähes joka kerta

Anton Lundell on Suomen kärkinimi tämän vuoden NHL:n varaustilaisuudessa. Hän on istunut keväällä lähes päivittäin videohaastatteluissa.

Kahden viime kauden ajan HIFK:ssa SM-liigaa pelannut Anton Lundell varataan eri arvioiden mukaan NHL:ään tänä vuonna noin 10. sijan paikkeilla.

19-vuotias keskushyökkääjä on ollut viime kauden ja etenkin tämän kevään aikana NHL-seurojen tiiviin mielenkiinnon kohteena.

Lundell kertoo, että likimain kaikki NHL-joukkueet ovat jo haastatelleet hänet – jotkut useampaankin kertaan.

– Videohaastatteluja on ollut nyt tosi paljon, ja vauhti vain kiihtyy. Nyt joinakin iltoina on ollut kahdenkin eri joukkueen haastattelu.

– Vähän on joutunut sumplimaan. Välillä pitää saada vähän omaakin rauhaa ja ehtiä tehdä muutakin.

Haastattelutahti on kiihtynyt viime syksystä lähtien.

Palkkakattoajan NHL:ssä joukkueet saavat pitkäaikaiset kulmakivensä lähes yksinomaan varaustilaisuuksien kautta. Seurat yrittävätkin kuumeisesti selvittää, minkälaisen ihmisen varaan he olisivat valmiita panostamaan tulevaisuuttaan. Suorittaminen ja taidot kaukalossa ovat vain osa kokonaisuutta.

Varsinkin kärkipään valinnoilla voi olla ratkaiseva merkitys seuran tulevaisuudelle jopa vuosikymmenen päähän.

– Ensimmäiset haastattelut olivat heti kauden alussa. Silloin oli noin parin viikon välein joku joukkue. Kauden aikana jäin monesti treenien jälkeen hallin kahvioon juttelemaan suomalaisskouttien kanssa.

– Välillä peleissä taas oli jenkkien päästä joitakin pomoja katsomassa, ja juttelin heidän kanssaan.

Kevään liki jokailtaiset videohaastattelut ovat olleet pituudeltaan puolesta tunnista tuntiin. Linjan toisessa päässä on ollut jopa 5–12 haastattelevan seuran edustajaa.

– Joillakin on ollut vieläkin enemmän ihmisiä kuuntelemassa. Siellä on skoutteja ja aika monella jengillä on ollut seuran johtoakin paikalla.

Haastattelujen kaava on usein samanlainen.

– Ketä kuuluu perheeseen, mitä tykkään tehdä vapaa-ajalla, mitkä ovat vahvuudet jääkiekkoilijana... Tämän tyylisiä kysymyksiä.

– Kysellään tavoitteista, mietteitä edelliskausista, miten tulen toimeen joukkuekaverien kanssa. Tällaisia kysymyksiä, jotka auttavat heitä selvittämään, minkälainen persoona ja ajatusmaailma minulla on.

Lundell on saanut totutella miesten kanssa pelaamiseen jo kahden kauden ajan.

NHL-seurat ovat olleet myös erityisen kiinnostuneita videopelaamisesta.

– Melkein kaikki joukkueet ovat kysyneet, kuinka paljon pelaan pleikkaria. Että onko se ongelma.

– Ilmeisesti sen kanssa on sitten joillakin vähän vaikeampaa, mutta itselleni se ei ainakaan ole ongelma. Pelailen silloin tällöin, mutta se on hyvin kontrollissa.

Suomalaistähdistä esimerkiksi Patrik Laine kertoi NHL-uransa alussa viettäneensä välillä jopa 12-tuntisia pelisessioita kesken kauden. Sittemmin Laine on vähentänyt pelaamistaan, mutta niin hän kuin lukuisat muutkin kiekkotähdet rentoutuvat yhä usein videopelien parissa.

Lundell arvelee, että NHL-seurat näkevät liiallisen videopelaamisen negatiivisena asiana pohtiessaan varattavaa pelaajaa.

– Luulen, että jos paljon pelaa esimerkiksi öisin, niin silloin se on ongelma. Mutta jos silloin tällöin pelailee, niin ei siitä mielestäni ole silloin haittaa.

Lundellilta on myös kyselty muiden muassa, mitä hän tykkää tehdä kesäisin.

– Tykkään käydä potkimassa fudista ja pelaamassa tennistä. Kaikenlaisia pallopelejä, rullakiekkoakin on tullut paljon pelattua. Tykkään myös käydä kalassa. Siinä saa hyvin rauhoituttua ja pääsee hyvin irti kaikesta.

Kalakin on ollut jo tänä vuonna syönnillä.

– Ihan hyvän kokoisia on tullut, mutta ei mitään jättivonkaleita. Isoin on ollut sellainen noin 80-senttinen ja nelikiloinen hauki.

Lundellista povataan tunnollista kahden suunnan keskushyökkääjää NHL-kaukaloihin.

Kotonaan Lundell on tottunut puhumaan ruotsia ja suomea, mutta englantikaan ei tuota hänelle videohaastatteluissa hankaluuksia.

Lundell on ollut kaukalon lisäksi terävänä myös koulunpenkillä. Koulunkäynti onkin yksi varaushaastatteluiden vakioaiheista.

– Aina ei ole kunnolla ehtinyt lukea kokeisiin, kun on ollut pelejä ja reissuja, Lundell kertoo.

Siitäkin huolimatta hänen peruskoulun päättötodistuksessa keskiarvo oli mainio 8,3.

– Nyt lukio on ollut tauolla, mutta Brändö gymnasiumissa olen ainakin vielä kirjoilla.

Anton Lundellin isä Jan (oik.) on HIFK:n maalivahtilegenda ja nykyinen maalivahtivalmentaja. Pikkuveli Kasper, 16, (vas.) pelaa seuran junioreissa.

Varaustilaisuus pidetään perinteisesti juhannuksena, mutta tämän kesän ajankohta on keskeytettynä olevan NHL-kauden takia vielä auki. Tilaisuus toteutetaan hyvin todennäköisesti tällä kertaa videomuodossa, mutta vielä ei ole selvää, pidetäänkö se kesäkuussa vai vasta myöhemmin.

Lundellillakaan ei ole asiasta tietoa, mutta se ei häntä vaivaa. Huippulupaus valaa täyttä häkää fyysisiä pohjia kuntoon kokeneiden valmentajien alaisuudessa.

– Nyt harjoittelen toista kesää Janne Hännisen ja Raimo Summasen ryhmässä. Treeni on maistunut hyvin, ja olen tykännyt paljon harjoitella heidän ryhmässään.

Vaikka NHL:n ykköskierroksen varaus tulee jo tänä kesänä, Lundellin ensi kauden joukkue lienee vielä HIFK.

– Mitään ei ole vielä päätetty, mutta se on oikein hyvä vaihtoehto. Yksi vuosi on vielä sopimusta jäljellä. On hyvä paikka ottaa isoa roolia IFK:ssa, kehittyä rauhassa pelaajana ja myös ihmisenä, Lundell sanoo.