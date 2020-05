Ossi Väänänen paljasti supernolon suihkuepisodin – yllätti NHL:n legendan härskillä tempulla: ”Mua kaduttaa, kun kerron tätä”

Entinen Leijonien luottomies muisteli NHL-aikojaan podcastissa.

Aika kultaa muistot. Tai tekee niistä ainakin siedettävämpiä.

Näin voisi kuvailla pitkän peliuran ensin Jokereissa, sitten NHL:ssä, KHL:ssä ja vielä Jokereissa tehneen Ossi Väänäsen yhtä muistoa NHL-uransa alkuajoilta.

Nelisen vuotta sitten luistimet naulaan ripustanut Väänänen kertoi tuosta muistosta ollessaan vieraana Kimanttia-podcastissa. Väänäsen ollessa tarinoimassa entisen NHL-pakin Kimmo Timosen ja NHL-selostaja Antti Mäkisen vetämässä keskusteluohjelmassa jutuissa vilisivät legendaariset NHL-nimet Claude Lemieux’stä ja Shane Doanista lähtien.

Ehkäpä kaikkien huimin muisto liittyi kuitenkin Jeremy Roenickiin, jonka kanssa Väänänen pelasi Phoenix Coyotesissa kaudella 2000–2001.

Muisto on tainnut piirtyä syvälle vantaalaislähtöisen mieleen. Ainakin sen kertominen sai hänet myös hieman kiusaantumaan.

– Tää on ehkä vähän kyseenalainen... Väänänen aloitti.

Väänänen (oik.) ja Paul Mara juhlivat joukkuekaveri Daymond Langkowin osumaa Coyotesin ja Vancouver Canucksin välisessä ottelussa lokakuussa 2001.

– Tiedättekö, kun vaikka nuori lapsi menee tilanteeseen ja on vähän hämillään eikä tiedä mitä tehdä, niin se saattaa muksauttaa itseään päähän, että tekisi jotain. Niin mulla oli vähän samanlainen tilanne Roenickin kanssa.

Väänänen kertoo päätyneensä yhdysvaltalaisen tähtipelaajan kanssa kaksin suihkuun Coyotesin harjoituspelin jälkeen Denverissä. Tilanne sai tuolloin parikymppisen, NHL-debyyttiään jahdanneen Väänäsen hämilleen.

– Mä en oikein tiedä miten mä oon tai mitä mä sanon... Mua kaduttaa, kun mä kerron tätä... Mutta kumminkin, minä ja Roenick suihkussa, mä katon Roenickia, se katsoo mua, ja mä en tiedä mistä mulle tuli mieleen, mut sit mä kysyn siltä, että Hey, you wanna see the bomb (haluatko nähdä pommin)?”

Väänäsen mukaan Roenick oli tilanteessa katsonut häntä ihmeissään ja nyökännyt.

Väänäsen Roenickille esittämä kysymys viittaa lasten leikeistä tuttuun, mutta aikuisena kiusalliselta tuntuvaan alapäätemppuun, jossa pidetään peniksen päästä kiinni ja virtsataan. Ja kun ote hellitetään, virtsa – Väänäsen sanoin – ”vähän niinkuin räjähtää”.

– Mä en tiedä miks mä sen tein, mä en oo ylpeä tästä, mut mä kummiskin tein. Ja Roenick seuraa koko tän operaation, ja sitten kun se on ohi, se kattoo mua, pyörittää vähän päätään ja sanoo You're a fucked up kid (sä olet jätkä sekaisin).

Väänänen sanoi, että nyt, kun tapahtuneesta on kulunut 20 vuotta jälkeen, hän voi vain nauraa koko suihkuepisodille.

Jeremy Roenick (vas.) piti jöötä kentällä. Kuva pelaajan viimeiseltä NHL-keväältä 2009.

Roenick, 50, pelasi kunnioitettavan uran NHL:n huipulla edustaen muun muassa Väänäsen varaajaseura Phoenixia sekä Chicago Blackhawksia, Philadelphia Flyersia, Los Angeles Kingsiä ja San Jose Sharksia. Hän päätti uransa kauteen 2008–2009 San Josessa.

Hän on ollut viime kauden mittaan kyseenalaisen kohun keskellä, sillä uransa jälkeen muun muassa kommentaattorina toiminut kovapuheinen persoona hyllytettiin NBC Sportsin pestistään seksuaalissävytteisten puheiden takia.

Suomeen palannut Väänänen edusti Jokereita vielä SM-liigassa ja KHL:ssä. Kuva vuodelta 2015.

Väänänen, 39, kertaili podcastissa muutoinkin uransa eri vaiheita. Puolustaja oli voittamassa Suomen toista maailmanmestaruutta Slovakian Bratislavassa 2011. Lisäksi häneltä löytyy MM-hopeaa vuodelta 2001, pronssia 2008, olympiapronssi Sotshista 2014 ja hopeaa maailmancupista 2004.

SM-liigassa ja KHL:ssä Jokereita edustanut entinen huippukiekkoilija päätti pitkän uransa kauden 2015–2016 jälkeen Jokereissa. Sittemmin Väänänen on viettänyt aikaa muun muassa Espanjassa, jonka Aurinkorannikolta ex-peluri omistaa asunnon.