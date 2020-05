Tässäkö on Venäjän uusi NHL-tähti? Minnesota Wild odottaa kuumeisesti: ”Olisin halunnut sopimuksen jo valmiiksi”

Kirill Kaprizov on loistanut Venäjän maajoukkueessa ja KHL:ssä.

Kirill Kaprizovin odotetaan loistavan NHL:ssä. Ensin sopimus täytyy saada valmiiksi.

Venäläinen laitahyökkääjä Kirill Kaprizov on ollut viime vuosina yksi jääkiekon suurlupauksista. Nyt 23-vuotias taituri on sopimuksettomassa tilassa, sillä diili KHL-seura Moskovan TsSKA:n kanssa päättyi vappuaattona.

Kaprizovin NHL-oikeudet omistava Minnesota Wild odottelee kieli pitkällä, milloin saisi nuorukaisen nimen sopimuspaperiin.

– Tilanne on yhä status quo. Ymmärrän odotukset Kirillin tilanteen suhteen, mutta aikaa on vielä. Olisinko halunnut tämän valmistuvan jo kolme viikkoa sitten? Varmasti, olisin halunnut tämän valmiiksi jo kolme vuotta sitten. Mutta tilanne on erikoislaatuinen, ja olisi varmaankin erilainen ilman koronavirusta, Minnesotan GM Bill Guerin pyöritteli NHL:n sivustolla.

Vaikka NHL saisikin keskeytetyn kautensa vielä jatkumaan, Kaprizovia tuskin Wild-paidassa nähdään ennen ensi kautta.

Mutta Wild jaksanee odottaa, sen verran näyttävät näytöt Venäjän maajoukkueen kaksinkertaisella MM-kävijällä on TsSKA:sta: kahden viime kauden aikana 114 KHL-runkosarjapelissä 113 pistettä (63+50).