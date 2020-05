NHL:ään säälipleijarit? Joel Armia huuli pyöreänä tuoreesta virityksestä: ”Todella outo tilanne”

NHL kaavailee nyt 24 joukkueen pudotuspelejä keskeytettynä olevan kauden jatkamiseksi.

Jo yli kaksi kuukautta keskeytettynä ollut NHL yrittää kaikkensa kuitatakseen edes osan koronahässäkän aiheuttamista taloudellisista tappioista.

Sarja ja pelaajayhdistys ovat kokoustaneet tiiviisti ja pyöritelleet erilaisia vaihtoehtoja kauden jatkamiseksi.

Viikonloppuna julkisuuteen levisi tuorein suunnitelma, jossa kautta jatkaisi 24 joukkuetta 31:sta. The Athleticissa asiasta kirjoittaa Pierre LeBrun sisäpiirilähteisiinsä nojaten.

Ranskankielinen TVA Sports kertoo samasta suunnitelmasta.

Siinä 24 joukkuetta jaettaisiin neljään divisioonaan, jotka pelaisivat ensin keskenään yksinkertaisen ”runkosarjan” eli viisi ottelua ennen pudotuspelien alkua.

Joidenkin tietojen mukaan kunkin divisioonan on suunniteltu pelaavan yhdessä kaupungissa. Tuoreimmissa keskusteluissa pöydällä on tiettävästi ollut myös suunnitelma kahdesta pelipaikkakunnasta, joissa molemmissa olisi näin ollen 12 joukkuetta.

Atlantti: Boston, Tampa Bay, Florida, Toronto, NY Rangers, Montreal

Metropolitan: Washington, Pittsburgh, Philadelphia, Carolina, NY Islanders, Columbus

Keskinen: St. Louis, Colorado, Nashville, Dallas, Winnipeg, Chicago

Tyynimeri: Vegas, Edmonton, Calgary, Vancouver, Arizona, Minnesota

(Ulkona: Detroit, Ottawa, Anaheim, Los Angeles, San Jose, New Jersey, Buffalo)

TVA Sports kirjoittaa, että viiden pelin jälkeen laskettaisiin yhteen ennen keskeytystä pelatun kauden ja viiden uuden pelin pistekeskiarvot. Sen perusteella kunkin divisioonan joukkueet laitettaisiin järjestykseen.

Jokaisen divisioonan kaksi parasta etenisivät suoraan 16 parhaan joukkoon ja muut pelaisivat divisioonan sisällä paras kolmesta -järjestelmällä SM-liigastakin tutun ”säälipleijarikierroksen”. Kolmanneksi sijoittunut kohtaisi kuudennen ja neljäs viidennen.

Tämän jälkeen pudotuspelit etenisivät 16 joukkueen kesken normaaliin tapaan ensin divisioonien ja sitten konferenssien sisällä.

Suunnitelmassa tuskin on aivan sattumalta mukana 24 joukkuetta, sillä sen avulla NHL saisi valjastettua vielä mukaan suurten ja rahakkaiden markkina-alueiden hevosensa Chicagon, Montrealin ja New York Rangersin.

Vaikka tuore suunnitelma lienee toistaiseksi konkreettisin, NHL:n jatkuminen on vielä monen mutkan takana. Ratkottavana olisi vino pino ongelmia koronatestauksesta ja logistisesta helvetistä alkaen.

Montrealin Joel Armia kertoo, ettei pelaajien suuntaan ole tullut mitään tarkempaa tietoa sarjan suunnitelmista.

– Silloin tällöin tulee jotakin juttuja tuonne ryhmäkeskusteluihin. Tilanne on sellainen, ettei tässä nyt oikein tiedä mitään. Voisin kuvitella, että kaikilla on aika samanlainen tilanne.

Yksi NHL:n lukuisista ongelmista on, että iso osa sen pelaajista on tällä hetkellä hajallaan ympäri Eurooppaa. Tarkalleen 17 prosenttia pelaajista on tällä hetkellä Pohjois-Amerikan ulkopuolella.

Armia kertoo, ettei ainakaan hänen korviinsa ole kantautunut mitään keskustelua Pohjois-Amerikkaan siirtymisestä.

Porilainen on muutenkin huuli pyöreänä NHL:n suunnitelmista.

– En oikein osaa itsekään spekuloida yhtään mitään, jatkuuko kausi vai ei. Totta kai kivaa olisi pelata, mutta miten se vaikuttaisi ensi kauteen ja niin edelleen.

– Jotenkin nämä ovat niin vaikeita kysymyksiä, kun olen niin tietämätön asioista ja kaikki on niin auki. Todella outo tilanne.

Armian sopimus Montrealin kanssa kattaa vielä ensi kauden.

Armia on viettänyt koronataukoa kotimaisemissaan Porissa.

– Ihan normaalia arkea ollut. Treeniä pääasiassa, perussettiä.

– Olen treenaillut vähän sillä tavalla, että jos pelit jatkuvat. Tietysti väliin olen soveltanut myös normaalia kesätreeniä, mitä tässä vaiheessa olisi.

Armia kuuluu Janne Hännisen ja Raimo Summasen maineikkaaseen kesätreenitalliin.

– Heidän alaisuudessaan olen nyt treenaillut. Sieltä on tullut ohjelma ja neuvot, mitä tehdään.

Myös Montrealin toinen porilaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi lyöttäytyi täksi kesäksi Hännisen ja Summasen valmennukseen.

– Se tekee varmasti hyvää ”Jepulle”, ja mitä olen hänen kanssaan jutellut, niin on tykännyt kovasti.

– Pyörälenkeillä olemme Jepun kanssa käyneet yhdessä. Mutta meillä on sen verran erilaiset ohjelmat, että paljon muuta emme ole yhdessä tehneet. Kaikille räätälöidään omat ohjelmat, Armia kertoo.