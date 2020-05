Media: NHL ja pelaajayhdistys pohtivat 24 joukkueen pudotuspelejä

Aika näyttää, pystytäänkö NHL-kausi pelaamaan loppuun. Yritystä on. Kuva Chicago Blackhawksin kotihallista United Centeristä.

Koronaviruksen keskeyttämää kauttaan jatkamaan pyrkivä NHL-jääkiekkoliiga ja liigan pelaajayhdistys hahmottelevat mahdollisuutta pelata tämän kauden pudotuspelit 24 joukkueella, kertoo kanadalaiskanava TSN ja viittaa myös The Athletic -sivuston juttuun.

TSN:n kiekkotoimittajan ja myös The Athleticille kirjoittavan Pierre LeBrunin mukaan lähteet kertovat, että liiga ja pelaajat ovat keskustelleet läpi viikonlopun. Edistystä on LeBrunin mukaan tapahtunut, vaikka "töitä on vielä tehtävänä". Neuvottelut mahdollisen paluun kuvioista jatkuvat lähipäivinä.

Tietojen mukaan 24 joukkueen pudotuspeliformaattiin kuuluisi myös otteluita ennen varsinaisia pudotuspelejä. Liigalla on muitakin vaihtoehtoja: keskusteluissa ovat olleet myös 16:n tai 20 joukkueen pudotuspelit, sikäli mikäli yli kaksi kuukautta sitten keskeytettyä kautta pystytään kesällä jatkamaan.