Kommentti: NHL ja NBA ovat muuttumassa pysyvästi pandemian takia – pikapaluuta suunnitellaan vain yhdestä syystä

Kesän sopimuksettomat pelaajat kärsivät koronaviruspandemian seurauksista. Heidän joukossaan on liuta suomalaisia, kirjoittaa Janne Oivio

Syy, miksi kukaan ei kerro mistään mitään on, ettei kukaan tiedä mistään mitään.

Tätä mantraa niin NHL- kuin NBA-asiantuntijatkin ovat toistaneet sen jälkeen, kun koronaviruspandemia alkoi riepotella koko maailmaa.

Koska liigat palaavat? Perutaanko kausi vai pelataanko pelit kesällä loppuun?

Kukaan ei tiedä – vieläkään.

Varmaa on, että kaikki liigat yrittävät palata mahdollisimman pian, kunhan se on (imagollisesti) turvallista. NBA on erityisen tarkka tunnistamaan uhkia, joista se voisi joutua julkiseen liekkimereen.

NBA:lle paluun kynnyskysymys on testaaminen. Testejä ei kuitenkaan haluta hamstrata ennen kuin on varmaa, että niitä on riittävästi Yhdysvaltain sairaanhoitojärjestelmän käyttöön.

NBA pelkää joutuvansa muussa tapauksessa valtavan kritiikin kohteeksi.

Jos asiaa ajattelisi vain sarjojen itsensä kannalta, loppukauden peruminen olisi todennäköisesti paras vaihtoehto ja auttaisi säilyttämään olemassa olevat kausirakenteet.

Mutta järjellä on kovin vähän tekemistä ammattilaisurheilun kanssa.

Tv-rahat tai henki

Kassoihin kilahtelevat tv-rahat ovat oikeasti ainoa painava syy siihen, miksi NHL ja NBA haluavat vielä jatkaa kausiaan.

Toki he haluavat tuottaa viihdettä pandemiasta kansalaisille ja töitä tuhansille työntekijöilleen. Mutta jos asiaa pohdittaisiin turvallisuus edellä, pelit jatkuisivat syksyllä uuden kauden alkaessa.

Hurjan monimutkaiset suunnitelmat ”kuplakaupungeissa” pelaamisesta kertovat sellaisesta epätoivosta, joka ei kumpua pelkästään tarpeesta tyydyttää kotisohvalla istuvan ”Billy-Bobin” jääkiekkonälkää.

Sami Vatasen sopimus on katkolla. Nyt ei ole hyvä aika joutua vapaille markkinoille.

Jos NBA ja NHL joutuisivat perumaan kautensa, se aiheuttaisi miljardiluokan laskun. Lasku olisi kova isku seuroille ja pelaajille jo itsessään, mutta kerrannaisvaikutukset tulevaisuuteen saattaisivat olla vielä kovempia.

Molempien liigojen palkkakatot lasketaan liigan lajitulojen pohjalta. Los Angeles Times arvioi taannoin, että NHL:n kauden peruminen merkitsisi yli miljardin dollarin katoamista sarjan tulovirroista.

NHL-agentti Pat Brisson arvioi lehdelle, että NHL pystyisi tuottamaan noin 450 miljoonaa dollaria pelaamalla kauden loppuun. NBA:n kohdalla summa on vielä suurempi, koska sen tulot ja tv-diilit ovat suurempia kuin jääkiekossa.

Mutta mitä sitten, jos pelaajamiljonääreiltä ja omistajamiljardööreiltä jää pari tilipäivää saamatta? On syytä muistaa, että tulojen romahtaessa myös tulevien kausien rakentaminen vaikeutuu merkittävästi.

NHL-asiantuntija Pierre McGuire pohti viime kuussa, että NHL:n palkkakatto saattaa pudota jopa 25–40 prosenttia kaikkien tulonmenetysten jälkeen. Liigalla on käytössä ns. hard cap, jota ei saa missään tapauksessa ylittää.

Mitä siis tekevät ne seurat, joilla on jo ensi kaudeksi lähes koko vanha palkkakato täynnä mutta ei tarpeeksi pelaajasopimuksia kauden läpiviemiseksi?

Seurat joutuisivat tekemään hätätoimenpiteitä kalliiden pelaajien sopimuksista irtautuakseen.

Juuri millekään joukkueelle ei jäisi tilaa tehdä sopimuksia niille jopa sadoille vapaille agenteille, joiden sopimukset päättyvät.

Heidän joukossaan ovat mm. Mikael Granlund, Mikko Koivu ja Sami Vatanen. Koko liigan tasapaino olisi tuolloin vaarassa.

NBA:nkin puolella on suomalaisnäkökulma: Lauri Markkanen saisi neuvotella jatkosopimuksesta heti keskeytyneen kauden päätyttyä.

Nykytilanne todennäköisesti varmistaa, että Markkanen neuvottelee jatkosopimuksensa vasta kauden 2020–21 jälkeen, kun kokonaiskuva on kaikin puolin selkeämpi.

Sopeuttamisneuvottelut käynnissä

NBA:ssa palkkakaton saa ylittää, mutta ennen pitkää vastaan tulee ns. luksusvero. Jokaisen rajan ylittävän dollarin joutuu maksamaan moninkertaisena takaisin.

ESPN:n mukaan jotkut seurat pelkäävät jopa 25–30 miljoonan dollarin pudotusta aiemmin ennustettuun 115 miljoonan palkkakattorajaan.

Jos niin kävisi, viime vuosien menestysjoukkue Golden State Warriors joutuisi esimerkiksi maksamaan verorajan yli meneviä luksusmaksuja järjettömät 160 miljoonaa dollaria – pelkästään nykyisillä sopimuksillaan.

Siksi on selvää, miksi seurat haluavat epätoivoisesti saada kauden käyntiin ja tv-rahat taas virtaamaan.

Kaikkea sekään ei korvaisi. Iso osa molempien liigojen rahavirroista koostuu yhä ottelutapahtumiin liittyvistä tuloista, kuten lipunmyynnistä, aitioista, ruoka- ja juomamyynnistä ja niin edelleen.

NBA:n tuloista noin 40 prosenttia riippuu ottelutapahtumista. NHL on vielä riippuvaisempi tapahtumatuotoista. Jos ja kun pelit pelataan tyhjille katsomoille, kaikkien lompakkoon jää yhä syvä lovi.

Ei olekaan yllättävää, että niin NHL kuin NBA:kin neuvottelevat kuumeisesti pelaajiensa kanssa siitä, miten nyt jatketaan.

Toronto Raptors vei NBA-mestaruuden viime kaudella Golden Statelta.

Neuvottelut eivät koske ainoastaan pelien jatkumista vaan sitäkin, miten talouden tasapainosta pidetään jatkossa kiinni.

NHL-pelaajat jättivät kauden viimeiset palkkashekkinsä lunastamatta.

Myös NBA-pelaajat ovat suostuneet 25 prosentin palkanalennuksiin loppukauden aikana.

Näillä toimilla pyritään ainakin aloittamaan talouden korjaaminen, jotta palkkakatto ei romahtaisi aivan niin rajusti kuin pelätään.

Jatkotoimista neuvotellaan varmasti. Pelaajat joutuvat todennäköisesti leikkaamaan palkkojaan vielä lisää, jos vanhoista toimintamalleista halutaan jatkossakin pitää kiinni.

Muuten ennen koronaviruspandemiaa solmitut jättisopimukset saattavat aiheuttaa kilpailuepätasapainoa, jonka korjaaminen vie vuosia.

Kuten NBA:n pomo Adam Silver sanoi pelaajille viikonloppuna, liigojen työehtosopimuksia tai palkkakattoja ei ole suunniteltu käsittelemään tämän kokoluokan pandemiaa.

Fanien kannattaa varautua siihen, että huippusarjojen maaperä näyttää kovin erilaiselta kaudella 2020–21.

Tämän hetken kovimmat seurat saattavat joutua rajuihin karsimistoimenpiteisiin pitääkseen palkkakattotilanteensa kurissa. Voittajia saattavat olla tämän hetken peränpitäjät, joiden kulut ovat pieniä.

Pienten seurojen hankintavoima saattaa jäädä minimiin, koska ne eivät saa normaaleja miljoonien dollarien tulontasaamisshekkejä suurilta seuroilta – koska ei ole tuloja jaettavaksi.

Syy, miksi kukaan ei kerro mistään mitään on, ettei kukaan tiedä mistään mitään. Niin paljon riippuu siitä, mitä kaudesta 2019–20 saadaan pelastettua, jos mitään.