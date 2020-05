Kohu Marko Yrjövuoren ympärillä yllätti suomalaiset NHL-tähdet: ”Aika rajua touhua”

Marko Yrjövuori (kesk.) on ollut kohun keskellä viime viikot. NHL-vahdit Mikko Koskinen (vas.) ja Antti Raanta luottavat Yrjövuoren apuun.

Suomalaiset NHL-vahdit harjoittelevat kohun keskelle joutuneen fysiikkavalmentajan tallissa.

Fysiikkavalmentaja ja urheiluhieroja Marko Yrjövuoren uraan ja titteleihin liittyvistä epäselvyyksistä on riittänyt julkisuudessa puhetta parin viime viikon aikana.

Yrjövuori on ollut kohun keskellä siitä lähtien, kun STT julkaisi 1. toukokuuta laajan artikkelin hänestä.

Yrjövuori kertoi taannoin Ylen Urheiluhullut-ohjelmassa, että kohusta huolimatta asiakkaita on riittänyt. Yrjövuoren palveluita ja osaamista käyttää useampi ammattilaisurheilija.

Suomalaiset NHL-maalivahdit, Edmontonin Mikko Koskinen ja Arizonan Antti Raanta kuuluvat tähän joukkoon. Heitä kohu Yrjövuoren ympärillä on hämmästyttänyt. Kummankin puheista päätellen kyseessä on ammattilainen, joka on kokenut kovaa ryöpytystä.

– Ei se tietenkään kivalta tunnu, kun aletaan lyödä mediassa. Aika rajua touhua, Koskinen tuumasi IS:lle.

– Jutut myös paisuvat helposti, kun tällä hetkellä puheenaiheet ovat vähissä, mutta näin se menee. Kaikki sen ymmärtävät.

Raanta muistutti myös kulttuurieroista, jotka osaltaan saattoivat kärjistää kohua.

– Siinä myös huomasi eron amerikkalaisten ja suomalaisten välillä. En usko, että hän olisi ikinä päässyt edes Los Angeles Kingsin organisaatioon töihin, jos hän olisi mennyt USA:han sillä asenteella, että ”mä nyt vähän hieron tässä vaan”.

– Amerikassa on pakko tehdä nimeä ja olla vähän kovaäänisempi. Se vain kuuluu siihen kulttuuriin. Tittelit myös kääntyvät aina vähän huonosti englannista suomeksi. Siinä mielessä hänen kimppuunsa hyökättiin kovasti, mutta Marko myös pyysi asiallisesti anteeksi Ylellä, näki Raanta.

Edmonton Oilersin suomalaisvahti Koskinen kääntyi Yrjövuoren puoleen viime kesänä. Kokenut 31-vuotias halusi hakea uusia virikkeitä harjoitteluunsa.

– Koin, että oli varaa parantaa fysiikkaa ja kiristää ruuvia. Halusin kääntää kaikki kivet ja saada jeesiä kehonhallintaan ja voimantuottoon. Tykkäsin siitä, mitä tehtiin ja kehitystä tuli, Koskinen kertoi.

– Tänä kesänä jatketaan samalla kaavalla ja tehdään kahdestaan hommia. Niin pitkään kun menen eteenpäin, jatkan Markon kanssa työskentelyä.

Yhtenä pontimena oli Yrjövuoren kokemus koripallon puolelta. Muun muassa NBA-seura Los Angeles Lakersin palkkalistoilla ollut Yrjövuori on työskennellyt urallaan isokokoisten urheilijoiden kanssa.

Mikko Koskinen pelasi tasaisen kauden Edmontonin maalilla.

Yrjövuoren kanssa Koskisen (200 cm/92 kg) harjoitusohjelmaan on kehitelty muun muassa biomekaniikkaan ja kehonhallintaan liittyviä harjoituksia.

– Yritetään saada liikkeet nopeammiksi ja kroppa pysymään liikkeessä mukana. Sitä on jumpattu paljon. Samalla kestävyys on parantanut.

Koskisen toinen kausi Edmontonissa oli edellistä tasaisempi. Ennen kauden keskeytystä vantaalainen torjui 38 ottelua torjuntaprosentilla 91,7. Päästettyjen maalien keskiarvo oli 2,75.

– Tasaisuus on tärkein. Ei tullut vammoja tai vaivoja. Se on merkki siitä, että oli todella hyvä balanssi harjoittelussa viime kesänä. Ei tehty liikaa tai liian vähän, koki Koskinen.

Koskisen esimerkki rohkaisi Raantaa ottamaan myös yhteyttä Yrjövuoreen.

Arizona Coyotesin 31-vuotias suomalaisvahti palkkasi Yrjövuoren tänä keväänä fysiikkavalmentajaksi.

– Jos tuollainen kolmen metrin äijä (Koskinen) pysyy terveenä ja paikat pysyvät kunnossa läpi kauden, niin kyllä tällaisen kääpiönkin pitäisi pysyä terveenä niillä opeilla, Raanta perusteli päätöstään.

Raannan kaksi viime kautta ovat olleet erittäin rikkonaisia. Vammakierre ei ole hellittänyt. Kaudella 2018–19 raumalaisvahti pystyi pelaamaan vain 12 ottelua. Kahden viime kauden aikana otteluita on tullut tilille yhteensä vain 46.

– Lonkkien ja nivusten kanssa on ollut ongelmia, ja polvi leikattiin runsas vuosi sitten. Halusin parantaa liikehallintaa ja vahvistaa sitä kautta tiettyjä osa-alueita.

Antti Raanta on edustanut Arizona Coyotesia kaudesta 2017–18 lähtien.

Raanta on keskittynyt ongelmakohtiinsa Yrjövuoren opeilla nyt viidettä viikkoa.

– Teemme perussapluunan aina ennen jokaista harjoitusta. Keskivartalosta lähdetään ja aktivoidaan kaikki lihasryhmät. Aktivoinnit koetetaan saada tietyssä järjestyksessä. Se on helpottanut omaa fiilistä, kun tietää, että kaikki on tehty alkulämmöstä lähtien oikein.

– En ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota tällaisiin asioihin. Paljon uutta opittavaa on tullut, mikä on ollut erittäin kiinnostavaa. Olen tuonut niitä myös normaaliin harjoitteluun mukaan, ja yrittänyt saada niistä tavan. Huomaa, että kroppa on oppinut uutta jo näin lyhyessä ajassa, Raanta sanoi.