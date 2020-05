Video: Mikko Rantanen on jopa NHL-tähdeksi rautaisessa kunnossa – näyttää nyt 3 vinkkiään: ”Sillä saa aika hyvän treenin”

Näitä Mikko Rantasen treenivinkkejä saa kokeilla kotona.

Maailman parhaasta jääkiekkosarjasta NHL:stä ei löydy montaa pelaajaa, joka olisi rautaisemmassa kunnossa kuin Mikko Rantanen.

Härkämäisen vahva Colorado Avalanchen 23-vuotias tähtihyökkääjä on noussut ryminällä taalaliigan tehokkaimpien laitahyökkääjien joukkoon.

NHL:n eturivin suomalaistähtiin kuuluva Rantanen (193 cm/98 kg) näyttää IS:n lukijoille, miten fysiikasta pidetään huolta myös koronakriisin aikana.

Rantanen näyttää kolme lempiliikettään, joita kannattaa kokeilla myös kotona.

Keväisessä Raision urheilukentän miljöössä Rantanen tekee kuntopallon kanssa kolme yksinkertaista, mutta tehokasta liikesarjaa: yhden jalan maastaveto nostolla, linkkuveitsi lisäpainoilla sekä askelkyykky sivukierrolla ja nostolla.

– Sarjan pituus tehdään tietysti oman maun mukaan, mutta sellaiset 3–4 sarjaa ja 6–8 toistoa on hyvä. Sillä saa aika hyvän treenin alle, Rantanen opastaa yhden jalan maastavetoa varten.

Mikko Rantasen ensimmäinen liike on yhden jalan maastaveto nostolla.

Keskivartalo pysyy tikissä rutistavilla linkkuveitsillä.

– Tämä on tärkeä liike kaikille ja kannattaa tehdä mahdollisimman usein. Saa tehdä tietysti ilman painoakin, mutta lisäpaino vaikeuttaa aina. Tässäkin toistoja voi tehdä oman maun mukaan, mutta päivittäin olisi hyvä tehdä 100–200 vatsaliikettä.

– Keskivartalo on kaikessa urheilussa tosi tärkeässä roolissa. Sitä kannattaa vahvistaa pienestä pitäen, korostaa Rantanen.

Mitä alemmaksi pääsee, sen enemmän hapottaa, Mikko Rantanen toteaa.

Session kolmas liike, askelkyykky sivukierroilla ja nostolla tuntuu taatusti jaloissa.

– Tämä on varmaan raskain liike, jossa tulee jalkoihin eniten poltetta. Koska tämä on enemmän hapottavampi liike, niin sellaiset 8–10 per jalka ja 3–4 sarjaa on hyvä, neuvoo Rantanen.

Metsuri-Mikko

Rantanen on joutunut ideoimaan harjoitusrutiinejaan uusiksi.

Tässä vaiheessa kautta Rantasen edustaman Coloradon piti olla keskellä kuuminta kannujahtia, mutta koronapandemian takia kalorit ovat palaneet kotimaisemissa Nousiaisissa.

Rantanen on julkaissut viime viikkojen aikana myös hieman poikkeavampia kuntoilu- ja ajanviettotapoja Instagram-tilillään.

– Välillä on tullut käytyä metsurihommissa ja vähän raivattua metsää sieltä, minne on tulossa uusi kesänviettopaikka. Se on kyllä sanottava, että metsuria tai raksamiestä minusta ei tule uran jälkeen, ilmoitti Rantanen, joka solmi viime syksynä Avalanchen kanssa kuuden vuoden ja 51,2 miljoonan euron sopimuksen.

Kuntoharjoittelussa Rantanen on hyödyntänyt välillä myös ihmisen parasta kaveria. Karanteeniaikana raamikas laitahyökkääjä muun muassa kyykkäsi käyttämällä lisäpainonaan Upia, perheen kultaistanoutajaa.

Pääasiassa kuitenkin lihaksistoa on viritetty ja aerobista kuntoa pidetty yllä perinteisin keinoin kotikonnuilla.

– Kotoa löytyy joitain painoja. Sen lisäksi salilla käyntiä, aerobista, padelia, koiran kanssa lenkkeilyä… Aika simppeliä ja monipuolista tekemistä, luettelee Rantanen.

”Vaikea tilanne kaikkinensa”

Haastavaksi tilanteen tekee epävarmuus, koska NHL-kauden jatkuminen on vaakalaudalla.

– Ensi kautta kohti tässä aletaan hiljalleen treenata. Nyt kun viime aikoina on tullut uusia päivityksiä, on alkanut miettiä, että pitääkö tässä sittenkin tehdä enemmän herkistelyä vai mitä. Vaikea tilanne kaikkinensa.

Mikko Rantasen (vas.) edustama Colorado kuului lännen mustiin hevosiin ennen kauden keskeytystä.

Rantasen mukaan mitään tarkempaa ohjeistusta seuran tai NHL:n suunnalta ei ole tullut. Tiedonmurusia on pitänyt yrittää kerätä muista lähteistä.

– Muilta pelaajilta ja agentin kautta kuulee juttuja, mutta ei ole mitään konkreettista. Pittsburgh on kuulemma kutsumassa loukkaantuneet pelaajansa kaupunkiin, kun osavaltion rajat aukeavat, Rantanen kertoi.

– Toukokuun puolivälissä pitäisi kuulua viimeistään tarkempia päivityksiä liigan suunnalta.

Kärsivällisyys koetuksella

Vaikka NHL:n johtoporras on pitänyt toiveikkaana liekkiä yllä kauden jatkamisen suhteen, pelaajien keskuudessa kärsivällisyys alkaa loppua.

Seurat ovat ilmoittaneet tahoillaan pelaajilleen, että tässä vaiheessa on tärkeää, että kaikki pitävät kunnostaan huolta ja ovat valmiita, jos NHL-kautta jatketaan.

Rantanen on keskustellut kauden jatkamisen mielekkyydestä muiden suomalaispelaajien kanssa.

– Kyllä ne mielipiteet vaihtelevat paljon. Jos on pudotuspeleihin menevässä joukkueessa, kuten me Coloradossa, kautta haluaisi jatkaa ja tavoitella kannua, mutta pitää tietenkin mennä terveys edellä.

Yksi asia on harvinaisen selvä: pattitilanteeseen halutaan lopullinen ratkaisu.

– Pelataan kausi loppuun tai ei, kunhan vain tulisi joku päätös, Rantanen toivoi.