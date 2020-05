LK: NHL-tähti Joonas Donskoi menee naimisiin yhdysvaltalaisen kaunottaren kanssa

Coloradon hyökkääjä ja hänen Devin-rakkaansa sanovat kesällä toisilleen ”tahdon”.

Koronaviruspandemian keskeyttämän NHL-kauden kohtalo on edelleen auki, mutta Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjällä Joonas Donskoilla on mitä odottaa ensi kesältä.

Hän on menossa naimisiin kihlattunsa Devin Devinen kanssa. Asiasta kertoi Lapin Kansa.

Häät järjestetään heinäkuun lopulla Minnesotassa, josta pelaajan puoliso on lähtöisin. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset saattavat vaikuttaa juhlien kokoon ja muotoon.

– Joudumme ainakin vähän laskemaan vierasmäärää, Donskoi kertoi Lapin Kansalle.

Donskoi, 28, on aikaisemmin jakanut sosiaalisessa mediassa kuvia itsestään yhdessä rakkaan puolisonsa kanssa.

Devine on aiemmin kertonut, että hänen ja Donskoin rakkaus alkoi roihuta syksyllä 2017 Halloween-juhlissa.

Pelaaja julkaisi kuvan itsestä ja ”rakkaasta Frankensteinistaan” Instagramissa, kun he osallistuivat Halloween-kekkereihin syksyllä 2019.

Hyökkääjä siirtyi Coloradoon täksi kaudeksi San Jose Sharksista, jota hän edusti neljä kautta.

Donskoi ja yhdysvaltalaiskaunotar ovat pysyneet koronaviruskriisin aikana kotimaisemissaan Coloradossa.

Puuhaa on riittänyt kotiaskareissa ja uuden ”perheenjäsenen”, Brunoksi nimetyn koiran kanssa.

– Olen halunnut koiran, ja nyt kun hommattiin omakotitalo, ja tässä on oma piha, niin oli hyvä aika hankkia koira. Bruno on kyllä pitänyt kiireisenä, kolmen tunnin välein käydään pihalla. Bruno on fiksu poika, joka on nopea oppimaan, ja olemme koittaneetkin opiskella talon sääntöjä. Bruno on kyllä tuonut piristystä korona-arkeen, Donskoi kertoi.

Raahen Teräs-Kiekon kasvatti on pelannut tällä kaudella Coloradossa 65 ottelua ja kerännyt tehot 16+17=33. Hänen koko uransa NHL-saldo on 348 ottelua ja tehot 61+94=155.

Donskoi piti nähdä pelaamassa myös Suomessa tulevalla kaudella. Coloradon oli määrä kohdata Columbus Blue Jackets kahdessa NHL-ottelussa Helsingissä, mutta ottelut on siirretty koronaviruspandemian takia.