NHL:n legendaarinen maalitykki vähätteli törkypuheita naisista – ”Meidän aikoinamme ei ollut mitään tapaa jäädä kiinni”

Brett Hull vieraili podcastissa ja sanoi sanottavansa tämän viikon kohuttaneeseen puheenaiheeseen.

NHL:n jopa parhaimmaksi maalitykiksikin tituleerattu Brett Hull, 55, vieraili Sportsnetin Hockey Central -podcastissa perjantaina.

Haastattelijat kyselivät kiekkolegendan voinnista koronavirusrajoitteiden keskellä. Hyvinvoivan oloinen Hull pääsi vastaamaan myös viime päivien kohutuimpaan keskusteluun.

Se koskee naisia, jotka joutuivat NHL-hyökkääjä Brendan Leipsicin, 25, ja hänen kavereidensa mollattavaksi. Yksi törkeiden kommenttien kohteeksi joutuneista naisista oli Winniped Sunin mukaan 24-vuotias Chloe Giesbrecht, joka luki puhelimestaan itseensä kohdistuneista herjauksista ollessaan kävelyllä ystävänsä kanssa.

Miesten vaihtamat, alentavat viestit Instagramin ryhmäkeskustelussa vuotivat julkisuuteen, ja ymmärrettävästi niistä nousi myös kohu. Leipsic sai lopulta perjantaina kenkää seurastaan Washington Capitalsista.

Yhdessä kommentissa Leipsic otti kantaa kuvaan, jossa hänen entinen joukkuekaverinsa, Vancouver Canucksin hyökkääjä Tanner Pearson tervehti katsomossa ollutta Meaghan-vaimoaan ja poikaansa.

– Katsokaa kuinka läski hänen vaimonsa on, Leipsic kommentoi.

Onko hauskuus kadonnut? Onko pelaajilla enää hauskaa? podcastin haastattelija kysyi Hullilta.

– Kaikki on muuttunut, ja se johtuu puhelimesta. Viimeisin osoitus tapahtui juuri tällä viikolla. Niin ei olisi käynyt meidän aikanamme, Hull toteaa keskustelun ollessa kevythenkinen.

– Minusta tuntuu pahalt... Tai ei tunnu pahalta, koska hän (Leipsic) on idiootti, he kaikki ovat idiootteja. He ansaitsevat sen mitä saavat, koska heidän tulisi tietää paremmin, että noin voi käydä. Mutta meidän aikoinamme... Sanoimme samoja asioita, teimme samoja asioita, mutta ei ollut mitään tapaa jäädä kiinni. Me pystyimme lähtemään tanssimaan, strippiklubeille, baareihin, mitä vain halusimme, ja kaikki oli vain kuulopuhetta. Sitä ei enää ole, se kaikki on puhelimissa. On oltava tietoinen. Pelaajille ei enää ole mitään hauskuutta, Hull luetteli.

Hall of Fame -galleriaan nimetyn Hullin mukaan itse pelikään ei enää ole hänen silmäänsä ”hauskaa”. Entisaikojen kova kulttuuri, jossa koko joukkue oli mukana tukemassa tappeluun ajautunutta pelikaveria, on hänen mukaansa kadonnut.

– Ei enää tappeluita... Ja minä en ollut mikään kova tyyppi.

– Se on kamalaa.

Samalla Hull puhui siitä, miten tänä päivänä pelaajat eivät enää pysty juhlistamaan tai viettämään aikaa joukkueen kesken, vaan kaikki aika pelimatkoillakin kuluu pelikonsoleiden kanssa. Hullin mukaan pelaajat pelkäävät poistua hotellihuoneista, sillä kuka vain voi kuvata heitä ja saattaa heidät ongelmiin.

Hullin kommentit nostattivat tiuhan kritiikkivyöryn sosiaalisessa mediassa. Kiekkofanit ja muut seuraajat nostivat lajiledendan tikunpäähän ja tyrmäsivät tämän kommentit tyystin. Kriitikin lomasta löytyi myös näkökulmaa puolustavia kommentteja.

Hull ja hänen silloinen joukkuekaverinsa Jere Lehtinen kuuluivat Dallas Starsin Stanley Cupin voittaneeseen joukkueeseen kaudella 1998–1999. Mestaruus oli seuran historian ensimmäinen, ja sen ratkaisi juurikin Hull Lehtisen syötöstä jatkoerässä.

Kanadassa syntynyt mutta Yhdysvaltoja edustanut Hull edusti pitkällä NHL-urallaan Calgary Flamesia, St. Louis Bluesia, Dallas Starsia, Detroit Red Wingsiä ja viimeisenä Phoenix Coyotesia. Kokonaisuudessaan hän pelasi kunnioitettavat 1 269 ottelua tehden 741 maalia ja 650 syöttöä, yhteensä 1 391 pistettä.